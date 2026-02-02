LAPRAS、海外企業の日本採用支援を強化。韓国語・英語によるサポート体制を構築

LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎 以下、LAPRAS）は、エンジニア採用サービス「LAPRAS」において、海外企業が日本国内でエンジニア採用を行う際の支援体制を強化し、韓国語および英語による通訳サポートを開始いたしました。 海外の導入企業は、サービス説明時の打ち合わせから導入後の運用サポートに至るまで、言語の壁を感じることなくLAPRASのデータベースを活用した効率的な採用活動が可能になります。

背景

LAPRASリクルーティング 韓国語と英語のサポート開始

現在、日本市場への海外企業の参入はかつてない勢いで加速しています。ジェトロ（日本貿易振興機構）の調査によると、2024年の対日グリーンフィールド投資（拠点新設）は4.8兆円と過去最大を記録。日本政府も2030年の投資残高目標を120兆円に引き上げるなど、国を挙げての外資誘致が進んでいます。(*1)

韓国企業の日本での新規法人設立数は、2023年から2年連続で過去最多を更新しています。特に情報通信業（IT・ゲーム関連）の進出が活発であり、2025年6月時点で累計新規法人数において日本は、中国、米国、ベトナムに次ぐ世界第4位の主要な進出先となっています。（*2）

また、LAPRASのユーザーである日本のITエンジニアにおいても、「英語力を活かしてグローバルな環境で挑戦したい」というニーズが増加しています。

一方で、海外企業が日本で採用を行う際、日本の採用サービスを活用するためには、言語が壁となっていました。LAPRASは、資本業務提携先である韓国のHRテック企業 Wanted Lab, Inc.と提携して、グローバル事業を展開しております。その際に、グローバル人材が社内に増えたことを活かして、韓国語と英語によるサポート体制の構築に至りました。

*1 日本貿易振興機構（ジェトロ）「対日投資報告2025(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2025/2a7cf11cfda9d9bf.html)」より

*2 日本貿易振興機構（ジェトロ）「活発化する韓国の対日直接投資(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2025/0101/872ef394d173a1c4.html)」より

サポート内容について

今回の取り組みにより、日本でのエンジニア採用を検討している海外企業に対し、検討時のサービス説明、導入時の運用方法のレクチャー、運用開始後のカスタマーサポートなど、一連のプロセスにおいて韓国語および英語の通訳サポートを提供いたします。

これにより、日本国内に人事担当者が不在、あるいは日本語ネイティブのスタッフがいない海外企業でも、LAPRASが保有する国内トップクラスのハイスキルエンジニア層へダイレクトにアプローチすることが可能になります。

今後について

LAPRASは今後も、国境を越えた「最善のマッチング」を実現するため、グローバル人材の登用など社内の体制を強化していきます。また、Wanted Lab, Inc.との協力体制をさらに強固にし、アジア圏を中心とした企業の日本進出、および日本人エンジニアのグローバルなキャリア形成を支援してまいります。

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するマッチングテック・カンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月11日

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/