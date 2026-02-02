【Recboo】優秀人材の獲得へ！カジュアル面談のガイドブック ホワイトペーパーを公開
株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、優秀な人材の獲得に役立つホワイトペーパー「カジュアル面談のガイドブック」を公開しました。
本資料では、カジュアル面談の定義やメリットから、候補者との関係構築‧動機形成の場としてどう設計‧運用すれば良いか、実践的な方法までを網羅的に解説します。
本ホワイトペーパー作成の背景
昨今、労働人口の減少などにより、求人を出しても応募が来ない、来てもマッチしないという危機感を抱く企業が多く存在します。
さらに、従来の「履歴書や職務経歴書、面接で選別する」といったプロセスでは、優秀な人材を採用することが難しくなってきました。
こうした状況下で、求職者から選ばれるための手法の1つとして、カジュアル面談の導入が挙げられます。
このような背景から、カジュアル面談の重要性（メリット）や、具体的なカジュアル面談の進め方やポイントを分かりやすく解説した資料を公開いたしました。
本ダウンロード資料の詳細はこちら :
https://recboo.com/wp/wp08_form
ホワイトペーパーの主な内容
１.カジュアル面談の定義やメリット
カジュアル面談と面接の違いや、優秀人材の獲得になぜ繋がるかを解説しています。
２.カジュアル面談担当者の選定ポイント
どのような人が担当者として相応しいかを具体的に紹介しています。
３.カジュアル面談の進め方と質問例
時間配分など、すぐに実践に生かせるように流れを説明しています。
４.カジュアル面談実施時の「NG行動」
つい陥ってしまいがちな、カジュアル面談におけるNG行動を整理しています。
読み進めながら、すぐにカジュアル面談に生かせる実践的な内容となっております。ぜひご活用ください。
-------------
社名：株式会社ノックラーン
所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階
代表取締役：福本 英
事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業
設立日：2022年3月14日
公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/
本プレスリリースに関するお問い合わせ
取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。
お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact
メールアドレス：info@knocklearn.com