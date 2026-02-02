特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

「地域ともいきラボ」は、2026年2月23日（祝・月）に、大学生主体のNPO法人Mielkaをメインゲストに迎えた実践報告会「“見える化”で見えてくる ～知事選をきっかけに、地域課題を自分ごとに～」を開催いたします。

■ 開催の背景と目的

今回は「若者×政治」をテーマに、主権者教育の最前線で活動する学生団体 NPO法人Mielkaをゲストに報告会を開催します。若者目線で中立公正な発信を行うMielkaの感性と、長年行政・地域経済に携わってきた小山氏をコーディネーターとして迎えることで、多角的な視点から地域の未来を考えます。

■ プログラムの見どころ

Mielkaが取組んできた主権者教育の活動の話をもとに、小山氏がナビゲートします。 知事選という大きな節目を前に、Mielkaの柔軟な視点と小山氏の経験知が交差するトークセッション、そして参加者同士のつながりを深めるワークショップを展開し、投票に留まらない具体的なアクションへの接続を目指します。

■プロフィール

Mielka(ミエルカ)は 若者×政治 をテーマに2016年に発足した大学生主体のNPO法人です。若年層投票率や政治参画意識の低下に危機感を抱き、若年層を主な対象に、社会のこと・政治のことを「じぶんごと」として身近に考えようというメッセージをワカモノ目線・政治的中立公平な立場から発信しています。

コーディネーター

小山 幸司郎

(一社)京都ソーシャルビジネスネットワーク 代表理事

株式会社 現代の寺子屋 代表取締役

京都市職員として約40年産業振興に従事。退職後は「働くことを通じ社会貢献できる人材の育成」を掲げ、小中学生向けに探究学習や課題解決型学習、キャリア教育を企画運営する法人の代表を務める。経済の力を地域・教育・文化等に活かす方策の模索をライフワークとし、「先義後利」と「不易流行」を座右の銘に、経済と社会課題解決の融合に尽力している。

スピーカー

小山氏人見 毅（ひとみ・つよし）

人見建設株式会社 代表取締役

地域ともいきラボ運営委員

地域に根差す企業家として、児童養護施設をはじめとする福祉分野に関心を持ち、「環境によって人は変われる」という信念のもと地域課題に向き合う。SDGs16「平和と公正をすべての人に」の実現を目指し、企業の立場から共生社会づくりに取り組んでいる。

■ 開催概要

イベント名：“見える化”で見えてくる ～知事選をきっかけに、地域課題を自分ごとに～

日時：2026年2月23日（祝・月） 14:00～16:00

会場：ひと・まち交流館 京都 3階 第5会議室、Zoom

定員：対面42名、オンライン50名

ゲスト：NPO法人Mielka

コーディネーター：小山 幸司郎 氏（(一社)京都ソーシャルビジネスネットワーク 代表理事）

本イベントは、地域活動に関心のある市民や学生、行政関係者の皆様のご参加をお待ちしております。

地域ともいきラボとは？

京都における地域の社会課題に対する理解や解決に向けて、多様なステークホルダーが連携・協働関係を構築し、地域の社会課題に対する取組みを行うことで、地域共生社会を促進させ、地域の自治力向上に資するプラットフォームとなることを 目的に設立 。

webサイト：https://chiikitomoikilabo.my.canva.site/