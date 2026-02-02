ホロライブ所属獅白ぼたん主催の「獅白杯」、初の現地イベント「獅白杯 - オフライン -」開催決定！

GLOE株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）とGLOE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」）は、ホロライブ所属の獅白ぼたん主催による「獅白杯」のオフラインイベントを共同で、2026年4月11日（土）、12日 (日)の二日間開催することをお知らせいたします。

「獅白杯 - オフライン -」は2Daysで行われ、各日程で様々なコンテンツを実施します！

4月11日（土）は「獅白杯4th」を開催、3人1チームで構成され、全8チームによるダブルエリミネーショントーナメントを実施します。

4月12日（日）は「獅白杯オフライン～東西対抗戦～」を開催、獅白ぼたんとラプラス・ダークネスが東西に分かれ、チームメンバーと共に対決を行います。

詳細情報は続報をお待ちください。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17003/table/84_1_cbb177824da0cc3e8158f935b528c8c2.jpg?v=202602020451 ]

チケット情報

・4月11日（土）1日入場券

アリーナ席：\14,000 ※グッズ付き

アリーナ席：\11,000 ※グッズ無し

S席：\10,000 ※1Fロールバック席

A席：\8,500 ※2F席

B席：\7,000 ※3F席

・4月12日（日）1日入場券

アリーナ席：\14,000 ※グッズ付き

アリーナ席：\11,000 ※グッズ無し

S席：\10,000 ※1Fロールバック席

A席：\8,500 ※2F席

B席：\7,000 ※3F席

・4月11日（土）、12（日）2日通し入場券

アリーナ席：\25,000 ※グッズ付き

アリーナ席：\20,000 ※グッズ無し

S席：\18,000 ※1Fロールバック席

A席：\15,000 ※2F席

B席：\12,000 ※3F席

・VVIPルーム ※4ルーム限定

1ルーム：\240,000（定員8名 1人当たり \30,000）※1Dayごとの販売

・BOXシート(3Fベンチシート)

BOX席：\60,000 (定員3名 1人当たり \20,000) ※1Dayごとの販売

獅白ぼたんからのコメント

ららーいおん！ホロライブ所属の獅白ぼたんです！

これまでオンラインでお届けしてきた獅白杯ですが、第４回目はオフラインイベントとして開催できることになりました！

回を重ねるごとにたくさんの方にご参加いただき、また見ている皆様にたくさんの応援をいただき、主催として大変感謝しております。

今回はオフラインならではの特別な魅力がたっぷり詰まったイベントにしたいなと考えております。

現地に遊びに来て下さった皆様には画面越しでは味わえないあの独特の空気感をぜひ一緒に体感しに来てほしいですし、オンラインでの配信も予定しているので、いつも通り楽しい配信をたくさんの方に見てもらいたいなと思っております！

ぜひ会場＆配信でお会いしましょう～！

共同開催の狙い・背景

これまでオンラインで開催されてきた「獅白杯」において、裏側で配信・制作のサポートを担ってきたGLOE株式会社と、強力な IP・企画力を持つカバー株式会社が、初のオフライン開催を機に共同開催という形で改めて協業いたします。

この体制は、両社の強みを最大限に発揮し、「タレントの熱量や願い」と「ハイレベルな競技性、ゲーム系イベントノウハウ」を融合させた 、高品質な体験の提供を目指すものです。

ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

カバー株式会社 会社概要

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://cover-corp.com/recruit

GLOE株式会社 会社概要

GLOEは、eスポーツ黎明期の2015年創業時以来、eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出を行ってまいりました。2021年2月にウェルプレイドとライゼストが合併。2023年5月に、ビジョンを「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」に、ミッションを「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」に変更。2024年2月にウェルプレイド・ライゼストからGLOEに商号を変更いたしました。ゲームが当たり前にある人々の生活様式に寄り添ったソリューション、サービス、プロダクトを提供し続けることで、ゲーム・eスポーツ業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。

・社名：GLOE株式会社

・URL：https://gloe.jp

・所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア15F

・設立：2015年11月19日

・代表取締役：谷田優也 古澤明仁

・事業内容：ゲーム・eスポーツに関する企画・制作、大会運営、プロデュース、コンサルティング、プロモーション、施設運営など