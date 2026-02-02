直近5年間で最大の販売実績を記録！「雪の宿 天空の抹茶(R)味」　2026年も期間限定発売

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区）は、「18枚 雪の宿 天空の抹茶(R)味」を、2026年2月2日（月）から2026年3月末までの期間限定で全国発売いたします。

日本が誇る「抹茶」の味わい。昨年大好評の期間限定の味わいを今年もお届け

1977年発売のロングセラーブランド「雪の宿」から、「天空の抹茶(R)」を使用した期間限定「雪の宿 天空の抹茶(R)味」が今年も登場いたします。

本商品は、2025年の発売時に当社の直近5年間の抹茶企画商品の中で最大の販売実績を達成し、お客様アンケートでは88%の方から「おいしい」との高い評価をいただいた（※）商品の再発売です。「抹茶企画を毎年楽しみにしている」「天空の抹茶のネーミングやパッケージに惹かれた」との声を多数いただきました。

※販売実績、お客様アンケートいずれも自社調査

抹茶シーズン本格化、大人女性の「自分ご褒美需要」に応える

2月は抹茶スイーツが最も注目される季節。バレンタインデーやひなまつりといった季節の行事に加え、近年は「大人女性の自分ご褒美」として、上質な和スイーツ需要も高まっています。特にミドル

世代以上の女性層では単なる甘いものではなく、「上品な味わい」や「特別感」を重視する傾向があり、本商品の和スイーツを思わせる「抹茶と黒みつの組み合わせ」で、このニーズにお応えいたします。

天空の抹茶(R)を昨年比150％使用、贅沢な和の味わいを表現

山間地域の豊かな自然の中で被覆栽培した茶葉を使用した「天空の抹茶(R)」を昨年比の150％使用し、より贅沢な味わいに仕上げました。天空の抹茶(R)ならではの茶葉の旨みと甘み、上品な苦みが「雪の宿」の甘じょっぱくやさしい味わいと合わさり、まるで特別な和スイーツを思わせます。

ご家庭でのくつろぎ時間のおともに、いまだけの特別な「雪の宿 天空の抹茶(R)味」をぜひご活用ください。おもてなしのシーンにもおすすめです。

商品概要

黒みつを練り込んだソフトな食感のおせんべいに、雪の宿のミルククリームと抹茶クリームを合わせてかけることで、黒みつ・ミルク・抹茶の風味が絶妙に調和した深い味わいをお楽しみいただけます。

おせんべいの生地に黒みつを練り込み、コク深い甘さに仕上げています。黒みつを練り込んだおせんべいの生地は通常の「雪の宿」よりも軽く柔らかい食感に焼き上げ、それぞれの風味がより引き立ちます。抹茶クリームに昨年比150％の「天空の抹茶(R)」を使用し、抹茶の風味を贅沢にお楽しみいただけます。

「天空の抹茶(R)」について

「天空の抹茶(R)」は、茶処静岡県の中でも自然豊かな山間地域で、旨みを増すため、一定期間茶葉に日光が当たらないようにする「被覆栽培」により育まれた茶葉を使用した抹茶です。「天空の抹茶(R)」は茶葉の旨みと甘み、そして上品な苦みが特徴です。

※天空の抹茶(R)は(株)小柳津清一商店の登録商標です。

「雪の宿」について

「雪の宿」は1977年発売の、ソフトな食感とほっこりおいしい甘じょっぱさが特徴のおせんべいです。「雪の宿サラダ」、「雪の宿 黒糖みるく味」を定番商品として販売している他、シリーズ商品のかりんとう「雪の宿ミルクかりんとう」も販売中。詳しくは下記も併せてご覧ください。

三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

● 「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

●安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。

取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

本社 ：新潟市北区

事業内容 ：菓子の製造・販売

