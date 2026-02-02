【ポロ ラルフ ローレンパステルコレクション】2027年入学用ランドセル新商品販売開始

株式会社クロスター

伝統に裏付けされた高い品質を追求し、鋲や生地などの素材から細部のディテールに至るまでこだわりデザインされた【ポロ ラルフ ローレン】のランドセルに、2027年入学用のNEWモデル『パステルコレクション』が登場します。2026年3月初旬より受注を開始いたします。




左からピンク×ピンク、サックス×ピンク、ラベンダー×ピンク

販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名百貨店・当社ECサイトにて発売いたします。





デザインコンセプト


かぶせ裏にはフラワーモチーフのプリントを施し、本体のパステルカラーと+ライトピンクを組み合わせせることで、キュートなデザインに仕上げました。




かぶせ裏には、愛らしいフラワーモチーフをプリント



ポロプレイヤー刺繍

エンブレム刺繍

両サイドの刺繍がさりげないアクセントに。



サックス×ピンク　　　　　　　　　　　　ラベンダー×ピンク　　　　　　　　　　ピンク×ピンク

形状をキューブタイプ・背カンにエアロキャッチを使用し軽量化を実現いたしました。






ポロ ラルフ ローレンロゴの刻印入りキーホルダーにお名前をお入れします。



スペック


素材　：本体　人工皮革（ベルエース）　背中　人工皮革


重量　：約1180ｇ


サイズ：A4フラットファイルサイズ


　　　　内寸　幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ


機能　：背カン：エアロキャッチ　錠前：ワンタッチロック　ナス管：両サイドナスカン


　　　　形状：キューブ　ファスナーポケット内Ｄカン　お名前入れ


プレゼント：名入れキーホルダー


価格　：110,000円（税込み）




カラー展開


ラベンダー×ピンク





サックス×ピンク





ピンク×ピンク






2027年ご入学用　カタログ請求を受け付け中


2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。



カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog




会社概要


会社名　　　　：株式会社クロスター


代表取締役　　：樋口　資男


所在地　　　　：〒111-0035　東京都台東区雷門2-17-14


URL　　　　　：https://croster.co.jp/randsel/




お問い合わせ先


フリーコール　：0800-100-7200（平日9：00～18：00）


メール　　　　：otoiawase@croster.jp


インスタグラム：https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==




＊デザイン及び仕様は、予告なく変更となる場合がございます。