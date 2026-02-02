プロモーションプラットフォーム「Performance Media Network」のメディアパートナーとしてCCCMKホールディングスの「Vポイントアプリ」との連携開始

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービス「giftee for Business」(※2)にて展開する、「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォーム「Performance Media Network (パフォーマンス メディア ネットワーク)」(以下、「PMN」)のメディアパートナーとして、2026年2月1日(日)より、CCCMKホールディングス株式会社(本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則／以下、CCCMKHD)が提供するスマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」と連携を開始いたしましたので、お知らせいたします。本連携に伴い、メーカーは「Vポイントアプリ」を含む最大10(※3)の生活者向けアプリで「PMN」を活用した横断的な商品プロモーションが可能になりました。

「giftee for Business」は、2016年のサービス開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応し、導入案件数は、累計70,000件(※4)を突破しており、多種多様なメーカーのプロモーションに伴走してきました。「giftee for Business」では、いつものお買い物が楽しくおトクになるアプリ「ONE」を運営するWEDとの協業により、「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォーム「PMN」を2025年12月より提供しております。メーカーは「PMN」の活用により、従来のメーカー販促施策の課題であった、店頭プロモーションの実施にかかるコストや時間の削減を実現し、複数の生活者向けアプリとの連携によるターゲットを絞った幅広いプロモーションの告知と展開、インセンティブの付与まで一気通貫で提供することが可能です。また、独自に開発したAI-OCR(Optical Character Recognition)を活用したAI解析機能により、高精度なプロモーション対象者の抽出、ほぼ完全自動での不正検知を実現し、プロモーションの条件を厳密に満たした参加者のみを抽出する購買保証型販促を実現します。(※5)

Vポイントは、1.58億人(有効ID数)が利用する日本最大級の共通ポイントサービスです。全国約16万店舗のVポイント提携先に加え、国内ではVisa加盟店750万店舗、世界では200以上の国と地域の1億店舗で貯まり、貯まったVポイントは1ポイント＝1円分として使用することが可能です。また、CCCMKHDは、スマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」を運営しています。「Vポイントアプリ」では、店舗で提示するとVポイントの付与・利用ができる「モバイルVカード」をはじめ、クーポンがもらえる「Vカードクーポン」、提示回数と獲得ポイント数に応じて特典がもらえる「Vランク」など、多様な機能が提供されており、店舗、オンラインサービス、アプリといったさまざまなチャネルを横断した顧客体験を実現し、日常の購買行動をより便利でお得にするプラットフォームです。

この度、ギフティは、「PMN」を活用したメーカーのプロモーションチャネルを広げ生活者との接点を拡大することで、さらに効果的なプロモーションを展開することを目的に、メディアパートナーとして「Vポイントアプリ」との連携を開始いたしました。「Vポイントアプリ」では、本連携に基づく「PMN」のプロモーションの展開を可能とすべく、2026年2月1日(日)より、対象商品を購入したレシートをＶポイントアプリ上で撮影することでVポイントが貯まる新サービス「レシタメ」が開始されました。「Vポイントアプリ」のキャンペーンに参加する生活者は、「Vポイントアプリ」のホーム画面の貯めるタブにある「レシタメ」アイコンから「レシタメ」ページに遷移し、掲載されている対象商品からキャンペーンに参加したい商品を選択します。選択した商品を対象店舗で購入後、商品のミッション画面に記載された条件を満たすレシートを撮影しアップロードすることで、キャンペーンに参加可能となります。アップロードしたレシートは、AI解析により購買判定され、後日、インセンティブとしてVポイントを獲得することができます。

本連携により、メーカーは、「Vポイントアプリ」を始めとする最大10メディアにて、「PMN」を活用し、生活者に対し商品のリーチを図るプロモーションが可能となり、より横断的かつ大規模なプロモーションができるようになりました。

ギフティは、今後、さらに横断的で大規模なプロモーションが手軽に実施できるよう、「PMN」のメディアパートナーを拡大する予定です。

「giftee for Business」では、企業の多様なニーズに応えるべく、引き続き、サービス開発・改善や他社との協業、サービス連携を推進してまいります。また、今後も、ギフトの活用シーンの広がりに対応し、サービスを通し豊かでオリジナリティのあるギフト体験の支援ができるよう、各種ソリューション、サービスの拡充を行ってまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

(※3) 2026年2月2日(月)現在

(※4) 2025年12月期第3四半期決算(2025年11月14日開示)時点

(※5) 詳細は2025年10月27日付プレスリリース(https://giftee.co.jp/pressrelease20251027)をご確認ください

■「レシタメ」サービス概要

内容：「レシタメ」内に掲載されている対象商品のレシートを撮影することでVポイントが貯まる機能

獲得ポイント数：商品によって獲得可能なVポイントは異なります。詳細はミッション画面をご確認ください。

提供日：2026年2月1日(日)

サービスサイト：https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/

ステップ：

（1）Vポイントアプリから「レシタメ」にアクセス

（2）案件一覧に遷移

（3）対象商品の案件詳細や期間を確認

（4）対象商品を購入

（5）参加条件の内容を読み取れるようレシートを撮影

（6）レシート送信後、アンケート回答にてVポイントを獲得

■「Performance Media Network」概要

「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォームです。

メディアパートナー： 計10メディア ※2026年2月2日(月)現在

URL：https://x.gd/BQT9sZ

■「giftee for Business」概要

「giftee for Business」は2016年のサービス提供開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応しており、導入案件数は、累計70,000件を突破しております。特に主力プロダクトであるデジタルギフト「giftee Box(R)」ならびに「えらべるPay(R)」は、受け取り手がギフトを選択できる利便性から、キャンペーン参加者の居住地や性別、年齢などを問わず満足度の高いギフトとして、全国規模のキャンペーンや、参加者属性が多様なキャンペーンのインセンティブ用途として広く活用されており、ギフトを効果的に配布するためのソリューションも提供しています。また、2022年10月には、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを示すために贈るギフトである「Corporate Gift」に特化したサービスや、 2022年12月からは自治体が実施する住民施策に特化したサービスの提供を開始するなど、ギフトを贈る対象や用途など提供するサービスの領域を拡大しています。デジタルギフトは全国チェーンの店舗やECで利用可能なものなど汎用性が高く、一定のテーマにあわせたギフトのラインナップも設定できるため、子育て支援をはじめとする各種住民支援の給付など、対象者や実施目的を絞った特定施策のインセンティブに最適であり、また導入も手軽なことからスムーズな施策運用も実現します。

提供対象：法人(BtoC、BtoE、BtoB)・自治体

提供方法：ユニークURL(CSVファイル)納品、ギフト発行API(giftee API)によるリアルタイム発行、カード形式、案内書面形式、タブレット形式等

提供サービス：「giftee Box(R)」、「えらべるPay(R)」など

導入スケジュール：最短1営業日から

※詳しくはお問い合わせください

料金体系：デジタルギフト発行：商品代金＋発行手数料

※ギフト配布システムはオプション対応

配送ギフト機能：入庫費用(初期)＋保管費用＋発送費用

※商品手配も含む場合は商品代金加算、オリジナル梱包・組み合わせ発送はオプション対応

※詳しくはお問い合わせください

URL： https://x.gd/tkPr2

問い合わせ： https://x.gd/TvV3U

■ CCCMKホールディングス株式会社について

社名：CCCMKホールディングス株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号

設立：2012年10月1日

代表者：代表取締役社長兼CEO 高橋 誉則

事業内容：マーケティング・ソリューション事業、ポイントアライアンス事業

URL：https://www.cccmkhd.co.jp/

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform