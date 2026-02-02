ロイヤリティ マーケティング、明治安田Ｊ１百年構想リーグ　Jリーグ名古屋グランパスとのパートナー契約更新

株式会社ロイヤリティ マーケティング



共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、2026年2月に開幕する「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」について、日本プロサッカーリーグ加盟クラブ「名古屋グランパス」とプラチナパートナー契約を締結いたしましたので、お知らせします。

LMはパートナー契約4年目となった2025シーズン、グランパスへの愛を伝えるさまざまな企画を実施しました。７月には、豊田スタジアムで「グランパスポンタDAY 2025」を開催し、約3万4千人の方にご来場いただきました。

引き続き、明治安田Ｊ１百年構想リーグも、サポーターの皆様とともにグランパスを応援し、盛り上げてまいります。

LMは「Ponta×スポーツ」のコンセプトとして、「スポーツとともに、感動・夢を応援するPonta」を掲げています。キャラクター「Ponta」を活用し、ファンの一員としてファンの皆様と一緒にスポーツやチームを応援する他、ファンの皆様とのさまざまなコミュニケーションを通じて、つながりを深めてまいります。そして、スポーツの価値や魅力をより多くの方々に広げてまいります。

〈参考〉2025シーズン「グランパスポンタ」の取り組み

■グランパスポンタ公式Xにイラスト・写真を投稿

試合の応援、名古屋にちなんだ話題などのイラスト・写真を投稿しました。

■グランパスへの愛を伝えるさまざまな企画を実施

グランパスポンタ座談会、グッズショップでの来店イベント等を実施しました。

■「グランパスDAY 2025」を開催

2025年7月5日（土）、豊田スタジアムで開催し、約3万4千人の方に来場いただきました。

グランパスポンタとは

2022年2月に誕生した、名古屋グランパスを応援するキャラクターです。

グランパスポンタ公式X（@nge_ponta(https://twitter.com/nge_ponta/)）では、試合結果に一喜一憂したり、武者修行をしたりする様子を投稿しています。フォロワーは9万人以上。