AI×人間の″共創音楽″が、北海道ガールズグループへ ― YouTube11万人のAI音楽プロデューサー yoasoP、初の商業楽曲提供

yoasoPYouTube登録者11万人、AI音楽プロデューサー yoasoP 初の商業楽曲提供 ー北海道発ガールズグループambitious × yoasoP

AI音楽プロデューサー yoasoP（主宰：麻生要一）が、

北海道発ガールズグループ「ambitious」に初の商業楽曲提供。

派生3グループに向けて、オリジナル3曲を書き下ろしました。

【本件のポイント】

【楽曲提供の概要】

【制作プロセス】

- YouTube登録者11万人のAI音楽プロデューサー、初の商業楽曲提供- メンバーとの深い対話から出発 ―「その人の中にあるもの」を楽曲に昇華- 作詞と世界観は100%人間、作曲は生成AIとの共同制作という"共創"スタイル[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176061/table/1_1_99bd0e4ef9987fbc8d4f0868102462ea.jpg?v=202602021251 ]

本プロジェクトでは、楽曲制作に先立ち、 3つの派生グループそれぞれのメンバーとyoasoPが直接対話を行いました。

・彼女たちが「魅せたい姿」「目指したい方向性」は何か

・音楽や表現活動に対して、どんな想いや夢を持っているか

・グループとしてどんな存在でありたいか

こうした問いを通じて、メンバーひとりひとりの内面にある 言葉にならない想いを引き出すことから、制作をスタートしました。 対話の中から見出した3つの異なる方向性をもとに、 それぞれのグループにしか歌えない、 全く異なるテイストの3曲を制作しています。

「人の深い部分から引き出す対話」と「AIとの共創」を掛け合わせた、

商業アーティストへの楽曲提供として国内でも先駆的な事例です。

【AI×音楽の制作アプローチ】

yoasoPの楽曲制作では、「人間が担う領域」と「AIと共創する領域」を分け、役割分担ではなく「それぞれが高め合う共創」によってどちらかでは生み出せない創造性を目指しています。

作詞：100%人間

・対話から得た感情・想いを、麻生要一が言語化

・人間の内面にあるものこそが創作の原液になる

・AIは使用せず、人間の言葉であることにこだわる

作曲：生成AIとの共同制作

・歌詞の世界観に合う楽曲をAIと共に生成

・複数のバリエーションから、対話で得た世界観をもっとも体現するものを選定し・調整

・最終的なアレンジ・判断・プロデュースは人間が担当

映像：AI技術を活用

・絵コンテ、構成は100%人間（yoasoP）が構成

・キャラクターデザイン、背景、シーン等の素材生成にAI画像生成を活用

・動画編集・構成・演出は人間が担当

「効率化」ではなく「人間の内面を掘り当てる」

そして「掘り当てた人間の内面を創造物に変える」ためのAI活用。

対話で得た繊細なニュアンスを保持したまま、言葉と音へ変換していく。

この共創スタイルが、yoasoPの音楽制作の核心です。

【yoasoPとは】

yoasoP

「人生の途中にある感情を音楽に」

2024年5月に活動を開始した音楽プロデュースプロジェクト。

眠れない夜、立ち止まる時間、前を向けない瞬間。

それでも生きていく人たちの"そばにそっと置いておける音楽"を届けています。

最大の特徴は、人とAIの役割分担。

歌詞はすべて麻生要一が自らの言葉で書き下ろし、

作曲は生成AIをパートナーとして共同で制作。

「AIが作った音楽」ではなく、

「人間の感情をAIと共に音楽にする」という独自のアプローチで、

活動開始からわずか1年半でYouTube登録者11万人を突破しました。

【主な活動実績】

【主宰：麻生要一について】

音楽活動死生歌（yoasoP, 2024 & 2025）星空の下で（yoasoP, 2025）眠れない夜から（yoasoP, 2025）旅の途中（yoasoP, 2025）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176061/table/1_2_303a6bbea235a925555e8987a9000e69.jpg?v=202602021251 ]楽曲提供・映像制作- ambitious 派生3グループへの楽曲提供（本件・2026年）- ambitious「Another Ambitious」MV制作（2025年）：https://www.youtube.com/watch?v=_hCEnPyXI1M- Beyond Next Ventures 10周年記念社歌「次の向こうへ」映像制作（2024年）：https://www.youtube.com/watch?v=l12uSz-kw20ambitious「Another Ambitious」MVBeyond Next Ventures 10周年記念社歌「次の向こうへ」MV

yoasoPの主宰であり、全楽曲の作詞を手がける麻生要一は、

起業家・経営者・創作家として多方面で活動する異色のクリエイターです。

新規事業開発の専門家として知られ、

著書には『新規事業の実践論』『新規事業の経営論』。

多くのビジネスパーソンと経営者に読まれています。

「ビジネスの世界で言葉を扱ってきた人間が、音楽という表現で何を届けられるか」

その問いから始まったyoasoPは、

従来の音楽業界とは異なるバックグラウンドを持つ

新しいタイプの音楽プロデューサーとして注目を集めています。

【北海道との関わり】

北海道の大規模なイノベーション・フェスティバル「NoMaps」創業期特化型起業・創業ブートキャンプ「ゼロからの起業」

麻生要一と北海道には、音楽活動以前からの深い関わりがあります。

起業支援活動

2023年より、麻生主宰の起業創業ブートキャンプ「ゼロからの起業」を北海道で開催。 多くの卒業生が北海道から起業家として巣立っています。

NoMapsとの連携

2023年から、北海道の大規模都市型フェス「NoMaps」と連携を開始。

・「ゼロからの起業」卒業生によるピッチコーナーを開催

・2024年：起業家×アートをテーマにしたキーノートに登壇

・2025年：麻生が代表理事を務める一般社団法人起業家アート協会が、NoMaps内で大規模な起業家アートイベントを開催

こうした活動を通じて、北海道との関係性を深めてきました。

ambitiousとの出会い

北海道を拠点に「北海道から全国へ」を掲げるambitiousと出会い、

その想いに共感。2025年に「Another Ambitious」のMV制作で協業し、

信頼関係を築いてきました。

今回の楽曲提供は、北海道での活動を通じて生まれたつながりから実現したプロジェクトです。

【麻生要一（yoasoP）コメント】

yoasoPよりコメント

自分ではないアーティストの内側から楽曲を立ち上げたのは、はじめてでした。

対話を通じて見えてきたのは、個性とは表層のキャラクターではなく、

その人が抱えてきた感情の層や、言葉にならない衝動の質感だということ。

AIは、その感情を音楽として形にするための共創パートナー。

出発点にあるのは、あくまで人と人との対話です。

ambitiousのファンに、そして届くべき人にこの楽曲が届くことを願っています。

【楽曲制作のご依頼について】

yoasoPでは、アーティスト・プロダクション・企業様への

オリジナル楽曲制作・映像制作のご依頼を承っております。

楽曲制作

・アーティストへの楽曲提供（作詞・作曲）

・企業VP、CM、イベント向け楽曲制作

・既存楽曲のカバー・アレンジ

映像制作

・ミュージックビデオ制作

・企業プロモーション映像制作

・AI技術を活用した映像制作

「言葉」と「映像」を大切にした楽曲制作をご希望の方は、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

