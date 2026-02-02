真木よう子、第2子の妊娠を伝えたときの16歳長女の反応を告白「複雑だったと思う」16歳年下パートナー公開に滝沢眞規子らが大興奮「真木さんすごっ！」｜『秘密のママ園2』#1無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月1日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#1を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。2025年3月より放送をスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集め、このたびシーズン2となる『秘密のママ園2』の放送が決定いたしました。番組MCには、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が務めます。

■真木よう子、第2子 妊娠を伝えた16歳長女の反応を告白「複雑だったと思う」

2月1日（日）放送の#1では、ゲストに俳優・真木よう子が登場。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされました。番組冒頭、真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し、スタジオを驚かせます。長女への妊娠報告を振り返り、「複雑だったと思う。思春期なので...」「お父さんが（事実婚の）パートナーというのもあったし...」と語った真木。しかし、いざ次女が生まれると長女は激変。「すごく可愛がってくれる、パートナーと同じくらい頼りになる」と明かしました。さらに、SNSで反響を呼んだ“床に置かれたカフェラテ”写真にも触れ、真木は「フローリングに自分が飲んでいたカフェラテが置いてあって、記憶がない」「その時に、ゾワっとして...この世で一番怖いものは自分になった」と回顧。産後の極限状態を飾らない“真木節”で表現し、スタジオの共感を誘いました

▼真木よう子が「この世で一番怖いものは自分」と思った瞬間とは…？

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2018125031310758100

■真木よう子「目の保養」、16歳年下パートナー公開で滝沢眞規子らが大興奮「真木さんすごっ！」「わかーい！」

パートナーとの馴れ初めから現在の関係性までを赤裸々告白「お母さんに間違えられる」

また、16歳年下のパートナー、俳優・葛飾心との関係性について、「この前『いつまでも恋人でいたい』と言われた」と明かした真木。16歳離れているおかげで「お母さんにもなれるし、恋人にもなれる」と語ると、「スーパーとかでお母さんに間違えられる」というエピソードも披露。「全然嫌じゃない」とした真木は、「2人は愛し合ってパートナーになったわけだから、ラブラブの要求には応える」と前向きに明かしました。

さらに、真木のパートナーである葛飾の写真が公開されると、そのルックスにMC陣は「真木さんすごっ！」「わかーい！」と大興奮。真木自身もパートナーを「目の保養」と表現しつつ、MCから「ちょっとやそっとじゃイライラしない？」と質問されると、「イライラするけど、長男みたいになってる」「真逆（の性格）で、穏やかでマイペースだから、お互いのない部分を埋められる関係」と答えました。馴れ初めについても触れ、友達の紹介で出会い、「お互いに惹かれあっていた」と振り返った真木は、峯岸から「どうやって年下にアプローチしたんですか？」ときかれると、「友人たちに私が気になっているっていうのを伝えて、友人たちが『付き合いたいみたいだよ』みたいなパスを出してくれた」と回想。交際はパートナーからの申し出だったと明かし、MC陣からは「勇気入りますよね！？」「真木よう子に！」と驚愕の声が上がりました。

▼真木よう子の16歳年下パートナーとは？

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2018130666505031898

■26歳差夫婦、妻が家事を一切しない理由とは…？借金500万円からの大逆転劇！

夫婦で苦境を乗り越えたサクセスストーリー

また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族に密着。26歳年上の夫（53歳）が家事・育児のほとんどを担う「体（実務）」を担当し、27歳の妻が夫の経営するダンススクールの運営や指示出しを行う「脳みそ」を担当しているといいます。その理由は、過去に仕事と家事の忙しさで心が壊れかけてしまった妻を見て、夫が家事育児全般を引き受けることになったと明かされます。かつてダンススクールの経営危機で500万円の借金を抱えた際、妻がインフルエンサーとして覚醒し、わずか1年で完済・V字回復させたというエピソードが紹介されると、その驚異のバイタリティと令和の新しい夫婦の形に、スタジオMC陣も感嘆の声を上げました。妻が「初めて出会ったのは小学校3年生の時」と語る出会いから、2人が夫婦になるまで、どんな道を辿ってきたのか...？驚きの人生に迫りました。

▼26歳年の差夫婦の馴れ初めは…？

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2018126410431553610

■子ども部屋に「ボルダリングと鉄棒」滝沢眞規子、衛藤美彩の“子ども部屋事情”に峯岸みなみがツッコミ「生活レベルが高いから参考にならない」

番組後半の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーには、元乃木坂46で2児の母・衛藤美彩が登場。「子ども部屋を考えた住宅環境、どうしたらいい？」という視聴者からの悩みに答える中で、それぞれの“子ども部屋事情”が明らかに。滝沢は3人の子どもに1部屋ずつ作ったことがあると明かしたものの、「ほとんど使わない」「いらなかったなと思って、3つの部屋を区切っていたものをなくしちゃった」と、“3部屋ぶち抜いた”という広大な間取りに言及。一方、「みんなで遊ぶ子ども部屋がある」とした衛藤は「ボルダリングとか鉄棒があるお部屋」「雨の日でもそこで運動ができる」と、規格外の子育て環境を告白。浮世離れした“子ども部屋事情”の連続に、峯岸は思わず「生活レベルが高いからあんまり参考にならない」とツッコミを入れ、笑いを誘いました。

▼衛藤美彩家の子ども部屋にはボルダリングが！？

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2018132672045081039

そのほか、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画『ママも、恋してイイですか？』の新シリーズが始動。参加メンバーには、SNSマーケティング会社を経営する女性や、元パートナーからの過度な束縛を経験した女性に加え、“元暴走族総長”という異色の経歴を持つママも参戦。さらに男性メンバーとして、かつて恋愛バラエティ番組『あいのり』で人気を博したヒデも登場し、MC陣も釘づけの波乱の予感を漂わせました。見どころ満載でお届けした『秘密のママ園2』#1は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

#1見逃し配信URL：https://abema.go.link/fM9Pl

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ、真木よう子

ゲスト： 真木よう子 衛藤美彩

