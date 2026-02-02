【韓国語ならK Village】5路線が交差する総合駅にフランチャイズ3号店「K Village 韓国語 金山校」が誕生！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2026年1月31日（土）、愛知県名古屋市中区にフランチャイズ（以下、「FC」という。）3号店となる「K Village 韓国語 金山校」（運営会社：株式会社エム・ピー・エス、代表取締役：本多 翠）を開校しました。

名古屋（栄）校・名古屋駅前校に続く県内3拠点目となる本校は、5路線が乗り入れる総合駅「金山」から徒歩4分と至近の好立地です。

アスナル金山をはじめとする商業施設や文化施設が集う金山エリアの特性を活かし、名古屋市内のみならず三河・知多エリアの居住者、通勤・通学者へ向けた、洗練された学びの場を提供します。

金山エリア進出の背景：5路線が織りなす圧倒的なアクセシビリティと文化受容性

金山駅は、JR（2路線）・地下鉄（2路線）・名鉄の計5路線が乗り入れる名古屋屈指の総合ターミナルです。名古屋市内はもちろん、三河・知多エリアからも高いアクセス性を誇ります。仕事や学校帰りにも無理なく立ち寄れる立地は、継続的な語学学習において大きな魅力のひとつです。

また、駅直結の「アスナル金山」をはじめとする商業施設が充実しており、買い物や食事のついでにレッスンを受講できる環境が整っています。日常の動線上に学びを取り入れることで、時間を有効に使いながら無理なく続けられる、タイムパフォーマンスを重視したライフスタイル型の学びを提案しています。

さらに、日本特殊陶業市民会館などの文化施設が集まる金山エリアは、コンサートやイベントが頻繁に開催される「エンタメ感度の高い街」としても知られています。「字幕なしで韓国ドラマを楽しみたい」「推しの言葉を自分の耳で理解したい」といった想いに応え、語学学習を通じて「推し活」をより深く楽しめる場を提供します。

K Village 韓国語 金山校の特長

1. 「韓国の街角」を再現した校舎デザイン

「通うのが、自分へのご褒美になる。」

韓国の伝統的な布であるポジャギモチーフの受付や柔らかな曲線美が特徴の、優しく明るい空間です。

韓国の街角のような親しみやすさの中で、肩の力を抜いて楽しく学びませんか？語学学習の枠を超えて、あなたの毎日を前向きに彩る場所。そんな新しいスタイルの韓国語教室です。

2. 成長を加速させる、柔軟な教室レイアウト

クラスレッスン教室プライベートレッスン教室

グループで学ぶ楽しさを重視したクラスレッスンから、一人ひとりの目的に寄り添うプライベートレッスンまで、多様な学習ニーズに対応できる教室環境を整えています。

・クラスレッスン教室：3室

・プライベートレッスン教室：5室

3. 交流イベントで広がる「韓国好き」の輪

語学学習だけでなく、K-POPファン同士や韓国ドラマ好きが交流できるイベントを定期的に開催。金山エリアの利便性を活かし、授業前後でも生徒同士が情報交換できるコミュニティスペースを目指します。

K Village 韓国語 金山校の詳細

校舎名： K Village 韓国語 金山校

住所： 〒460-0021 愛知県名古屋市中区平和1丁目23-16

営業時間： 月～水 13:00～21:00 / 土・日 10:00～18:00

アクセス： 金山駅 徒歩4分 / 名城線 東別院駅 徒歩4分 / 名港線 東別院駅 徒歩4分

定休日： 木・金、年末年始

URL：https://kvillage.jp/school/kanayama/

K Village 韓国語 FC展開を本格始動

K Village 韓国語では、2024年よりFC事業を本格的にスタートしました。FC第1号店として開校した八王子校の好調な立ち上がりを背景に、今後は直営校とFC校の両軸で、全国展開をさらに加速していく方針です。

これまで培ってきたブランド力、効果的なマーケティング施策、体系化された学習メソッド、そして教室運営のノウハウを活かし、各地域に根ざした「地元で通える韓国語教室」の実現を目指してまいります。

新規事業として語学スクールの開校を検討されている方、すでに学習塾などを運営されており新たな事業展開をお考えの方、また現在韓国語教室を運営しており、さらなる拡大を目指している方など、FCにご興味をお持ちの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

株式会社K Village について

FCに関する詳細はこちら :https://fc.kvillage.jp/lp01-1/

K Village 韓国語は、全国に27校舎を展開し、在籍生徒数16,000名超を誇る日本最大級の韓国語教室です（※1）。2024年よりFC展開を本格化し、直営・FC両軸で全国展開を加速中。通学・オンライン・留学支援・AI学習など、多様なスタイルで韓国語学習を支援しています。

※1：2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介