ほけんの窓口、正直宣言。新CM 2月2日から全国放映スタート！出演：市原隼人さん×井上咲楽さん

ほけんの窓口グループ株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：猪俣 礼治）は、俳優の市原隼人さん、井上咲楽さんが出演する新CM「表と裏の市原さん」篇を、2026年2月2日（月）より全国でのテレビ放映と、関東エリアではTVerでの放映を開始いたします。また、新CM放映と「正直宣言。グランプリ」を日本の賞にする会の発足を記念して、公式Xでは「第2回 正直宣言。グランプリ、あなたの表と裏を教えてください！」を開催いたします。ぜひ、皆さまご参加ください。

ほけんの窓口のポリシーは、お客さまに必要な保障をお客さまに合った保険料でご紹介すること。だからこそ、透明性や信頼性こそが私たちの価値です。ほけんの窓口、正直宣言。前回のCM「あなたに似合う保険」篇のほけんドストレートStoryに続き、ほけんの窓口がありたい姿勢 「表裏なし、真っすぐな心。」を市原隼人さんと井上咲楽さんとで、表現してみました。

ほけんの窓口、正直宣言。

私たちほけんの窓口は、複数の保険会社の複数商品を扱う保険の代理店です。1996年の保険業法の改正による自由化で複数の保険会社の複数商品をひとつの代理店で取扱いできるようになりました。

その時代の流れの中で、お客さまがご自身の意思でご来店いただく来店型保険ショップの第一号店を2000年に開店。25年にわたって保険業務に携わり、現在では40社300商品以上の保険からお客さまに自由に保険を選んでいただける環境を実現しています。

私たちのポリシーは、お客さまに必要な保障をお客さまに合った保険料でご紹介すること。だからこそ、透明性や信頼性こそが私たちの価値です。そのためにさまざまな活動を続けてきました。それがほけんの窓口の３つの正直宣言です。

正直宣言1：収益の仕組みと保険料

お客さまのご意向をしっかり聴くために、何度でも無料のご相談会を実施。契約していただいた時には保険会社から契約手数料をいただいています。同一商品・同一保障内容であれば、その保険会社からでも、代理店からでも保険料は変わりません。

正直宣言2：保険のセカンドオピニオン

ご加入中の保険や検討中の保険がお客さまの今のニーズに合うのか確認。すでに他の代理店で入っている保険がお客さまに合っているのなら継続もおすすめする保険のセカンドオピニオンを実施しています。

正直宣言3：透明性担保のための社内ルール

お客さまに合った保険を選んでいただく姿勢を浸透させるための社内研修を徹底。保険の契約だけを目的にしない社員の評価制度を導入しています。

ほけんの窓口 新CM「表と裏の市原さん」篇 概要

■タイトル ：「表と裏の市原さん」篇15秒

■出演 ：市原隼人、井上咲楽

■放映開始日：2026年2月2日（月）

■放映エリア：テレビCM（全国）TVer（関東エリア）

■新CMおよびメイキング映像：https://www.homado-ch.com/cm/678/

＜出演者プロフィール＞

市原隼人

1987年生まれ、神奈川県出身。2001年に映画『リリイ・シュシュのすべて』で主演を務め、映画『偶然にも最悪な少年』で第27回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。以降多くの作品に出演。主な出演作品は、映画『ぼくたちと駐在さんの700日戦争』、『ボックス！』、『ヤクザと家族TheFamily』、ドラマ『WATER BOYS2』、『ROOKIES』など。近年では、主演作品『おいしい給食』シリーズ、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、『鎌倉殿の13人』『おんな城主直虎』、NHK『正直不動産』シリーズ、舞台『生きる』、『中村仲蔵～歌舞伎王国下剋上異聞～』などがある。写真家としても活動中。

井上 咲楽

1999年10月2日生まれ、栃木県出身。2015年、『第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン』特別賞を受賞し、芸能界入り。現在はABC「新婚さんいらっしゃい！」、NHKEテレ「サイエンスZERO」など、バラエティー番組を中心に活躍中。フルマラソンでは自己ベスト3時間20分台、また、1冊目の料理本『井上咲楽のおまもりごはん』に続き、昨年2冊目となる料理本『井上咲楽の発酵、きょう何作る？何食べる？』を発売するなど、多ジャンルで活動している。

市原隼人さんが"正直"に、生き方について教えてくれました

俳優として数々の作品に出演し、社会現象を巻き起こした市原隼人さん。そんな市原さんが、自身のキャリアや人生観について正直に語ってくれました。インタビューから見えてきたキーワードは「努力」「初心」「人間愛」。その言葉には、仕事や人生に悩むすべての人へのヒントが詰まっていました。

どこまでも人間くさく、自分なりの人生の歩み方というものをしていきたい。

自信がないからこそ努力できるし、学び続けられる。父から「人が寝ている間に10倍努力しなさい」と言われて育ちました。なので初心を忘れず、おごらず、キャリアを重ねるほど逆に初心に戻る――その意識を大切にしています。

5年後、10年後も、精魂尽き果てるような現場に挑みたいんです。「もう何もできない」と思うくらい限界に挑みながらものづくりをしていたい。僕自身、映像作品が好きで、自分でも撮ってみたいと思い勉強を始めました。面白い作品というのは、想像力をかき立てるものだと思いますし、その画には作り手の人間性が絶対に出る。だから、人間くさく、人道的で、人間愛に育まれた作品を作りたい。それが、お客さまに愛情として伝わると信じています。

市原隼人さんインタビュー詳細はこちら

https://www.homado-ch.com/interview/340/

CM制作スタッフリスト

○企画・制作：株式会社かげこうじ事務所／株式会社読売広告社／太陽企画株式会社

○クリエイティブディレクター：鹿毛康司（かげこうじ事務所）

○ＣＭプランナー：鹿毛絵梨花（読売広告社）

○ビジネスプロデューサー：吉田知弘、松川幸太（読売広告社）

○プロデューサー：畑忍、蝦名優里耶、吉田あんじゅ（太陽企画）

○プロダクションマネージャー：佐藤昂省、前谷莉良、白石大治（太陽企画）

○キャスティング：早川茜（読広キャスティング＆エンタテインメント）

○ディレクター：石井聡一（親子社）

○撮影：山本哲也（wakantanka）

○照明：太田康裕（トライアングル）

○美術：吉嶺直樹（SUI）

○編集：上條孝之（オフライン）鷲谷康幸（オンライン）

○スタイリスト：小野和美（市原さん）、熊谷美佐（井上さん）

○ヘアメイク：大森裕行（市原さん）、開沼祐子（井上さん）

○サウンドプロデュース：宮井英俊（WAKURABA）

○メイキング：住正徳（スミマシーン）

「第2回 正直宣言。グランプリ、あなたの表と裏を教えてください！」を開催します

新CM放映と「正直宣言。グランプリ」を日本の賞にする会の発足を記念し、「第2回 正直宣言。グランプリ、あなたの表と裏を教えてください！」を2月2日（月）より開催いたします。

公式Xアカウント（@HomadoOfficial）をフォローのうえ、開催期間中に指定の方法による引用リポストで、「あなたの表と裏」を投稿してくださった方の中から選考された方へ「市原隼人さん・井上咲楽さんサイン入りのぼり」などをプレゼントいたします。

「第2回 正直宣言。グランプリ、あなたの表と裏を教えてください！」概要

■開催期間：

2026年2月2日（月）17:00 ～ 2026年2月9日（月）23:59

■詳細発表：

2026年2月2日（月）に、公式X（@HomadoOfficial）で発表

■正直で賞：

グランプリ（1名）、銀賞（２名）、銅賞（15名）

※プレゼントの内容は受賞により異なります。

■結果発表：

特設サイトにて受賞者を発表いたします。

特設サイトURL：

https://www.homado-ch.com/campaign202602/

※グランプリ特設サイトは2026年2月2日（月）17:00公開予定

ほけんの窓口について

ほけんの窓口は、1996年の保険業法改正を背景に、複数の保険会社の保険商品を取扱う保険の乗合代理店として2000年に来店型保険ショップ第一号店をオープン。現在では40社300商品以上の保険※を取扱う環境を実現しています。※取扱保険会社・保険商品は店舗により異なります。

お客さまの現在の状況や未来のお考えに合った保険選びをお手伝いすること。そんなお客さま本位の姿勢が、ほけんの窓口の透明性や信頼性を高め、大切な価値となるよう、これまでさまざまな活動を続けてきました。

