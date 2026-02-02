豊橋トマトを使用した限定商品を数量・地域限定販売『モスの産直野菜フェスタ』愛知県三河地区にて開催！

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年2月13日（金）～ 2月15日（日）の3日間、愛知県三河地区のモスバーガー29店舗で、愛知県豊橋市産のトマトを産地から直接店舗へ納品する、産地直送企画『モスの産直野菜フェスタ』を開催します。また同時に、数量・地域限定商品も販売します。

モスバーガーでは、日頃よりモスバーガー店舗をご愛顧いただいている地域の方々やお客様に感謝の気持ちを込めて、地域のおいしい野菜を味わっていただくために『モスの産直野菜フェスタ』を各地で実施しています。愛知県では、2022年に名古屋地区限定で初めて開催し、レタスの収穫体験や産直レタスを使用した商品の販売などを行い、ご好評をいただきました。三河地区では初めての開催となる今回のイベントでは、豊橋トマトを使用します。

期間中は、豊橋市から産地直送された豊橋トマトを使用した数量・地域限定商品「新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」を販売します。この期間だけのジューシーでボリュームたっぷりのハンバーガーを、ぜひお召し上がりください。

さらに、素材のおいしさをそのまま味わっていただけるよう、産地直送の豊橋トマトを、この期間限定で販売します（1個200円／数量限定 なくなり次第終了します）。

イベント前日である2月12日（木）には、店長とスタッフが愛知県のモスの契約農家である「JA豊橋トマト選果場」にて収穫体験を行います。収穫体験は、店舗で使用する野菜がどのように栽培・収穫されるのかを実際に体験することで、採れたて野菜の価値を五感で感じ、生産者の方々との情報交換を通じて交流を深める機会となります。

豊橋のトマト栽培は冬でも温暖で日当たりが良く気候にも恵まれている事からは温室栽培が盛んに行われ、冬春を中心に出荷されています。又、温室内では厳しい管理のもと栽培されており、最先端の技術である環境制御装置を用いて、栽培に必要な養分、温度や湿度などをトマトに合わせて調整しています。

2018年3月10日に日本農業賞「集団組織の部」でJA豊橋トマト部会が大賞を受賞しました！JA豊橋トマト部会の養液栽培技術を地域の企業と連携して開発・改良する取り組みを行うことで販売額を2倍に向上させたこと、部会のそれぞれの生産者の自主性や意向を大切にし、産地全体として、消費者ニーズに適合した高糖度トマトブランド生産の戦略への取り組みに対して高く評価されました。

※豊橋市HP、JA豊橋 抜粋 https://www.ja-toyohashi.com/

●『新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー』（880円）

産地直送トマトの上に国産牛100％使用のパティとスライスチーズをのせ、レタス、スライスオニオン、さらに産地直送トマトを重ねました。ハーフマヨネーズタイプとオーロラソースで味付けし、ボリュームたっぷりの野菜のおいしさを存分にお楽しみいただけます。しっかりとした肉感が楽しめる国産牛使用のパティと、産地直送のトマトとの組み合わせにより、肉々しさとジューシーさを兼ね備えた、地域限定ならではのハンバーガーに仕上げました。

※パティに含まれる牛肉は、100％国産です。

※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用しています。

※ソースに使用しているトマト原料は、産地直送トマトではありません。

※チーズは工場で加熱処理をしています。

＜「モスの産直野菜フェスタ」概要＞

■販売期間：2026年2月13日（金）～ 2月15日（日）の3日間

■販売店舗：愛知県三河地区のモスバーガー 29店舗

■内容：１.生のトマトを使用したメニューに豊橋産の産地直送トマトを使用

※豊橋トマトがなくなり次第、他のモスの契約農家のトマトを使用します。

２.「新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」（880円）を限定販売

３.お持ち帰り用トマトを1個200円で販売

※２.３.ともに、豊橋トマトがなくなり次第終了します。

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔の サービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

前日の収穫体験および販売日（2月13日～15日）のご取材などは、以下までお問い合わせください。

＜ご参考＞

※本資料中の価格はすべて税込です。

実施店舗（29店舗）

半田店 、三ヶ根店、西尾店、豊川インター店、豊橋曙店、岡崎稲熊店、内海店、田原店、安城南店、二川湖西店、豊橋三の輪店、豊橋花田店、西岡崎店、トヨタ高橋店、岡崎大西店、東海中央店、知多朝倉店、知立西店、R-155刈谷店、三河高浜店、豊川正岡店、洲原公園店、豊田若園店、東刈谷店、東浦店 、共和店、ららぽーと愛知東郷店、トヨタ元町バイパス店、プライムツリー赤池店