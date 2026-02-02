スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」でブロンズを初取得

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に2022年から5年連続で認定され、「ブロンズ」を初めて取得しました。「ブロンズ」は通算5回以上認定された企業に付与されるものです。

「スポーツエールカンパニー」は、「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けて積極的に取り組む企業をスポーツ庁が認定するものです。当社の健康経営に向けた継続的な取り組みが評価され、このたびの認定となりました。

＜当社の健康経営に向けた取り組み＞

当社では、従業員のロコモティブシンドローム※の予防や健康意識の向上、運動習慣の定着を目的として、以下の活動を継続しています。2025年度は、「一歩で変わる、今日の自分と明日の健康！」をキャッチコピーに掲げて取り組みました。

・健康保険組合、労働組合と連携した「ウォーキングイベント」

・事業所内での階段利用を推進する「階段を歩こう」運動

また、従業員が自主的に運動に親しめる環境づくりとして、バドミントン、ヨガ、野球などの社内スポーツサークルの活動費補助を行っており、2026年2月2日現在で25団体、延べ324名が参加するなど、活発な取り組みが広がっています。

※運動器の障害のために立ったり歩いたりするための移動機能が低下した状態

当社は、企業理念「感動と安心を世界の人々へ」の実現に向けて、従業員一人一人が共に健康であることを重要な経営課題と認識し、「JVCケンウッド健康宣言」を発信して、「全ての従業員が健康で生き生きと働くことができる職場環境」の整備を進めてきました。また、中期経営計画「VISION2025」において、「健康経営の推進」を人的資本戦略の取り組みテーマの一つに掲げ、健康で生産性の高い働き方の定着を推進しています。今後も、従業員の健康維持を支える施策を強化し、心身共に健康で活力ある組織づくりを目指します。

