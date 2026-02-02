サイバーセキュリティ月間に合わせた啓発企画 「専門家に聞く、詐欺の手口と対策」を公開

LINEヤフー株式会社

https://www.lycorp.co.jp/ja/feature/csm2026/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、政府が推進する「サイバーセキュリティ月間」（※1）に連動し、ユーザーへの注意喚起と啓発を目的とした特集コンテンツ「専門家に聞く、詐欺の手口と対策」を、本日公開しました。本取り組みは、急増する各種詐欺からユーザーを守ることを目的に、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺、ニセ警察詐欺、フィッシング詐欺の4つの詐欺をテーマとして、本日から週1本ずつそれぞれの詐欺に詳しい専門家や現場担当者による解説記事を公開予定です。

※1 サイバーセキュリティ月間（2月1日～3月18日）：https://security-portal.cyber.go.jp/cybersecuritymonth/

インターネットを使った詐欺行為は年々巧妙化し、特にSNSやメッセージアプリを通じた“なりすまし”や“信頼構築型”の詐欺が社会問題となっています。LINEヤフーでは、詐欺被害を防ぐためにサービス上でさまざまな対策を講じているほか、ユーザーに対して「知る・備える」機会を提供することも重要な使命だと考え、注意喚起・啓発活動も積極的に行っています。

本日から公開する特集コンテンツでは、近年増加している以下の4つの詐欺類型を取り上げ、実際に相談や被害事例を扱う現場の専門家や現場担当者が、よくある手口やその対処方法についてわかりやすく解説しています。また、同期間中にLINEヤフーの公式Xでも、「プロが即答！ 今どきサイバーセキュリティ」をテーマとした発信を予定しています。

■「専門家に聞く、詐欺の手口と対策」4つのテーマと公開スケジュール

（1）その電話、本当に警察？ 専門家に聞く、「ニセ警察詐欺」の手口と対策（2月2日公開）

警察庁 刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第二課 兼 生活安全局生活安全企画課 課長補佐 青田智子様

（2）SNSで知り合ったその人、本当に安全？ 専門家に聞く、「ロマンス詐欺」の手口と対策（2月9日公開予定）

立正大学 心理学部 対人・社会心理学科 教授 西田公昭様

（3）その通知やサイト、本当に公式？ 専門家に聞く「フィッシング詐欺」の手口と対策（2月16日公開予定）

一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事 櫻澤健一様 、LINEヤフー セキュリティリサーチャー 首浦大夢

（4）その広告、ホンモノ？ 「SNS型投資詐欺」の手口と対策（2月24日公開予定）

■LINEヤフー 公式Xアカウント

https://x.com/lycorp_jp

LINEヤフーは、インターネットやSNSにおけるユーザーのICTリテラシー向上を目指した官民連携の啓発プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」に参画しているほか、世界180カ国以上の国や地域が参加する、より良いインターネット環境作りを推進する取り組み「セーファーインターネットデー」にも賛同しています。サイバーセキュリティ月間やこれらの取り組みを通じて、すべてのユーザーが安心してインターネットを利用できる社会の実現に向けて取り組んでいきます。

※2 DIGITAL POSITIVE ACTION

https://www.soumu.go.jp/dpa/

※3 セーファーインターネットデー（2026年は2月10日）

https://www.saferinternet.or.jp/sid/