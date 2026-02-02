「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」出場全選手に記念ペナントを贈呈 インフラ現場見学会も実施

インフロニア・ホールディングス株式会社

インフロニア・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長 兼 CEO:岐部 一誠、以下「当社」）は、2026年1月18日（日）に開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME（以下、「本試合」）に出場した全選手に記念ペナントの贈呈を行いました。また、翌19日（月）に同選手らを対象に、「インフロニア インフラ現場見学プログラム」と題し、インフロニアグループの前田建設工業株式会社（以下、「前田建設」）が福岡市内で施工する土木と建築計2現場の見学会を実施しました。

なお、本試合は1月16日（金）～18日（日）の３日間、長崎市内で開催された、年に一度のスター選手や期待の若手選手が集う、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（東京都文京区、チェアマン：島田 慎二、以下「B.LEAGUE」）主催のイベント（以下、「本イベント」の中で、全国から選出されたU18の選手を対象としたものです。本イベント期間中、当社も建機を使ったシュート体験「かにクレーンバスケ」を楽しめるブース出展を行いました。

「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」贈呈式の様子 (C)B.LEAGUE

本試合における記念ペナントの贈呈は、昨年の大会に続き2年連続となり、試合終了後に当社代表の岐部がプレゼンターとして出場選手らに贈呈いたしました。なお、昨年に引き続き、全出場選手への祝福の意を込めて、本試合のプレー映像をもとに出場選手を紹介する動画を制作し、2026年4月に渋谷の大型ビジョンでの放映を予定しています。

インフラ現場見学プログラムは、B.LEAGUE協力のもとU15・U18選手の社会学習、育成の一環として今シーズン初めて実施したもので、インフロニアが施工する「香椎川シールド作業所」、設計施工する「天神ビジネスセンター2期計画」の2か所の現場を本試合に出場したU18選手らが見学しました。

「インフロニア インフラ現場見学プログラム」の様子 (C)INFRONEER (C)B.LEAGUE

また、当社は本イベントの期間中に、長崎県長崎市の出島メッセ長崎で開催された関連イベントに、インフロニアB.Hi TOUCHにおけるインフロニアによるスペシャルデー（冠試合）でも人気の「かにクレーンバスケ」のブースを出展し、会場全体で3日間延べ33,745名の方が来場し、弊社ブースにも計1,166名の方にご参加いただきました。

出島メッセ長崎で実施した「かにクレーンバスケ」の様子 (C)B.LEAGUE

インフロニアは、B.LEAGUE U15・U18 競技会の冠パートナー として、「スポーツとインフラを通じて地域を支える将来の担い手、若手の育成支援」に積極的に取り組むことで、地域のバスケットボール関係人口の増進や地域の活性化に繋げてまいります。

