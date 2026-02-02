契約・保証金不要！2万円から始められる世界の本仕入れサービス「洋書王」、本日2月2日（月）より本格提供開始

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤弘志、https://www.nippan-ips.co.jp/ ）は、輸入に関する専門知識は一切不要で、世界の本をかんたんに仕入れられる新サービス「洋書王」を、本日2026年2月2日（月）より本格提供開始します。

これまで、国内で洋書を仕入れるには、契約や保証金、まとまった発注が必要とされ、「少量だけ試してみたい」「店舗の一角に洋書を置いてみたい」と考えても、気軽に始めにくい状況がありました。一方、インバウンド需要の高まりや訪日外国人観光客の増加により、店舗や施設において、英語で楽しめるコンテンツや海外文化に触れられる場づくりへのニーズが高まっています。観光客が多く訪れる書店やセレクトショップ、カフェ、ホテルなどでは、洋書を通じた棚づくりや空間演出が、新たな顧客体験の創出や滞在価値の向上につながる取り組みとして注目されています。

「洋書王」は、日販アイ・ピー・エスが長年培ってきた海外出版社とのネットワークと物流ノウハウを活かし、誰もが気軽に洋書を仕入れられる仕組みを提供します。契約や数量の制約にとらわれず、クレジットカードによる手軽な注文にも対応しています。また、取り扱いジャンルごとの売れ筋や人気傾向をまとめたリストを用意し、初めて洋書を扱う方でも安心して仕入れを始められます。これにより、洋書がもたらす知的な刺激や多様な価値観との出会いを、書店・カフェ・教育現場・観光スポットなど、日常と非日常のさまざまな場所へ広げ、新しい文化体験をより多くの人々に届けることを目指します。

■サービス概要

サービス名：世界の本をかんたん仕入れ「洋書王」

提供開始 ：2026年２月2日（月）

利用対象 ：法人・個人問わず

取扱い種類：絵本、ビジネス書、写真集、雑誌、アート書、BL・GL小説など、あらゆる海外書籍

契約 ：不要（要申込）

価格 ：合計金額や回数に縛りはなし、卸金額で購入可能（一般小売価格の約80%）

送料 ：１回の合計卸金額が20,000円以上（税抜）で無料

利用手順 ：フォーム（ https://www.nippan-ips.co.jp/contact/import/ ）より、お問い合わ

せください。担当者よりご返信いたします。

特長 ：１.契約・保証金不要 面倒な手続きは一切なし

２.小ロット対応 最低2万円から発注可能、クレジットカード決済にも対応

３.海外出版社とのやり取りを全て代行

４.複数国の書籍を国内倉庫から一括納品可能

５.初めてでも安心のジャンル別・売れ筋リスト提供

６.専門スタッフが棚づくりを支援する選書サポート（オプション）

■こんな人におすすめ！

・インバウンド向けの売場づくりや空間演出を検討している店舗・施設の方

・書店・セレクトショップ・カフェ・ギャラリーなどで洋書を取り扱いたい方

・小規模ビジネスや副業として洋書販売を始めたい方

・教育機関・英語塾・専門学校などで洋書を活用したい方

■会社概要

「世界で暮らす人々に良質な商品を提供し、より豊かな人生に貢献する」を掲げ、海外駐在員に生活物資を届けるサービス「CLUB JAPAN」や、輸出・輸入卸売事業、出版流通代行事業などを展開してきました。出版レーベル「ヴォワリエブックス」(https://voilierbooks.com/)を立ち上げ中華古風BL『千秋』日本語版を発売したり、しかけ絵本に特化した出版レーベル「lilla cirkus（リラシルクス）」(https://lillacirkus.com/)を立ち上げたりするなど、新しい試みにも挑戦しています。

社名 ：日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL ：https://www.nippan-ips.co.jp/

所在地 ：東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

設立日 ：1994年（平成6年）12月21日

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役社長 佐藤弘志（さとう・ひろし）

事業内容：出版流通代行事業、輸出卸売事業、輸入卸売事業、海外駐在員向けeコマース「CLUB JAPAN」事業