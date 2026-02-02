★アートで未来へバトンを渡す！★改装中の大丸梅田店14階レストランフロアで「7名のライブペインティング！」２月6日（金）から。

写真拡大 (全9枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店

大丸梅田店は、2026年4月より、10階～15階の上層階を「LUCUA SOUTH (ルクア サウス)」にひき継ぐにあたり、改装中の14階レストランフロアの壁面で、ライブペインティングを実施します。


2月6日（金）より、大丸梅田店のアートギャラリーなどで個展を開催してきたアーティストたち７名が参加し、「未来へのバトンを渡す」「生まれ変わるビル」をテーマに制作します。


完成前の“変化の過程”を公開する、今だけのアート企画です。



7名のアーティストの筆が入る瞬間を！

本企画は、完成した空間ではなく、「生まれ変わる途中」そのものを舞台にしたアート表現です。


LUCUA SOUTH(ルクア サウス)へバトンを渡す、新しくこのビルが生まれ変わる、次の物語が始まる、そんな前向きなイメージをテーマに、7名のアーティストがそれぞれの視点で、この場所への想いと未来への希望を描きだします。


大丸梅田店は、これまで、百貨店という枠を超え、アートと文化を日常の中で楽しむ場として、多くの作家の表現をしてきました。今回のライブペインティングは、その歩みの“しめくくり”ではなく、次へとつなぐためのアクションです。


完成作品だけでなく、筆が入る瞬間、色が重なっていく過程、アーティストと空間が呼応していく時間そのものを公開することで、新しく生まれ変わっていくリアルな一場面をアートとして発信してまいります。



【ライブペインティング概要】


◆開始日：2026年2月6日（金）午前10時～（予定）


◆会　場 ：大丸梅田店14階レストランフロア



＜制作スケジュール＞


★１.★うしぞら（壁サイズ約3.5ｍ）2月6日（金）～8日（日)予定


★２.★KAISO（壁サイズ約４m) 2月6日（金）～8日（日)予定


★３.★Nijisuke（壁サイズ 約4ｍ) 2月6日（金）～7日（土)予定


★４.★佐藤 紘子（壁サイズ約６ｍ)2月6日（金）～暫くの間


★５.★みつたけたみこ（壁サイズ約２m)2月6日（金）～暫くの間


★６.★晴智ありさ（壁サイズ約２m) 2月6日（金）～8日（日)予定


★７.★しおたエリー（壁サイズ約２m) 2月6日（金）～8日（日)予定　




～未来へつなぐ７名のアーティストは、進化する大丸梅田店にてアート展開催！～　




佐藤 紘子　2026.3.11→3.24

アートギャラリーウメダ個展


大阪在住、美術作家。


油彩・水彩・陶芸と多様な表現方法で、動物や子ども、顔のついた食べ物と言った、本能や意思を持つ“存在”を描いている。近年は、動物と子供が一体化して存在している「わたしのなかの、わたし。」シリーズを発表している。


2013年、神戸ビエンナーレペインティングアート展　大賞受賞。






KAISO　2026.4.15→4.28　

アートギャラリーウメダ個展


東京都在住の画家。


体験し、記憶したものを引き出すように抽象的に塗り重ねた層のなかに、儚くも過ぎていく泡沫の景色や大切な思いが交差し浮かび上がる抽象と具象と間の作品を生み出している。


2022年には5人のアーティストが5日間かけて描き上げる、渋谷駅西口の工事現場での壁面アートを実施。








うしぞら　2026.6.24→7.7　

アートギャラリーウメダ個展


兵庫県出身、東京在住、イラストレーター


四季をテーマにした作品を得意とし、


アクリルガッシュ、筆、エアブラシを使い制作。


2022年より動物や花のシルエットの中に、そのモチーフの目線から見た風景を閉じ込めるシルエットシリーズを制作中。


大丸梅田店40周年のアートアート大阪では、巨大なライブペイントを実施会期終了後には3階の入口で1か月間展示。OSAKA ART＆HANDMADEでは、メインビジュアルを担当し、


地下鉄の広告などから関西での知名度が高い。






Nijisuke　2026.8.5→8.11

アートギャラリーウメダ個展


広島県出身、東京都在住。


パレットナイフによるマチエール表現で制作を始める。


動物たちの純粋さやシンボル的イメージの力を借りて、世界観と感情の表現を目指している。


全国の百貨店・ギャラリーでの展示の他、ライブペイント、壁画制作など幅広く活動し、台湾やアメリカなど海外展開も経験。


上野駅公園口にて3年に渡り、毎年ライブペインティングを実施。








みつたけたみこ　2026.5.13→5.26　

NEW WAVE GALLERY　　６階東ブース


大阪府在住。絵本作家。


アクリル絵具を使用し、主に暖かな灯り・光をテーマに制作。共存、共鳴。通常では存在し合わないものたちが作品の中で共に存在する世界を物語の1ページのようなファンタジーに仕上げている。2021年大阪府豊中市で地域活性プロジェクトに参加。シャッターアートや壁画アートを制作。NEW WAVE GALLERYは過去 5 回参加、今年の 5月も参加確定。






晴智ありさ　2026.5.13→5.26　

NEW WAVE GALLERY　　７階東ブース


東日本デザイン＆コンピュータ専門学校


アートクリエータコース 卒業


岩絵具等の日本画材できらめきが特徴の作品を制作。浮かんでは儚く消えていく物事の一瞬の美しさや内なる声、感情、願いを動植物に重ね「祈りと心の拠り所」を主なテーマとして作品を描く








しおたエリー　2026.5.13→5.26　

NEW WAVE GALLERY　　７階西ブース


オイルパステル画家


好きなもの、いとおしいと感じるものを描き表現していくことで、だれかの目にこの世界が


少しでもすてきなものに映りますようにと願い制作しています。





　


★ぜひ、筆が入る瞬間、色が重なっていく過程、アーティストと空間が呼応していく時間そのものを間近で感じていただき、大丸梅田店が新しく生まれ変わっていく、リアルな一場面をアートとしてお楽しみくださいませ！


※ライブペインティングで描かれた作品は、3月末ごろまで展示予定です。