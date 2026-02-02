【石川県5年連続No.1】クラスコ、リフォーム売上ランキングで県内首位・全国賃貸部門6位を獲得

株式会社クラスコ

不動産仲介・管理、リフォーム、資産活用などを展開する、株式会社クラスコ（本社：石川県金沢市/代表取締役社長：小村典弘）は、リフォーム業界の専門紙『リフォーム産業新聞』（リフォーム産業新聞社、2025年12月発行）にて発表された「2025年 都道府県別リフォーム売上ランキング」において、石川県内5年連続第1位を獲得し、賃貸部門において全国第6位にランクインしたことをお知らせいたします。

■ 年間リフォーム売上13.7億円で、石川県内No.1、全国賃貸部門でもトップクラスの実績を獲得

リフォーム産業新聞社発表 「2025年 都道府県別リフォーム売上ランキング」

クラスコグループは、リフォーム売上高において、5年連続で石川県内首位を堅持しました。全国の「賃貸部門」において全国第6位にランクインし、地方都市を拠点としながらも全国トップレベルの専門性を証明しております。

・年間リフォーム売上： 13.7億円（前年13.3億円）

・家賃(物件価値)アップ実績： リフォーム等で年間1,660件の家賃(物件価値)アップに成功。平均で3,600円の家賃アップを実現。

■ 徹底した「ニーズ分析」×「価値創出」のサイクルで、物件価値を提供

今回の成果は、退去時に単なる修繕（原状回復）に留まらない、入居者ニーズの分析に基づいた「価値創出」の施策にあります。クラスコでは、入居者のライフスタイルと不動産オーナーの収益性の双方が満足できる「改良（バリューアップ）」を最優先に提案しております。

■ 徹底した「ニーズ分析」×「価値創出」で、物件価値を提供

１. 入居者の住み心地を追求した物件のバリューアップ

クラスコでは、「単なる住まい」から「人生を楽しくする場所」へと物件を再生させる、独自のトータルリノベーション戦略を実施しております。

自分の趣味を最大限楽しめる『OTAKU LIFE』でニッチなお部屋を提供デザイン性・耐久性を兼ね備えたクロス・床材を使用

⬛︎ デザインリノベーションによるニーズに合わせた「ライフスタイルの提供」

「住むための場所」から「人生を楽しくする場所」へ、デザインの力で物件の価値を再定義しています。また外壁塗装においても、デザインやコンセプトをプラスしたものに施工しており、入居希望者の「ここに住みたい」という期待感を最大化させています。

⬛︎ 耐久性とデザイン性を両立した「高機能部材」を採用

耐久性が高く、傷や汚れがついても目立ちにくい「高機能な床材・クロス」を導入しています。これにより、デザイン性を維持しながらも、入居中の美観を長く保ち、不動産オーナーにとって将来的なメンテナンスコストの抑制を実現しています。

２. 入居者の「こだわり」を突くポイント・リノベーション

入居希望者が、入居を決めるにあたって重視するポイントを絞り込み、効果的なバリューアップを実施しています。

人気のない3点ユニットをシャワーブース化でセパレート生活にあると嬉しい設備をパッケージにして設置

⬛︎ 「3点ユニットバス」の「シャワーブース化」

浴槽を必要としない現代の若年層ニーズから、不人気の原因となりやすい3点ユニットバスを、スタイリッシュなシャワーブースへと変更することで、物件の魅力を向上させています。

⬛︎ 利便性を上げる「あると嬉しい」設備の導入

室内物干しや可動棚、スマートな収納など、入居満足度に直結する人気アイテムをパッケージ化して物件に導入しています。Webサイトでの募集時にこれらの機能をアピールすることで、成約を後押しする設備となっております。

３. 不動産オーナーが安心してリフォーム投資できる提案材料を用意

不動産投資における収益最大化を実現するためのリフォーム・リノベーション提案の根拠として、税引後のキャッシュフローまで算出できる投資判断シミュレーションシステム「リターンピックス」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000839.000006823.html)を活用し 、不動産オーナーの長期的な収益最大化を支援しています。

税引後キャッシュフローがシミュレーション可能

減価償却や所得税・法人税まで考慮した税引後のキャッシュフローシミュレーションを行い、将来的な手残り資金を可視化します。通常の原状回復と比較した際の収益性の差を数値で明確に提示することで、不動産オーナーは投資に対する「確かな安心感」を得ることができ、空室改善や物件価値向上のためのリノベーション投資を前向きに決断することが可能となります。

⬛︎ 【家賃アップ事例】プロジェクター付き照明リノベで家賃1.8万円アップ&工事完了前に成約をした事例

動画視聴ニーズの増大に応じ、照明一体型プロジェクターを採用して住まいを「自分だけの劇場」に変えるリノベコンセプト「THEATER LIFE（自分劇場）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000961.000006823.html)を導入しました。

「家賃を上げても選ばれる」物件へ

家賃を18,000円引き上げたにもかかわらず、工事完了4日前に成約を実現いたしました。(※当社実績）

10年間での税引後キャッシュフロー算出では、今回のリフォームと通常の原状回復工事とを比較すると、+約220万円の収益向上を見込める試算が出ており、感覚的な提案ではなくデータに基づいた「資産としての価値向上」を証明しています。

⬛︎ クラスコグループ 代表 小村 典弘

税引後のキャッシュフローを算出した今回のリノベーション事例

クラスコグループは、企業ビジョン「GO FUN -世界中に『人生楽しい人』『ファン』を増やす-」を基軸に、入居者ニーズのさらなる深掘りを通じた「リフォーム・リノベーション事業」を展開します。今後も、「入居者には豊かな暮らしを、オーナー様には収益最大化を実現する賃貸経営を」提供する不動産価値最大化のパートナーとして、サステナブルな住環境の創出に挑戦し続けます。

〈石川県でお部屋探すならヘヤサガ〉

https://heyasaga.jp/

〈クラスコグループ HP〉

https://www.crasco.jp/

=============================================================

会社概要

会社名：株式会社クラスコ

代表者：代表取締役社長 小村 典弘

所在地：金沢本社 〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21 TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

URL：https://www.crasco.jp/

事業内容：不動産の売買、賃貸借、管理、修理及び仲介 建売住宅の建築、販売及び宅地の造成販売など

=============================================================