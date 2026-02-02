スターバックス コーヒー ジャパン パートナー2名が第31回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会に出場

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井 久恵］は、2026年1月23日（金）にパシフィコ横浜で開催された「第31回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会」に、当社パートナー（従業員）2名が出場したことをお知らせいたします。

九州・沖縄大会代表の明知 里奈（めいち りな）が食品・飲食・サービス部門において優勝を果たしました。また、近畿大会代表の藤森 春奈（ふじもり はるな）も同部門に出場し、全国888名の参加者から選抜された28名の競技者として、日頃の接客で培った力を発揮しました。

■大会の様子

本大会は、一般社団法人日本ショッピングセンター協会が主催する日本最大級の販売員接客コンテストです。パシフィコ横浜 会議センターメインホールに多くの関係者が集まる中、全国から選抜された28名の競技者が接客技術を披露しました。

食品・飲食・サービス部門の競技では、競技者がお客様役2名を相手に、6分間の制限時間内でお迎えからお見送りまでの接客ロールプレイング（模擬演技）を行います。審査は9名の審査員が「ブランドイメージの体現」「表情・動作」「言葉遣い」「挨拶・お声掛け」「聴き方」「話し方」「お客様理解度」「商品説明」の8項目で評価。「もう一度この人に接客してほしい」と思われるような、お客様にとって満足・感動を与える接客であったかが審査の重視点となります。

緊張感の漂う広い会場で、多くの観客が見守る中、2名は素晴らしいパフォーマンスを披露しました。明知は「始まりの鐘が鳴った瞬間にいつものモードに入ることができた。大会用の特別な接客ではなく、普段通りの自分らしい接客をしようと心がけていました」と振り返ります。

応援に駆けつけた上司の松尾氏は「スターバックスのMissionや大事にしている価値観がそのまま表れていました。限られた時間の中で、お客様の意思決定までしっかりとお手伝いする姿勢が素晴らしかった」と評価。受賞発表の瞬間、明知は「名前が呼ばれた時は本当にびっくりしました。接客を通じて自分の思いが伝わったのかなと思えて、とても嬉しかったです」と喜びを語りました。応援に駆けつけたパートナー、ご支援いただいた関係者の方々と感動を分かち合いました。

～明知 里奈 受賞コメント～

驚きとともに、背筋が伸びる思いでした。たくさんの方々のおかげでここまで来ることができました。緊張をうまく味方につけ、普段の自分らしく明るく笑顔で駆けぬけるように頑張りました。

普段の接客で心がけていることは、お客様のちょっとしたサインを見逃さないようにしていることです。ただ美味しいドリンクをお届けするだけではなく、忙しない日常の中で、ほんの少しのほっと心が緩む瞬間をつくりだせるような温かな対応を心がけています。

約半年間の大会を通じて、様々な業種の方の接客を見ることができ、自分自身の視野が広がりました。成功体験も失敗体験も両方得られ、良い癖も改善すべき点も理解できました。今後は、お店の仲間全体がお客様との接客を楽しめるような環境づくりに取り組んでいきたいと思っています。

～藤森 春奈 出場コメント～

ティー＆カフェの世界観やティーが持つワクワク感を、お店を飛び出してお届けできていたら嬉しいです。ロールプレイングはいつもとは違う特殊な環境ではありますが、だからこそ、どのような言葉選びでティーの魅力を引き出せるかを考え抜いて本番に臨みました。準備期間はお客様のふとしたサインを見落とさないように一瞬を大切にし、お客様から多くのひらめきやティーの楽しみ方を学ばせていただきました。いつでもお客様の1日を優しく照らすことができるような存在であれるよう、これからもブランドを育てていきたいです。

ご参考：「SC接客ロールプレイングコンテスト」とは

全国のSC（ショッピングセンター）に出店するテナント店舗スタッフが接客技術を競うコンテストです。SC業界の一層の発展を願い、SC 内店舗で働くスタッフのスキル向上を図り、お客様にいつまでも支持され、愛される SC づくりを目指すことを目的に、1995 年度から開催しています。

毎年全国 7 支部（北海道、東北、関東・甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄）において8大会（関東・甲信越支部は東京大会、関東・甲信越大会の 2 大会）を開催。「ファッション・物販部門」「食品・飲食・サービス部門」の2部門に分かれて競技を行い、各日で多くの優秀者を表彰するとともに最も優秀だった競技者1名が支部代表として選抜され、全国大会に出場します。

全国大会では、支部代表者のなかから栄えある「大賞」＝“SC 接客日本一”を決定します。また大賞受賞者には併せて経済産業大臣賞が贈られます。第31回大会には全国から総勢888名が参加し、選抜された28名が全国大会で競いました。

