【茨城県水戸市】ショッピングモールの駐車場が「港町」に変わる24日間。東北と能登を「食べて応援」する出張カキ小屋「牡蠣奉行」がイオンモール水戸内原に2/6(金)登場！牡蠣食べ比べが人気！

地域活性・復興支援プロジェクト「かき小屋実行委員会」イベントポスターイメージ

平成23年東日本大震災、令和６年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとともに、被害にあわれた皆様、ご家族の方々にお見舞いを申しあげます。

漁師や養殖業者への支援を中心としながら、被災された地域の皆様の安全と、一日も早い復旧を祈念し、私どもも微力ながらお役に立てるよう努めてまいります。

地域活性・復興支援プロジェクト「かき小屋実行委員会」（〒153-0043 東京都目黒区東山1-1-5 東山ATビル302、代表林昭信）は、2026年2月6日（金）から3月1日（日）までの期間限定で、イオンモール水戸内原（茨城県水戸市）のE駐車場特設会場にて、出張カキ小屋「牡蠣奉行」をオープンいたします。

日程：2月6日(金)から3月1日(日)までの毎日営業。(荒天時休業、牡蠣売切次第閉店。)

（TEL 080-3916-9412）

本イベントは、東日本大震災で被災した宮城県石巻市の牡蠣をセルフBBQスタイルで提供する「復興支援イベント」としてスタートしました。

震災後に販売不振に悩まされた宮城県石巻市の養殖業者らを支援しようと立ち上げた「かき小屋実行委員会」が2012年から全国各地で開催。牡蠣のPRと地域の賑わいづくりを行っております。



今年は甘くクリーミーな味わいの「能登産牡蠣」が人気。

ラインナップは宮城県石巻産、岩手県産、瀬戸内産、そして能登産の4種類。食べ比べが人気です。

お買い物ついでに立ち寄れる駐車場の一角で、港町の賑わいと旬の味覚を体験いただきながら、美味しく楽しい支援の輪を広げます。

「支援疲れ」を防ぎ、美味しく継続的なサポートを

牡蠣はプリプリ！焼き方もスタッフがご説明いたします！

震災から時が経ち、支援の形も変化しています。「牡蠣奉行」は、寄付などのハードルの高い支援ではなく、「美味しい牡蠣をお腹いっぱい食べる」という楽しい体験が、そのまま産地の漁業支援（販路拡大）につながる仕組みを作りました。開催の地から、東北と北陸へエールを送ります。

【イベントの3つの見どころ】

店舗イメージ

１．【体験】モールの駐車場で「炭火BBQ」の非日常感

特設会場のテント内に一歩入れば、そこはまるで漁港の番屋。炭火のパチパチとはじける音、立ち上る磯の香りが食欲をそそります。ご家族やご友人と網を囲み、ご自身で焼いて食べるスタイルは、冬のレジャーとしても最適です。テント内は炭火効果であったか。テーブル20卓席80席を用意。テーブルの中央に炭火焼きのコンロを設置し、利用客が自分で食材を焼くBBQスタイルを取っている。席予約不可。

２．【食】産地食べ比べ！石巻・能登・瀬戸内の「3大産地」が集結

メインの「石巻産殻付き真牡蠣（1盛り880円）」は、復興支援価格で提供。さらに、濃厚な旨味の「能登産」、身の締まった「瀬戸内産」も用意しており、その場で産地食べ比べが可能です。

牡蠣ファンのための「合い盛りバケツ食べ比べ盛り」（２産地、殻付き約12～22個）は、SNS映えも抜群の人気メニューです。

３．【安心】お子様連れ歓迎！全天候型テントで快適に

「カキ小屋＝大人の場所」というイメージを覆し、イオンモールという立地柄、お子様連れのファミリー層も大歓迎です。フランクフルトやフライドポテト、コーンバターなどのキッズメニューも充実。テント完備のため、雨天や寒さを気にせずお楽しみいただけます。

ご家族で楽しめる食のエンターテイメントとして、また屋外で安心・安全に食を楽しめる場所の提供による、地域の活性化を目指します。営業時間は11時～21時(牡蠣売切次第閉店)。最初の会計時に席代（1人390円、未就学児以下無料）がかかる。荒天時休業。

【メニュー例】

牡蠣以外のメニューも充実！ご家族やグループ様でお楽しみいただけます！

・ 石巻産殻付き真牡蠣（1盛・殻付き4～6個）： 880円（税込）※復興支援価格

・ 能登産牡蠣、瀬戸内産牡蠣（ともに約3～5個）：1,280円（税込）

・「合い盛りバケツ食べ比べ盛り」（２産地、殻付き約12～22個）：2,670円

・ カキフライ（4個）・牡蠣ごはん： 各590円

・ 海鮮BBQメニュー： ホタテ、ホンビノス貝、赤エビ、サザエ、イカゲソなど（390円～）

・ お肉： 牛串、豚串、鶏モモレモン、豚タン串、肉巻きおにぎり、もつ煮込みなど（390円～）

・サイドメニュー：フライドポテト、コーンバター、エリンギ、鮭ハラス、枝豆など（390円～）

※お席代として初回お会計時に1名様390円（未就学児無料）を頂戴いたします。

【開催概要】

ご来店お待ちしております！スタッフ一同

・ 名称： 出張カキ小屋「牡蠣奉行」in イオンモール水戸内原店

・ 開催期間： 2026年2月6日（金）～3月1日（日）

・ ※期間中毎日営業（荒天時中止の場合あり）

・ 営業時間： 11:00～21:00（L.O. 20:30／牡蠣売切次第終了）

・ 会場： イオンモール水戸内原 E駐車場 特設会場

・ （〒319-0317 茨城県水戸市内原2丁目1番地）

・ 運営： 地域活性・復興支援プロジェクト「かき小屋実行委員会」

・ 公式サイト： https://kakibugyo.com/

・ Instagram： https://www.instagram.com/kakibugyo/