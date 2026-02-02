機器をしっかり固定できる、耐荷重60kgのスチール製プリンタスタンドを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、デスク下に収納してスペースを有効活用できる堅牢なスチール製プリンタスタンド「LPS-T4040FK（幅400）」「LPS-T5050FK（幅500）」「LPS-T6060FK（幅600）」を発売しました。
キャスター付きで手軽に引き出すことができ、トナーの交換や用紙の補充も簡単に行えます。
天板には固定ベルトを取り付けられるスリットが付いており、別売りの機器固定ベルトを使用することで機器をしっかり固定できます。
【掲載ページ】
品名：スチール製プリンタスタンド
品番：LPS-T4040FK（幅400）/LPS-T5050FK（幅500）/LPS-T6060FK（幅600）
標準価格：13,200円（税抜き 12,000円）～16,500円（税抜き 15,000円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LPS-T4040FK
機器をしっかり固定できる固定ベルト取り付け穴付き
天板にはオプションの機器固定ベルト（RAC-BL1N）を取り付けられるスリットが付いています。
機器をしっかり固定できるので、移動中の転倒やズレの心配がありません。
デスク下のスペースを有効活用
使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使えます。
重量のある機器も使いたい時にサッと引き出せる
キャスターと取っ手が付いているので、使いたい時にサッと引き出すことができます。
掃除やメンテナンス時に、持ち上げずにスライドして移動できるので便利です。
プリンタ以外の物も載せられる
プリンタだけでなく、シュレッダーやファイル、予備の用紙など、さまざまな物が設置できます。
総耐荷重60kgの堅牢なスチール製
強度と耐久性に優れたスチール製の天板を採用しています。重いオフィス機器を載せて長時間使用しても、しっかりと耐えられます。
LPS-T4040FKはA4サイズのプリンタや複合機、LPS-T5050FKはA4サイズのレーザープリンタ、LPS-T6060FKはA3サイズのレーザープリンタに対応などに対応しています。
ストッパー付きキャスター
キャスターにはストッパーが付いているので、動かないように固定できます。
別売のアジャスターを取り付け可能
アジャスター（LPS-AD1）で固定することで、不意の飛び出しを防止することができます。
ラインアップ
サイズは幅400×奥行435mm（LPS-T4040FK）、幅500×奥行535mm（LPS-T5050FK）、幅600×奥行635mm（LPS-T6060FK）の3つからお選びいただけます。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
プリンタスタンド
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/p-stand/index.html#kijyou
プリンタスタンド検索
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/p-stand/search/
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LPS-T4040FK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LPS-T5050FK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LPS-T6060FK
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5785-23850c8dd865ea6f8cf7046fff25fe7b.pdf