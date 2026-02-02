国内Wi-FiルータメーカーとISPが共同で『古いWi-Fiルータの見直しプロジェクト』を実施

一般社団法人デジタルライフ推進協会

一般社団法人デジタルライフ推進協会（DLPA）は、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）と連携し、2026年2月1日から3月18日まで実施される「サイバーセキュリティ月間」にあわせて、「古いWi-Fiルータの見直しプロジェクト」を共同で実施いたします。

【プロジェクトの主な内容】- ご利用中のWi-Fiルータが「古くなっていないか」「安全に使用できる状態か」の確認促進- サポートが終了したルータに関する注意喚起- 必要に応じた、適切な機器への見直し・買い替えに関する情報提供

近年、サイバー攻撃の高度化・巧妙化により、長期間使用されているWi-Fiルータや、セキュリティ更新（サポート）が終了した機器が、サイバー攻撃の入口となるケースが指摘されています。本プロジェクトは、ご家庭や事業所で利用されているWi-Fiルータの状況を見直し、より安全なインターネット利用環境づくりを促進することを目的としています。

古いルーターの利用はセキュリティリスク大です

本取り組みは、DLPAとJAIPAが中心となり、ホームページや家電量販店での注意喚起、買い替え促進のほか、JAIPAからは会員企業（インターネットサービスプロバイダー等）に対しても、本プロジェクトへの協力およびエンドユーザー様への周知を呼び掛けており、業界全体で認知拡大を図る連携施策となっています。また、関係省庁および業界団体から支持を受けております。

（支持いただいている団体の詳細は報道関係者様向け公開文書(https://dlpa.jp/pdf/dlpa_pr_20260202-02.pdf)の別紙をご確認ください。）

JC-STAR認証取得済みのWi-FiルーターもしくはDLPA推奨Wi-Fiルーターがおすすめ！

最新のルーターに買い換える際、家電量販店やECサイトには様々な商品が並んでいてどの商品を選べばいいのか迷ってしまいます。そこで、まずはセキュリティ対策がきちんと取られているものとして、「JC-STAR認証取得済みWi-Fiルーター」もしくは「DLPA推奨Wi-Fiルーター」のいずれかをおすすめいたします。

詳細は特集サイトをご確認ください。

◆本件に関するお知らせページ

「古いWi-Fiルータの見直しプロジェクト」実施のお知らせ(https://dlpa.jp/backnumber/articles/20260202-02.html)



◆特設サイトのご案内

Wi-Fiルータの確認方法や注意点については、以下の特設ページをご覧ください。

「古いWi-Fiルータの見直しプロジェクト」DLPA特設ページ

https://dlpa.jp/replace/

◆JAIPA「古いWi-Fiルータの見直しプロジェクト」お知らせページ

https://www.jaipa.or.jp/topics/2025/12/wi-fi.php