【3人に1人が当たる】創作品モール「あるる」4周年祭 開催アプリ限定で2,000ポイントが当たるキャンペーンを実施

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、2026年2月22日（日）にサービス開始から4周年を迎えます。



これを記念し、日頃の感謝を込めて「あるる4周年祭」を開催します。

本キャンペーンでは、あるる公式アプリをダウンロードし、特設ページからガチャを回すと、3人に1人の確率で2,000ポイントが当たります。当選したポイントはその場で付与され、すぐにお買い物に利用できます。

【あるる4周年祭 】

https://alulu.com/campaign/campaign2602_app/(https://alulu.com/campaign/campaign2602_app/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=anniv04)

■ キャンペーン概要

キャンペーン名： 4周年祭キャンペーン

キャンペーン期間： 2026年2月2日（月）11：00～2月28日（土）23:59

キャンペーン内容：ガチャに参加すると、あるるモール経由で使える「あるるポイント」が3人に1人当たります

ポイント付与：当選後、即時付与

参加条件：あるる公式アプリのダウンロード

※応募状況により、期間中であっても早期終了する場合があります。

【参加方法】

１. あるる公式アプリをダウンロード

２. 特設ページへ

３. ガチャを回すだけ

キャンペーン詳細は、特設ページをご確認ください。

【あるる4周年祭 】

https://alulu.com/campaign/campaign2602_app/(https://alulu.com/campaign/campaign2602_app/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=anniv04)

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift_2601)

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift_2601)

■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift_2601)

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift_2601)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/