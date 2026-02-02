アネスト岩田「スポーツエールカンパニー2026」 ブロンズに認定

アネスト岩田株式会社

アネスト岩田株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：三好 栄祐、以下、アネスト岩田）は、従業員の健康増進に向け、スポーツ実施を促進する取り組みを積極的に行っている企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。本認定は6年連続となり、今年はBronze（ブロンズ）認定を取得しました。

スポーツエールカンパニーとは

スポーツ庁が、働く世代を中心とした国民のスポーツ実施率向上を通じて健康増進やライフパフォーマンスの向上を図るため、従業員のスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業等を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度です。

本年度は、過去最多となる1,635団体が「スポーツエールカンパニー2026」として認定されました。※1

また、アネスト岩田が取得したBronze（ブロンズ）の認定数は294団体と発表されました。※2

※1‥スポーツ庁報道発表資料より引用（https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html）

※2‥シルバー認定数：252団体、ブロンズ認定数：294団体、通常の認定：1089団体

アネスト岩田の取り組み

アネスト岩田は「常にいきいきとした活力と、新規性のある技術力を持った開発型企業」になることを目標に、健康経営を積極的に実施しています。具体的には以下のような活動を通して健康経営を推進しており、健康経営銘柄及び、健康経営優良法人ホワイト500に複数年にわたる認定実績があります。

- 社内トレーニングジムの設立- ラジオ体操の実施- オンライン運動セミナーの実施- 運動会の開催- ウォーキングイベントの開催- 昇降デスク、バランスボールの導入- 部活動制度奨励 等2025年の運動会の様子

アネスト岩田はこれからも、従業員ならびにその家族の健康維持・増進活動に取り組むとともに、健康経営を基盤として、働きがいの生まれる風土の醸成につなげる活動を推進してまいります。

アネスト岩田株式会社

所在地： 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

代表者： 三好 栄祐（みよし えいすけ）

創業： 1926年5月1日

資本金： 33億5,435万円

上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場

主な事業内容： 塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、空気圧縮機（エアーコンプレッサ）、真空機器、の製造・販売

URL： https://www.anestiwata-corp.com/jp



アネスト岩田は、塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、各種空気圧縮機（コンプレッサ)、真空機器、を製造・販売しています。創業から95年以上の歴史があり、海外20カ国以上に拠点を配置しグローバルに展開しています。アネスト岩田は「開発型企業」として、世の中の流れをいち早くキャッチし、常に新しい製品開発に取り組んでいます。国内外で1,200件を超える特許出願数を持ち、身の回りの多くの製品はアネスト岩田の製品を使って作られています。