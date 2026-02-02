EFポリマー、シン・インフラ ファンド by TOHO GASと資本業務提携

EF Polymer 株式会社

100%自然由来の超吸水性ポリマーの開発を手がけるEF Polymer株式会社（本社：沖縄 / 創業者兼CEO：ナラヤン・ラル・ガルジャール、以下「EFポリマー」）は、イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（以下「IGPVP」）と、東邦ガス株式会社(以下「東邦ガス」）が共同で運営する シン・インフラ ファンド by TOHO GASとの資本業務提携を締結しました。本提携を通じてEFポリマーは、農業分野で培ってきた自然由来素材の技術と実績を基盤に、本ファンドと協力し今後広い領域での社会実装を加速してまいります。

EFポリマーの創業者兼CEOのナラヤン・ガルジャールは以下のように述べています。「このたび、シン・インフラ ファンド by TOHO GASを新たなパートナーとして迎えられたことを、心強く感じています。EFポリマーは農業分野の課題解決を起点に、100％自然由来素材を世界に実装することに取り組んできました。生活と社会を支えるインフラ領域で長年の知見を持つ東邦ガスグループと価値観を共有できたことは、私たちの技術をより広い社会実装へと進める大きな一歩です。今後は本ファンドと共に、持続可能な社会の実現に向けた事業展開を加速してまいります。」

当社の事業進捗と今後の焦点

<農業資材のグローバル展開>

2020年にインドで農業用資材「EFポリマー」の販売を開始して以来、日本、米国、フランスなどに市場を広げ、2026年1月時点で累計約700トンの販売実績を達成しました。近年の気候変動による干ばつや肥料価格の高騰により、世界的に需要が拡大しており、現在は20カ国以上で実証実験や商談が進行中です。主要市場での体制強化に加え、園芸・造園・緑化といった新たな分野への展開も進めていきます。

<非農業分野への応用>

当社は化粧品や日用品向け増粘剤に加え、岩谷産業と共同開発した生分解性保冷剤「Cy-Cool」、綜研化学と共同開発した吸水シートなど、農業以外の分野でも事業を拡大しました。従来、石油由来の素材が使用されていた分野において、環境にやさしいポリマーを提案することで、各業界のグリーントランスフォーメーション（GX）への貢献を目指します。

研究開発（R＆D）の重点領域

今後のR&Dでは、既存ポリマーの機能向上に加え、以下のテーマに注力してまいります。

- 原料の多様化：オレンジ・バナナの皮以外の原料によるポリマー開発- 資源循環型モデルの構築：持続可能な製造プロセスの確立- 農業分野での新製品開発：EFポリマーと他製品を組み合わせた製品の開発- 生産体制の強化：グローバルでの多拠点生産に向けた実証と構築- 技術応用、新製品開発：農業用途以外への応用展開

EF Polymerについて

EF Polymer株式会社はインド生まれで沖縄育ちのディープテック・スタートアップです。2019年に沖縄科学技術大学院大学（OIST）のスタートアップ支援プログラム採択を機に沖縄に本社を設立しました。当社はオレンジやバナナの皮など、従来捨てられていた残渣をアップサイクルし、100%自然由来の超吸水性ポリマー「EFポリマー」を農業資材として製造・販売しています。また、完全有機のポリマーを日用品や化粧品、医療品の原材料としての応用を推進することで、企業のグリーントランスフォーメーション（GX）を支援します。当社は独自技術の普及を通して、水不足を中心とした環境問題の解決を目指します。https://efpolymer.jp/

シン・インフラ ファンド by TOHO GAS について

・ファンド名：東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合

・設立日 ：2024年12月

・運用期間：10 年

・運営規模：50 億円

・運営者 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

・URL：https://shin-infrafund.tohogas.co.jp/

東邦ガス について

東邦ガスグループは、1922年の創立以来100年以上にわたり、東海地方に根差したエネルギー事業者として、都市ガス、LPG、電気の供給などを通じて地域とともに成長・発展を遂げてきました。

「シン・インフラ」という名称には、「ガス・電気がくらしに欠かせないように、未来の生活に欠かせない商品・サービスを共創していく」という思いを込めています。東邦ガスは、本ファンドの運用を通じて、国内スタートアップ企業との連携を推進し、「シン・インフラ」となる商品・サービスを共創することで、今後も地域社会の発展に貢献していきます。

・会社名：東邦ガス株式会社

・所在地：名古屋市熱田区桜田町19番18号

・代表者：代表取締役社長 山碕 聡志

・URL ：https://www.tohogas.co.jp/

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（IGPVP）について

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

・会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

・所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

・代表者 ：代表取締役 田代友樹

・URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/