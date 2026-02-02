「ゲレンデで布団、着てみない？」ウィンタースポーツ熱が最高潮に達するこの冬、DUBSTACK(R)が話題のスノーウェア『フトンライダー』緊急プレゼントキャンペーンを開催！

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上 響）が展開するストリートスポーツブランド「DUBSTACK(R)（ダブスタック）」は、2026年2月、世界的にウィンタースポーツ熱が急上昇するこのタイミングで、同ブランドの人気スノーウェア『フトンライダー』を抽選で1名様にプレゼントするSNSキャンペーンを実施いたします。

「久しぶりに雪山へ行きたくなった」「もっと自分らしいスタイルで滑りたい」というスキーヤー、スノーボーダーたちの情熱に応えるべく、DUBSTACK(R)はブランドを象徴するユニークかつ実用的なギアで、この冬の熱狂を後押しします。

ご応募はこちらから（X） :https://x.com/DUBSTACK_JP/status/2018158594131403162

◆なぜ、今「フトンライダー」なのか？

～ただのネタ枠ではない、本気の実力～

「フトンライダー」という名前を聞いて、あなたはどう思いましたか？ 「ただのウケ狙い？」……いいえ、違います。これは、寒がりで、でも目立ちたがりな全てのライダーに捧ぐ、DUBSTACK(R)の回答です。

1. 「布団」を纏うような暖かさ

全身を布団に包まれているかのような安心感。中綿を封入したオーバーシルエットは、まさに「着る布団」です。ユニークな見た目のボリューム感に反して、着心地は驚くほど軽やか。動きやすさも確保しており、グラトリなどの激しいライディングも余裕でこなせます。

2. ゲレンデの視線を独り占めする「圧倒的スタイル」

世界レベルの滑りを見るたび、私たちは「スタイル（個性）」の重要性を再認識します。ありきたりなウェアに埋もれたくない。誰とも被りたくない。そんなストリートマインドを持つあなたにこそ、このルーズでビッグなシルエットが必要です。

3. ストリート×スノーの融合

DUBSTACK(R)はスケートボードなどのストリートスポーツをルーツに持ちます。街中のファッション感覚をそのまま雪山へ持ち込めるデザインは、スノーボードを「スポーツ」としてだけでなく「カルチャー」として楽しむ層の感性に寄り添います。

4. つなぎウェアの「最大の弱点」を克服

全身を包むワンピースタイプにおいて、最大の懸念は「トイレの難しさ」でした。しかしフトンライダーは、お尻部分に大きく開く「ヒップオープン・ファスナー」を搭載。ジャケットを脱ぐことなく、スムーズに用を足すことが可能です。「カッコいいけど不便」は過去の話。ストレスフリーな着心地を実現しました。

5. 細部に宿る、DUBSTACKの遊び心。

右袖にはブランドスローガン「Play on The Earth」、左袖には「寝袋⇔人」の変身を表すユニークなピクトグラムをデザイン。シンプルなワンカラーの中に、ストリートブランドらしいウィットに富んだアクセントを効かせ、細部までこだわり抜きました。

「運良く当たればラッキー。でも、この冬を逃さず楽しみたいなら、手に入れる価値がある。」フトンライダーは、あなたのスノーライフを、より暖かく、よりクレイジーにアップデートします。

◆キャンペーン概要

【応募期間】

2026年2月2日（月）～同2月24日（火）

【応募方法】

1）ダブスタック（＠DUBSTACK_JP(https://x.com/DUBSTACK_JP)）の公式Xアカウントをフォロー

2）キャンペーン投稿をリポスト

【 景品 】

◯フトンライダー（ブルーグレー / Lサイズのみ）1名様

https://www.dub-stack.com/product/dsnhs01bl/

◆DUBSTACKについて（ブランドコンセプト）

極論だけど、地球って最高のスケートパークじゃない？

DUBSTACKはエクストリームスポーツとそのライフスタイルをMIXしたストリートブランド。私たちのこだわりは、アクションスポーツを通じて自然を楽しむこと。

スケートボードやサーフィン、スノーボードなど、どれもが地球のプレイグラウンドで行われる自由な遊び。その楽しさと自然の美しさを一緒に楽しむアイテムを提供しています。

地球を舞台に、心ゆくまで楽しもう。Play on The Earth！

◯公式ブランドサイト

https://www.dub-stack.com/

◯公式インスタグラム

https://www.instagram.com/dubstack_sports/

◯公式X

https://x.com/DUBSTACK_JP

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/forpress

電話番号：050-5212-9792（Ex.4）※自動音声に従い4番をプッシュしてください。