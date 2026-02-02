「人を管理しない組織づくり」を推進！株式会社スカイベイビーズ、第12回ホワイト企業大賞「推進賞」を受賞

株式会社スカイベイビーズ株式会社スカイベイビーズが第12回ホワイト企業大賞「推進賞」を受賞

株式会社スカイベイビーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：安井 省人）は、一般社団法人ホワイト企業大賞企画委員会が主催する「第12回ホワイト企業大賞」において、「推進賞」を受賞したことをお知らせいたします。

ホワイト企業大賞は、社員の幸福度や働きがい、企業理念の実践、社会への持続的な貢献などを多角的に評価し、これからの時代にふさわしい企業のあり方を社会に提示することを目的とした表彰制度です。

「推進賞」について

このたび当社が受賞した「推進賞」は、完成された制度や成果だけでなく、人を大切にする経営や組織づくりを“現在進行形”で推し進めている点に贈られる賞です。

人を“管理”しない、対話で進める組織作り。受賞につながった、スカイベイビーズの主な取り組み

スカイベイビーズでは、制度やルールを先に固めるのではなく、社員一人ひとりとの対話を重ねながら、組織文化を育てていくことを重視してきました。主な取り組みは以下の通りです。

◆ 「自然体で、生きる。」という理念への共感と実践が組織参加の条件

私たちは、2021年に「自然体で、生きる。」を理念として掲げました。1人ひとりが「ありたい姿」で働くことを最大限支援しつつ、共に生き、共に働くことのできる組織となり、社会と接続していくことを目指しています。この理念への共感とたゆまぬ実践姿勢が、スカイベイビーズという組織への参加条件となっています。

◆ 社員の心理的安全性と対話の質の向上

スカイベイビーズでは、対話を重視する組織文化を通じて、誰もが意見を表現しやすい「心理的安全性」の高い職場を築いています。 仕組みではなく、日々のコミュニケーションを通じて育まれる文化であり、社員同士の信頼関係や行動の自発性を高めています。また、「組織文化の伝承」が資産になると考え、一人ひとりの価値観や思想、実践内容、ケーススタディ等の共有の強化、「自然体で、生きる。」というテーマに関する対話ログのアーカイブ化等も実施しています。定期的に全社員で、組織文化に関して内省するワークショップも行っています。

◆ 役職に縛られないプロジェクト型の働き方

役職を廃止し、上司部下や「人を管理する」という概念のないフラット組織です。職種や年次に関わらず、関心や得意分野を起点にプロジェクトへ参加できる体制を採用し、個々の表現力と主体性を引き出しています。経営という役割も組織ピラミッドの頂点ではなく、プロジェクトの一つです。

◆インクルーシブ・ダイバーシティ

性別・年齢・国籍・価値観などに関わらず、すべてのメンバーが役割やプロジェクトに関わる機会を持てるよう、組織設計と運営を行っています。 多様な背景を持つメンバーが協働することで、アイデアの広がりや創造力の源泉を強化しています。

◆ 「自然体で働く」ことを前提にした柔軟な働き方

新宿にオフィスを構えながら、すべてのメンバーが全国に居住しフルリモートワークで働いています。働く時間や場所を一律に定めるのではなく、各自のライフスタイルやコンディションに応じた働き方を尊重しています。そのためには、個人の価値観やありたい姿について理解・共感し共に実現を目指す姿勢が不可欠であり、「対話の機会」が欠かせません。日々の会議体やコミュニケーションツールでの「対話」を積極的かつ継続的に活性化させています。

◆組織体験としての「個人プロジェクトの融合」

単にスキルアップ・挑戦を奨励するだけでなく、個人のプロジェクトやライフ・挑戦と、組織の成果や価値創造を結びつける仕組みを整えています。 たとえば、海外留学や地方移住、書籍出版への挑戦など多彩な活動が、組織の未来戦略やブランド価値の拡張につながっています。

◆理念→組織→社外貢献を目指す

「自然体で、生きる。」という理念は社内だけでなく、コンサルティングサービスとして顧客へ、コミュニティやオウンドメディアを通して社会へと波及させていく活動に注力しています。「理念→組織→社会貢献」を目指すものです。たとえば、『ソラミドpeople』という独自のコミュニティをつくり、さまざまな背景を持つ方々と「自然体で、生きる。」を共に考え、探究しています。オウンドメディアやYouTubeでの発信活動を通して働き方や価値観を社会的に問い続けています。

これらの取り組みは現在も進化の途中にあり、メンバーとの対話を通じて随時見直し・更新を続けています。

スカイベイビーズ代表 安井省人【コメント】

この度、第12回ホワイト企業大賞「推進賞」を頂戴し、大変光栄に感じております。

スカイベイビーズの組織は、制度よりも対話を重ねることを大切にしてきました。形式や枠組みに縛られず、個々の価値や表現を信頼し仲間や社会と繋いでいくことが、働きがいと幸福につながると考えています。本賞を通じて、こうした文化の価値が社会に問い直される契機になれば嬉しく思います。

■ ホワイト企業大賞について

表彰式で記念撮影（左：ホワイト企業大賞 企画委員会代表 米澤 晋也様 右：スカイベイビーズ代表 安井 省人）

ホワイト企業大賞は、企業規模や業種を問わず、社員の幸福と働きがいを中心に据えた経営を実践する企業を表彰する制度です。学識経験者、経営・労務の専門家などによる審査を通じ、理念・文化・実践の観点から総合的な評価が行われます。

■ 株式会社スカイベイビーズについて

株式会社スカイベイビーズは、企画・編集・ブランディングなどのクリエイティブ事業を中心に展開しています。「自然体で、生きる。」という理念を掲げ、フラット組織という形で個人と組織の両方が心地よい状態でいられるよう探求を続けています。また理念実現のために独自のサービスブランド「ソラミド」を開発し、精力的に活動しています。

受賞させていただいた「推進賞」を誇りに、今後も対話を軸にした組織づくりを進めていきます

