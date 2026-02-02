【第一実業】「LOGITO」屋外搬送ロボット見学会のご案内

第一実業株式会社

第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、エレクトロニクス事業本部が展開するサービスブランド、物流自動化ソリューション「LOGITO」(※)が提供する、日本マイブルロボットテクノロジー株式会社（以下「MyBull社」）の製品である屋外搬送ロボットの見学会を開催いたします。

当社はMyBull社と代理店契約を結んでおり、同社の搬送ロボットは、屋外走行が可能で、耐候・耐久性に配慮した堅牢構造と高精度な位置推定・障害物回避技術により、夜間や悪天候下でも安定した長時間運用が可能です。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126055/table/38_1_631e73238cfe107bcc6895d101fda54c.jpg?v=202602021221 ]

※予約枠には限りがございます。定員に達し次第締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

※誠に恐れ入りますが、同業他社・競合企業様のご参加はお断りさせていただきます。

(※) 「LOGITO」

「自由に、スマートロジスティクスをデザインする」をコンセプトに、製造業や倉庫業等の企業様向けに、物流の自動化を図る当社独自の物流自動化ソリューション「LOGITO」を提供しています。 詳細は以下よりご確認ください。

https://logito.djk.co.jp/

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 エレクトロニクス事業本部 LOGITO運営事務局

E-mail：logito@djk.co.jp