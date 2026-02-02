【100万通り以上の組み合わせへ進化！】人気の「花助のカスタムフラワー」が大型アップデート

株式会社花助

全国のフラワーギフト専門店、株式会社花助（本社：群馬県前橋市、代表取締役：小林新一）は、ご好評をいただいている「花助のカスタムフラワー」(https://www.hanasuke.jp/blog/customflowers(https://www.hanasuke.jp/blog/customflowers))を2026年2月2日より大幅にアップデートいたしました。

お客様からの熱いご要望にお応えし、新たに「アレンジメント」「バルーンアレンジメント」のカスタムを追加。さらに、カラーバリエーションも拡充し、アレンジメントではラッピング選択も可能となりました。

これにより、カスタムの組み合わせは合計100万通り以上に拡大。

スマートフォン一つで、あなただけのオリジナルフラワーギフトを、より簡単に、便利に、そして楽しくお作りいただけます。

お客様の声から生まれた、待望の新機能

これまでスタンドフラワーやバルーンスタンドを中心に、多くのお客様にご利用いただいてきたカスタムフラワー。「ファンが推しに対する想いを花で表現したい」というニーズに応えたサービスとして、大変ご好評をいただいております。

そしてこの度、さらなるお客様からの声にお応えし、より手軽に、そして多彩なシーンでご利用いただける「アレンジメント」と「バルーンアレンジメント」をカスタムラインナップに追加いたしました。

今回のアップデート内容

1.新商品「アレンジメント」「バルーンアレンジメント」追加

省スペースで飾れるアレンジメントが加わったことで、楽屋花や個人へのプレゼント、お祝いの贈り物など、これまで以上に幅広いシーンでカスタムフラワーをご利用いただけるようになりました。バルーン付きのバルーンアレンジメントも同時に追加し、華やかさをさらにプラスできます。

2. カラーバリエーションの大幅拡充

既存のカラーに加え、高級感と独創性を演出する「黒系」「ゴールド系」「シルバー系」を新たに追加いたしました。お花の色だけでなく、帯装飾、リボン、ラッピングにも反映でき、より細やかな表現が可能です。

3. ラッピング選択機能（アレンジメント限定）

アレンジメント専用オプションとして、包装紙とリボンによるラッピングが選択可能になりました。ラッピングカラーも14色から選べ、特別な贈り物にさらなる彩りを加えます。

4. 驚異の組み合わせ総数、100万通り以上！

スタンドフラワーからアレンジメントまで、全てのカスタムオプションを掛け合わせると、その組み合わせは実に100万通り以上。想像を絶するバリエーションの中から、あなたの想いを形にできます。

カスタム可能な商品ラインナップ（全8種類）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163471/table/2_1_d5f1a0f38775ba58f082fc3fd9ddd563.jpg?v=202602021221 ]

選べるカラーバリエーション（全14色）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163471/table/2_2_5817207b8c0460d3e7c7a93c18c6d37b.jpg?v=202602021221 ]

※特殊色は追加料金11,000円(税込)が発生します

サービス利用の流れ（3ステップ）

花助について

- 専用サイトにアクセス - パソコン・スマートフォンから「花助のカスタムフラワー」ページにアクセスします。- デザインのカスタム - 贈りたいお花の種類（スタンド、アレンジメント等）を選び、花の色・スタイル・ボリューム、オプション装飾をリアルタイムに確認しながらカスタマイズします。- 注文・配送 - デザインが決定したら、配送先情報やお届け日時を入力して注文完了。全国の厳選された花屋から、ご指定の場所へ新鮮なお花をお届けします（配送料無料、※離島・山間部など一部地域を除く）。

株式会社花助は、群馬県前橋市にて創業したフラワーギフト専門店です。代表の小林新一はバラ農家の長男として生まれ、米国や欧州で花卉栽培・流通を学んだ後、2005年に花助を創業しました。

2011年に株式会社花助を設立し、2013年には全国各地の優良花店を独自に選抜しネットワーク化する「フラワーコンシェルジュ」サービスを開始。全国の厳選された花屋から大切なフラワーギフトを手渡しで届ける全国花屋ネットワークを構築し、お客様に安心してご利用いただける体制を整えてまいりました。

「価値ある花贈りを、人と人とを繋ぐ最大の感動コミュニケーションに」という理念のもと、高品質で心に残るフラワーギフトを提供し続けております。

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/163471/table/2_3_e05b531fc0984c732c7b408c9b6e0a23.jpg?v=202602021221 ]

※「100万通り以上」は当社調べです。