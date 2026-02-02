茨城トヨペット笠間大鳥居店がリニューアル。ライフスタイルを彩る上質なラウンジ空間が誕生。

茨城トヨペット株式会社

茨城県のトヨタディーラー、茨城トヨペット株式会社（本社：茨城県水戸市）は、笠間大鳥居店（茨城県笠間市）をリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、伝統ある笠間の街並みと調和する「機能的で美しい空間」を追求しました。歴史ある景観を尊重しながら、洗練されたデザインを取り入れることで、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

ほっとするカフェのような心地よさ。お客様に寄り添うおもてなし空間。

新しくなった笠間大鳥居店は、上品な茶系やグレー系のベージュ、そして柔らかなスモーキーグリーンを基調とした、スタイリッシュなテイストでまとめられています。一歩足を踏み入れると、落ち着いたカフェを彷彿とさせる空間が広がります。

訪れたお客様が思い思いのスタイルで過ごせるよう、ラウンジにはゆったりとおくつろぎいただけるソファー席やラウンジチェアー席を配置しています。点検をお待ちいただく時間も、これからのドライブプランを練る時間も、ここなら自分らしく、リラックスして過ごせるはずです。「また立ち寄りたくなる」--そう感じていただけるよう、一人ひとりの時間に寄り添う丁寧なホスピタリティで、皆さまのカーライフを豊かに彩ります。



茨城トヨペット 笠間大鳥居店

https://www.ibaraki-toyopet.co.jp/shop_all/kasama-otorii

トヨペットカフェの体験

トヨペットカフェは、「一杯のコーヒーから感動体験を」をコンセプトに、おクルマの点検等でご来店されたお客様へ心を込めた一杯を提供しています。サザコーヒー（本店：茨城県ひたちなか市）のトップバリスタ監修によるスペシャルティコーヒーを使用し、オリジナルブレンドをはじめ、カフェラテやキャラメルラテなど豊富なメニューをご用意。洗練された空間で、香り豊かなひとときが心までやさしく解きほぐします。

茨城トヨペットの取り組み

茨城トヨペットは、”お客様一人ひとりの時間と空間を豊かにし、新しい感動体験をみなさまに”というブランドコンセプトを掲げ、上質なおもてなしと空間づくりにも力を入れています。より「快適」で「安全」なモビリティライフを求める幅広い層のお客様に寄り添い続けています。

茨城トヨペット 公式サイト

https://www.ibaraki-toyopet.co.jp/