ECサイト構築サービス「イージーマイショップ」、未払いリスクの低減と受注管理の効率化を実現するバージョンアップを実装
株式会社システムリサーチ（所在地：名古屋市中村区、代表取締役：平山宏、証券コード：3771）が運営・開発するECサイト構築サービス「イージーマイショップ」は、2026年2月2日（月）より、未入金注文に関する支払期限管理・リマインド・期限延長・キャンセル対応などの一連の運用を自動化できる機能アップデートを実施いたしました。
本アップデートにより、これまで店舗側で個別対応が必要だった未入金対応業務をシステムに任せることが可能となり、受注管理にかかる業務負担を大幅に軽減できるようになります。
=========================================================
◆機能アップデートの背景
ECサイト運営において、注文後に支払いが完了しない「未入金注文」への対応は、
- 支払期限の管理
- 支払い待ち顧客へのリマインド対応
- 支払期限の延長対応
- キャンセル判断や在庫の解放判断
など、複数の業務判断と対応が発生する、運営負荷の高い業務のひとつです。
従来は、これらの対応を店舗側で個別に管理・対応する必要があり、特に注文数の多い店舗では、未入金対応が日常業務の大きな負担となっていました。
◆未入金対応業務を「管理」から「自動化」へ
これまで一部の決済方法では、支払期限管理やリマインド対応などをシステムで完結させることができず、店舗側では受注後、決済が完了するまで在庫を確保し続ける必要があるほか、支払い待ちの顧客への連絡なども手動で対応する必要がありました。
今回のアップデートにより
- 支払期限の管理
- 期限前のリマインド通知
- 支払期限の延長対応
- 期限切れ注文のキャンセル処理
といった未入金注文に関する一連の運用を、システムで自動化できるようになりました。
これにより、店舗側は未入金注文を一件ずつ確認・判断・対応する必要がなくなり、受注管理業務全体の効率化と、在庫管理負担の軽減を同時に実現します。
◆幅広い決済方法で自動化運用が可能に
本アップデートでは、これらの自動化機能を利用できる決済方法の対応範囲も拡張し、多くの決済方法で未入金対応の自動化運用が可能となりました。
これにより、決済方法ごとに運用ルールを分けて管理する必要がなくなり、店舗の規模を問わず、安定した受注管理フローを構築できるようになります。特に、注文数の多い店舗においては、未入金対応にかかる工数削減効果をより大きく実感いただけるアップデートとなっています。
◆注文管理画面もより見やすく改善
今回の機能追加にあわせて、注文管理画面内の「受注待ち一覧」をはじめ、「入金待ち一覧」など、各種一覧画面の表示についても調整を行いました。決済ステータスの表現や、色分けによる視認性の向上により、注文状況をひと目で把握できる分かりやすいUIに改善しています。これにより、店舗が迷うことなく、注文管理を行えるようになります。
◆今後の展望
今後もイージーマイショップでは、実際にご利用いただいている店舗の声をもとに、「現場の声」を大切にした機能改善・機能拡充を継続してまいります。
EC運営における業務負担の軽減と、より快適な店舗運営の実現に向けて、引き続きサービスの向上に努めてまいります。
◆『イージーマイショップ』について
個人・法人を問わず累計34,000店舗にご利用いただいているネットショップが無料で作成・運用できるクラウドサービス。
オーダーメイド商品の販売やセット商品販売、定期販売、予約販売、会員限定商品など多彩な販売機能で、事業に適した思いどおりのネットショップが作成できます。クレジットカード、コンビニ、バーチャル口座（銀行）、PayPay決済の導入・月額固定費は無料、決済手数料を業界最低水準で提供しています。
また、独立型ECサイトの重い課題である「集客力」のサポートとして、『創作品モール あるる』との連携・商品PRオプションもございます。
イージーマイショップ公式サイト https://easy-myshop.jp
1分でわかる！紹介動画 https://youtu.be/qXmrAZ0e1nA?si=Eu2hB2lErRucVUw8
創作品モールあるる
『創作品モール あるる』は商品やサービスの魅力だけではなく、「誰から買うか」を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。
『創作品モール あるる』サイトTOP：https://alulu.com
会社概要
社名：株式会社システムリサーチ
設立：1981年3月
本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
代表取締役社長：平山 宏
資本金：5億5,015万円 ※2025年4月1日現在
事業内容：「ビジネスに寄り添うITパートナー」をパーパスに、製造・流通・エネルギー・医療・公共まで幅広い業界のお客様に最適なSIサービス・プロダクトサービスを提供する独立系IT企業。
SIサービス業務/ソフトウエア開発業務/ソフトウエアプロダクト業務/商品販売/その他(WEBサイト運営等)
会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社システムリサーチ イージーマイショップ担当
お問い合わせフォーム https://easy-myshop.jp/contact.html