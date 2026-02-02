巨石の間を縫い、”岩の中に建つ”1棟のヴィラ。NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA「NATURE WITHIN」を販売開始

NOT A HOTEL株式会社

NOT A HOTEL株式会社（東京都中央区、以下「NOT A HOTEL」）は、北軽井沢エリア「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA」に誕生する、新ハウス「NATURE WITHIN」の販売を日本・海外同時に開始いたします。

本物件は北軽井沢エリアの中でも巨大な溶岩石に囲まれた場所に位置し、「岩の中で過ごしている」ような空間をお楽しみいただけます。巨石に囲まれた約30平方メートル のプライベート露天風呂のほか、岩風呂、サウナ、水風呂などを完備。屋内面積288平方メートル と、北軽井沢エリアの中で最大の屋内面積を誇り、雄大な自然をひとり占めできる1棟だけのプライベートヴィラです。

なお、本物件は、2024年に初開催した、国際的コンペティション「NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION 2024」の最優秀賞作品です。参加国数23ヵ国、620の提出作品から選ばれ、イタリア・ミラノを拠点とする建築スタジオ UNFORMED DESIGN のモハメド・ハッサン・エルジェンディ氏とナヘド・ズメター氏によって設計されました。

NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA NATURE WITHIN：https://notahotel.com/shop/kitakaruizawa/nature-within(https://notahotel.com/shop/kitakaruizawa/nature-within)

https://www.notion.so/NOT-A-HOTEL-Media-Kit-1f4c24ac297e4a9e9055d64e4ff8e04c?pvs=(https://www.notion.so/NOT-A-HOTEL-Media-Kit-1f4c24ac297e4a9e9055d64e4ff8e04c?pvs=4)

■NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA NATURE WITHIN概要

「NATURE WITHIN」が計画されたのは、「NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA」の一画。このエリアは、約240年前の浅間山の大噴火の際に噴出した溶岩石が点在し、周辺の緑と共に、美しく、自然の力強さを感じる景観を形成しています。

「NATURE WITHIN」の形状は不完全な楕円であり、地形に溶け込むように設計。3つの溶岩石の間に浮かんでいるような屋根と、その下に広がる緩やかな曲線を用いた形状の空間が広がります。建築の柔らかなフォルムが環境に溶け込みながら、雄大な自然の魅力を際立たせる独特な景観を生み出しています。このデザインは、敷地の溶岩石の位置や起伏に合わせて導き出されました。

この有機的な形状により、家は地面から控えめに浮かび上がります。ファサードは主にガラスで構成され、風景の広大な眺望を枠に収め、自然光が内部に入り込むように。

大屋根の下には開放的なリビング、ベッドルーム、バスルームといった各居室が配置され、過ごす場所によって開けた眺望や眼前に迫る大きな岩など、さまざまな景観を目にすることができます。

木、石、ガラス、そして金属によってかたちづくられたこの空間は、周囲の壮大な自然へと溶け込むように佇み、風景の美しさを静かに映し出しながら、非日常の時間を刻む舞台となります。

なお、開業は2028春を予定しております。

専有面積（屋内面積+テラス含む）：524.0平方メートル

屋内面積：288.0平方メートル

間取り 3Bedroom

最大宿泊人数 8人



NATURE WITHINは本日より当社オンラインサイトでご購入いただけます。

NOT A HOTEL公式オンラインストア：https://notahotel.com/shop/kitakaruizawa/nature-within

■コンセプト

点在する巨大な溶岩石、林立する木々、激しく隆起する大地が、三位一体となってかたちづくる敷地の原生的な風景。

その自然環境にインスピレーションを受け、建築は、うねる大地をなぞるようにやわらかく、そして大胆に。自然を、「眺める対象」ではなく「その中で過ごすもの」として捉え直し、巨石の間に物語を紡ぎ出す。

CGムービー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MurD7TjbnZA ]

■NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA NATURE WITHIN 詳細

・ARCHITECTURE

巨石の間を縫い、地形と連続するように立ち上がる有機的な空間。ふわりと浮かぶ大屋根の下、ある部屋では開けた眺望を、またある部屋では岩に抱かれるような落ち着きを。

木、岩、ガラス、金属を基調に、雄大な自然に溶け込みながら、美しいその景色を魅力的に映し出す。

・LIVING & DINING ＆KITCHEN

森の中にいるかのような開放的なパノラマビューが広がる、97平方メートル のリビングダイニング。建築形状と呼応するようにオリジナルでデザインした楕円形のソファとペンダントライトがこの空間の主役となり、くつろぎの居場所をつくり出す。

・ONSEN

プライベートの露天風呂は、周囲の岩がつくる幾重もの陰影に抱かれるように設けられ、湯に浸かる人が自然と一体になるひとときを叶える。ひらけた大空の下、風景の中に身を委ねる時間のなかで、温泉がじんわりと身体を温めてくれる。

・BATH & SAUNA

壁面を溶岩石のタイルで仕上げ、岩風呂を置いたバスルームは、この土地ならではの特徴を引き込みながら洞窟を思わせる静謐な空間。サウナ、水風呂、外気浴スペースも完備し、森の気配と共に心と身体をほぐしていく。

・PRIMARY BEDROOM

ベッドルームは、落ち着きのある木を基調としたシンプルな構成に。装飾を削ぎ落とした空間が、窓の外に広がる豊かな自然風景を引き立て、内と外の境界が溶け合うような感覚を呼び起こす。プライマリーベッドルームからは、テラスの露天風呂へ直接アクセス可能。

・GUEST BEDROOM

岩肌と木々に優しく囲まれた、プライベート感あふれるゲストベッドルーム。木、石、そして柔らかな光。自然のテクスチャが美しく調和する空間に、森の静寂がそのまま流れ込み、心穏やかな休息のひとときへと誘う。

・PLAYROOM

遊び場やベッドルームとして、用途を限定せず多目的に使えるプレイルーム。今にも触れられそうなほど巨石が迫るダイナミックな眺望が、敷地の迫力と開放感を感じさせながら、大地の懐に抱かれているような安心感で包み込む。

・FIREPLACE

森の静寂に溶け込むように設えられたファイアプレイス。リビングからすぐの場所で、食後の余韻を愉しんだり、火を囲んで語らったり。しんとした空気の中、揺らめく炎を眺める時間が、ここでの滞在をより豊かなものにする。

※掲載しているCGパースは全て完成予想図です。上記仕様は変更になる場合があります。

【UNFORMED DESIGNプロフィール】

UNFORMED DESIGNは、建築、ランドスケープ、物語的な体験設計、視覚文化を融合させた多角的なアプローチをとる建築設計事務所。エジプト出身の建築家、ハッサン・エルゲンディとナヘド・ズメーターによってミラノで設立され、物語を紡ぎ、空間体験を立ち上げ、文脈と対話するための手法として、デザインを探求している。

ヨーロッパ、アジア、中東にまたがる国際的な経験を背景に、土地の風土や文化、人間の知覚に対する繊細な感性を軸に、各プロジェクトを推進。文化施設、公共施設、住宅プロジェクトなどのコンペティションで最優秀賞を含む数々の賞を受賞し、世界各地で高い評価を得てきた。

小規模なインテリアから都市スケールのプロジェクトまで、デザインの対象は多岐にわたり、一貫して、明快なコンセプトと情緒的な奥行きを掛け合わせることで、場所に根ざしつつも、人々の感覚に訴えかける空間を生み出している。

■「NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION」とは

「NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION」は、40歳未満の建築家・クリエイターに創作の機会を提供し、多様な視点から新たな建築を実現することを目的としています。優れたアイデアを持ちながらも実際に形にする機会が限られる若手に挑戦の場を開き、選ばれた作品は次の「NOT A HOTEL」として実際に建築・販売されます。

NOT A HOTELはこれまでも建築士のみならず、インテリアデザイナーやファッションデザイナーなど多様な分野のクリエイターと協働し、建築の可能性を広げてきました。本コンペティションでも資格や分野を問わず自由な発想を歓迎し、建築業界の新しい潮流を創出していきます。



2024年に初開催した「NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION 2024」は初開催にもかかわらず、23カ国から620作品もの応募が寄せられ、国際的な注目を集めました。

現在、「NOT A HOTEL DESIGN COMPETITION 2026」も開催中で、2026年3月28日（土）に公開審査会が開かれ、最優秀賞作品が決定します。



各種詳細は特設サイト（https://notahotel.com/design-competition/2026）をご覧ください。

■物件概要

広告主名称：NOT A HOTEL株式会社

事務所所在地：東京都中央区晴海四丁目7番4号

電話番号：050-1780-3110

免許証番号：東京都知事（1）第106188号

所属団体：公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会（公正取引協議会加盟事業者）

取引態様：売主

売主の名称：NOT A HOTEL株式会社、株式会社サンケイビル

事業主名称：同上

物件名称：NOT A HOTEL KITAKARUIZAWA NATURE WITHIN

物件の所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前字細原2286番 244他

交通：JR北陸新幹線「軽井沢駅」から車で約35分

敷地面積：4,845 平方メートル

借地の場合はその旨：借地

借地期間：50年間の定期借地

屋内面積：288.0平方メートル

建築面積及び延床面積：360.29平方メートル /312.03平方メートル

専有面積（屋内面積+テラス含む）：524.0平方メートル

構造及び階数：RC造 一部木造

間取り：3 Bedroom

宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号：第JE26BA1-10-0001号

設計：NOT A HOTEL ARCHITECTS

施工：株式会社新津組

会員権の種類（共有制、合有制等の別等）：共有制

価格（1口購入：毎年10泊）：83,691,300円（税込）

価格の内訳（1口購入：毎年10泊）：

建物\60,138,100

ライセンス\18,519,600

家具備品\1,613,700

償却保証金\3,419,900

管理費等の額（1口購入：毎年10泊）：月額 126,110円（税込）

資格に制限があるときはその旨：NOT A HOTELオーナー契約約款に従う

権利の譲渡の可否及びその条件：NOT A HOTELオーナー契約約款に従う

総口数及び今回募集口数：総口数：36口(1口年間利用可能数10泊)今回募集：36口（1口年間利用可能数10泊）

総客室数：1戸

建築工事完了予定：2027年11月下旬（予定）

施設の利用開始時期：2028年2月上旬（予定）

施設の利用料金：管理費に含む

施設の予約調整方法：宿泊希望日の最大10か月前から当該日に関して割り当てられた利用可能日数の範囲で予約可能

施設の利用の制限：NOT A HOTELオーナー契約約款に従う

1口当たりの年間利用可能日数：10泊

付帯施設の概要及びその利用条件：該当なし

運営主体：NOT A HOTEL MANAGEMENT株式会社

相互利用施設の有無：有

相互利用施設の数及びその利用条件：全国のNOT A HOTEL（本物件の販売時点で9拠点開業済）を相互利用差額（もしあれば）を支払うことで利用可能

会員以外の者がクラブ施設を利用することができる場合はその旨：該当なし

施設を運用するときは、その旨とその内容：運営会社に使用貸借し、運営会社はホテルとして運営する

取引条件の有効期限：次回更新日まで

情報公開日及び次回の更新予定：※2026年1月19日現在。次回更新は2026年3月1日予定

■NOT A HOTEL株式会社について

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

会社名：NOT A HOTEL株式会社

代表者：濱渦 伸次 / 江藤 大宗

設立：2020年4月1日

事業内容：NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL：https://www.notahotel.com/

