【2月3日スタート】ランチも女子会も“熱々”で楽しむ魔法のパスタ伊集院店「魔法のパスタの熱々フェア」開催
焦がしチーズと小エビの石焼きグラタン風パスタ
海鮮チゲクリーム
寒い季節のランチタイムや女子会に、
ゆっくり楽しめる“熱々生パスタ”はいかがでしょうか。
鹿児島県日置市の魔法のパスタ伊集院店では、
2026年2月3日（月）より「魔法のパスタの
熱々フェア」を開催いたします。
石鍋で提供する生パスタは、時間が経っても冷めにくく、
おしゃべりを楽しみながら最後まで美味しく味わえるのが特長。
もっちりとした食感の生パスタにソースがよく絡み、
ランチや女子会でゆっくり過ごしたい方におすすめです。
ドリンクバー付きのため、食後も会話を楽しめます。
■ フェア対象メニュー（生パスタ）
焦がしチーズと小エビの石焼きグラタン風パスタ
香ばしく焼けたチーズに、ぷりっとした小エビとほうれん草。
クリーミーで食べやすく、ランチや女子会に人気の一皿です。
単品：1,590円（税抜）／1,749円（税込）
ドリンクバー付き
大盛り：＋275円（税込）
あさりのうま辛和風パスタ
あさりの出汁がしっかり効いた和風ソース。
ほどよい辛さで、女性に人気の生パスタです。
単品：1,490円（税抜）／1,639円（税込）
ドリンクバー付き
大盛り：＋275円（税込）
チーズフォンデュクリーム
3種チーズ（モッツァレラ・チェダー・ゴルゴンゾーラ）の濃厚クリーム。
バゲットにつけてシェアしながら楽しめる、女子会におすすめの生パスタです。
単品：1,690円（税抜）／1,859円（税込）
ドリンクバー付き
大盛り：＋275円（税込）
海鮮チゲクリーム
ピリ辛クリームソースに海鮮の旨みをプラス。
寒い日のランチにも体が温まる生パスタです。
単品：1,590円（税抜）／1,749円（税込）
ドリンクバー付き
大盛り：＋275円（税込）
■ ランチ・女子会にうれしいセット
生パスタセット
サラダ・スープバー・おかわり自由のバゲット付き
＋418円（税込）
魔法のパスタの熱々フェア
あさりのうま辛和風パスタ
チーズフォンデュクリーム
魔法のパスタ伊集院店外観
魔法のパスタ伊集院店内観
もっちり食感の生パスタと、
熱々の石鍋仕立てで心も体もぽかぽか。
ランチや女子会のひとときに、
魔法のパスタ伊集院店の「熱々フェア」をぜひお楽しみください。
■ 開催概要
フェア名：魔法のパスタの熱々フェア
開催開始日：2026年2月3日（月）
店舗：魔法のパスタ伊集院店
所在地：鹿児島県日置市（伊集院エリア）
最寄り駅：JR伊集院駅
駐車場：17台完備
電話番号：099-202-3515
ご予約 :
https://select-type.com/rsv/?id=-wF7fj9mzQY
ホームページ :
https://mahopaijuin.com/