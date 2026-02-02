RYODEN、工場野菜「VEGE MONSTER」の新CM「ベジベジモンスター」篇を2月2日より放映開始

株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、グループ会社で生産・販売している工場野菜「VEGE MONSTER（ベジモンスター）」の新CM「ベジベジモンスター」篇を制作し、2月2日より順次YouTube、関東圏のテレビで放映を開始します。

▶ 新CM「ベジベジモンスター」篇の概要

新CMは、天候に左右されずクリーンな環境の人工光利用閉鎖型植物工場で育てた、安心安全で鮮度・おいしさ長持ち、時短・便利などの工場野菜の特長を、お子様も含めた多くのお客様に知っていただき手にとっていただきたいとの想いを込め制作しました。

オリジナルキャラクター「ベジモンスター」をパペット化し、「ベジベジモンスター、ベジモンスター」のキャッチーなメロディーにあわせてフリルレタス、グリーンリーフ、オークリーフが楽しげに踊り、「RYODENはみんなの笑顔のために、安心安全な工場野菜をお届けします」のメッセージを伝えます。

当CMは、YouTubeのRYODEN公式アカウントで公開していますので、ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UCGEo1H2jvA ]▶ RYODENグループの植物工場事業について

当社は、2017年に屋内栽培用LEDの開発で植物工場事業に参入し、植物工場の開発支援や機器導入、設計施工などを一括して提供するなど事業を拡大してきました。2022年には自社の植物工場「ブロックファーム合同会社」の操業を開始し、世界初となる植物工場での大規模な、ほうれん草の栽培・安定供給に成功しました。2023年には植物工場野菜流通の最大手である「株式会社ファームシップ」を子会社化し、植物工場のIoT（モノのインターネット）システムから作物栽培に必要な機材提供、生産後の流通・販売チャネルまで、植物工場バリューチェーンを網羅的にサポートしています。国内における植物工場野菜の販売シェアは業界トップ（2024年12月現在、当社調べ）で、ハウス食品グループとスイートバジルやアソート品「香るサラダ」を共同開発するなど、他社との協業も積極的に推進しています。今後は、植物工場事業で培った光合成エンジニアリングをコア技術として、微細藻類や光合成細菌の成分抽出ビジネスなどへの展開を進め、気候変動や食糧問題などの社会課題の解決に貢献します。

▶ 植物工場野菜の主な特長- 【鮮度・おいしさ長持ち】クリーンな環境で栽培し生菌が少ない（露地栽培比で約1000分の1）- 【安心・安全】栽培期間中、農薬不使用- 【安定品質】天候に左右されない栽培方法で、一年中変わらない品質の、おいしい野菜をお届け- 【時短・便利】土や虫などが付着しておらず、そのまま食べられるため調理時間を短縮- 【持続可能】資源の再利用など環境に優しい栽培方法

■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



