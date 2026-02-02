「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸に、Z世代の早期人材育成事業を展開する株式会社LIFE Entertainment (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大越春輝) のグループ会社である、株式会社LEMは縦型動画に特化した学習サービス『縦型動画ブートキャンプ』 を開始します。YouTube登録者130万人を超える人気クリエイター かっつー氏 を監修講師として迎え、バズを生み出す導入設計、縦型特有の編集技術、投稿戦略などを体系的に学べる実践型プログラムを展開します。

縦型動画を体系的に学べる『縦型動画ブートキャンプ』提供開始！

ショート動画市場は今、アルゴリズム主導の拡散とレコメンド消費が主流となり、SNSにおける情報取得・購買行動の起点は縦型動画へと完全にシフトしています。企業・個人を問わず、「届けたい人に届く」発信を実現するためには、縦型動画を前提とした設計力・表現力が不可欠な時代となりました。さらに、TikTokの平均年齢も年々上昇し、縦型動画の視聴者層はもはや若年層だけのものではありません。若年層が滞在し続ける『新たなマスメディア』として成長を続ける縦型動画は、あらゆる世代・業界にとって重要な情報発信の基盤となっています。「縦型を制する者が、SNSを制する時代」 LEMは本サービスを通じて、縦型動画の仕組みを体系的に学び、即実践の場で活用できるスキル習得の場を提供してまいります。

監修講師にYouTube総登録者数130万人かっつー氏が就任決定！

https://tategata-bootcamp.com/%20

2019年YouTube開設。ショート動画で急成長し、登録者130万人を突破。HIKAKIN・はじめしゃちょーとのコラボなど実績多数。縦型動画コンサルティングなど活動領域を広げている。Total Views ：500M+ SNS Followers ：1.3M+公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_MTz4eFIPt2ihuqFk8tMqQ

かっつー氏 コメント

縦型動画は、たった数秒で人生を変える武器になります。僕自身、スマホ一台からYouTubeをスタートして、チャンネル登録者130万人まで駆け上がりました。その再現性を本気で体系化したのが本教材です。挑戦してくれる人を、本気で応援します！

LEM代表取締役 大越春輝 コメント

縦型動画は、もはや若者向けのトレンドではなく、すべての世代・業界にとって欠かせない情報インフラになっています。誰もが発信者になれる時代だからこそ、バズるだけでなく成果につながる再現性のあるスキルが求められています 今回、登録者130万人という圧倒的な実績を持ち、ショート動画領域で第一線を走り続けているかっつーさんに監修いただけることは、私たちにとっても大きな挑戦であり、大きな価値だと感じています。かっつーさんが実践の中で培ってきたノウハウを、体系的に学べる形で提供していくことで、「縦型動画で人生を切り拓く人材」を一人でも多く生み出していきたいと考えています。縦型動画の需要が急拡大する中、LEMは本サービスを通じて、個人・企業のSNS運用を支える実践的スキルの提供を推進し、次世代のクリエイター育成と企業の発信力強化に貢献してまいります。

LIFE Entertainmentとは

LIFE Entertainmentは、「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸にZ世代の早期人材育成事業を展開しています。グループ会社であるLEM社と連携し、大学生やクリエイターが集まるコミュニティを運営。Z世代の可能性を引き出し、拡張することで新たな価値を創造します。【株式会社LIFE Entertainment 会社概要】商号 ：株式会社LIFE Entertainment代表者 ：代表取締役社長 大越 春輝所在地 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台４丁目７－４ I.W.PLACE.AOBADAI 201設立 ：2021年10月事業内容 ：人材紹介/育成事業、PR,マーケティング事業、イベント運営事業関連会社 ：株式会社LEMURL ：https://www.le-hldgs-lifeentertainment.com/ 公式SNS ：https://www.youtube.com/@harukiokoshi