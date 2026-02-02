信州サンタ2025家庭訪問＆ワークショップ・抽選会を実施

写真拡大 (全9枚)

特定非営利活動法人ＷＡＩＷＡＩキッズ


今年は長野市内の飲食店「ドラゴンフィッシュ」を拠点にイベントを開催。周辺地域の子どもや子育て世帯の方々が無料で楽しめる企画を準備しました。




【イベント概要】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/174391/table/2_1_31e9c0370166693f51151adcc7f04697.jpg?v=202602021221 ]


【コンテンツ一覧】


応募してくださったご家庭へ、信州サンタが訪問しました！


　事前にお申込いただいた長野市周辺のご家庭今年は15家庭、32人の子供たちへ有志のサンタクロースがプレゼントとオードブルを持って訪問しました。


プレゼントは毎年恒例の絵本、オードブルに加え農家さんからご提供いただいたお米やりんごなど、長野県らしい内容も追加されました。




来場50人以上へクリスマス抽選会とワークショップをプレゼント


　今年のワークショップ会場：ドラゴンフィッシュにて無料のクリスマス抽選会とワークショップをご用意し、ご来場いただいた皆さんにプレゼントしました。


50人以上が来場し、体験を楽しんだり、抽選会で当たったプレゼントを嬉しそうに持ち帰る姿があり、親御さんにも喜んでいただけました。




クリスマス抽選会景品


・ぬいぐるみ


・タオルハンカチ


・おもちゃ


・キーホルダー


・（農家さんご提供）りんご、お米


など








ワークショップ内容

・レインボー作り


・ボンボンリース作り


・ビーズジュエリー


・トートバッグ


・エッグアート













【信州サンタプロジェクトとは】

「コロナ禍の子どもたちにサプライズを」をコンセプトに2021年に長野市の有志７名で立ち上げました。


クラウドファンディングで合計100万円以上の資金を集め


クリスマスという特別な1日にお宅に訪問してプレゼントを届けるプロジェクト。



これまで訪問したご家庭のなかには、ひとり親のご家庭や経済的事由を抱えるご家庭など、サプライズをするのにハードルのあるご家族もありました。地域の子どもたちの思い出を作るお手伝いができたかな…と思いますし、子供たちや親御さんの反応を肌で感じてみて、当初想像していた以上に意義のある企画かもしれない、と思うようになりました。




【NPO法人waiwaiキッズとは】

NPO法人waiwaiキッズは、経済的・家庭環境的な理由で十分な学びや遊びの機会を得られない子どもたちに「体験」を届ける活動を行っています。


日本の子どもの 5人に1人が体験の機会を十分に得られていない と言われています。


waiwaiキッズは「学び・遊び・体験の機会」を提供し、子どもたちの未来の可能性を広げることを目指しています。




テレビ放送の様子


https://news.ntv.co.jp/n/tsb/category/society/ts0563a62868564438a222576386da6e42#



【ご支援ありがとうございました】クラウドファンディング


https://camp-fire.jp/projects/900045/view



信州サンタ公式サイト


https://waiwai-kids.org/shinshusanta



■本リリースに関するお問い合わせ


NPO法人WAIWAIキッズ　代表理事　平井敬ニ


Mail ：waiwaikids.info@gmail.com


電話：090-8329-7991　