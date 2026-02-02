国内初の予測市場アプリ「ミライマ」2026年衆院選に向け参加型企画「みんなで小選挙区予測！」を開始

株式会社Masentic

株式会社Masentic（本社：東京都杉並区、代表取締役：安達慶太、以下 当社）は、2026年1月28日より、予測市場アプリ「ミライマ」内にて、参加型企画「みんなで小選挙区予測！」を開始いたしました。

本企画は、2026年衆議院選挙に向けて、全国289の小選挙区ごとの当選者予測を、予測市場という仕組みを用いて実施する実証的な調査企画です。

市場原理に基づいて形成される予測データと、実際の選挙結果を比較・分析することで、新しい世論調査手法の検証を目的としています。

ミライマ（無料） アプリダウンロード用URL：

https://apps.apple.com/app/id6748591967

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.thumba.app

特設サイト：https://miraima.app/election-map

※本アプリは、インセンティブ（報酬）を付与する仕組みを備えた予測市場アプリとして国内初のサービスです。

※自社調べ（2025年11月時点）

日本国内で一般ユーザー向けに提供されている予測市場アプリのうち、将来の事象に対する予測を行い、その結果に応じてインセンティブ（報酬）が付与されるサービスを対象に、App Store、Google Playおよび各社公式Webサイト等の公開情報を基に調査。

参加方法

1.「ミライマ」アプリをダウンロード（無料）

2. 衆議院選挙カテゴリから都道府県を選択

アプリ内の「衆議院院選挙」カテゴリより、都道府県を選択します。

本企画は、2026年衆議院選挙・全国289の小選挙区全てを対象としています。

3. 小選挙区ごとに当選者を予測

各小選挙区について、「誰が当選するか」を予測します。

同一選挙区については、期間中何度でも予測が可能です。

4. 結果の集計・公表

2026年2月8日（日）20:00の投開票後、

「ミライマ」アプリ内および特設サイトにて、集計結果を公表します。

※公職選挙法を遵守し、選挙期間中における予測結果の公開は行いません。

調査協力に対する謝礼について

本企画は、予測市場を用いた新しい世論調査手法の検証を目的とした調査企画です。

参加者には調査協力への謝礼として、ミライマ内のポイントを付与します。

付与内容：1回の予測につき 2pt

付与条件：1人につき1選挙区あたり1回まで

各区ごとに、最初に行われた予測の1回分のみを対象とします。

対象選挙区数：全国289小選挙区

付与予定日：2026年3月1日以降

※本ポイントは、調査協力に対する謝意を示すものであり、予測結果の正否や特定の行動を促すものではありません。

キャンペーンの企画背景

予測市場による「民意の可視化」の可能性

近年、SNSの普及により、世論の形成プロセスは大きく変化しています。

一方で、従来の電話調査などの世論調査では、回答者層の偏りや建前による回答、回答率の低下といった課題が指摘されています。



これに対し、当社がミライマで提供している「予測市場」は、参加者が自身の判断をもとに予測を行い、その集合知をデータとして可視化する仕組みです。

適切なインセンティブ設計を行うことで、忖度の少ない判断が集まりやすいという特性があります。

本企画では、予測市場を通じて得られた予測データと、実際の選挙結果を照合・分析することで、

予測市場が世論調査手法としてどの程度有効なのかを検証します。

この検証を重ねることで、当社は、日本における

透明性が高く、高精度な次世代の世論調査・情報発信の確立を目指しています。

※収集したデータは、選挙結果の分析および予測市場の研究・開発、統計データの作成にのみ使用し、個人を特定できる情報は取得いたしません。

ウェブサイト：https://www.miraima.app/

「選挙をもっと身近に、投票してポイ活」キャンペーンも提供中（ミライマ2026衆院選「18歳以上は選挙に行こうプロジェクト」）

特設サイト：https://miraima.app/shugiin2026

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000080329.html

