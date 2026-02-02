【2月3日スタート】ランチも女子会も“熱々”で楽しむ魔法のパスタ伊集院店「魔法のパスタの熱々フェア」開催

有限会社ナチュラルスマイル

焦がしチーズと小エビの石焼きグラタン風パスタ海鮮チゲクリーム

寒い季節のランチタイムや女子会に、

ゆっくり楽しめる“熱々生パスタ”はいかがでしょうか。

鹿児島県日置市の魔法のパスタ伊集院店では、

2026年2月3日（月）より「魔法のパスタの

熱々フェア」を開催いたします。

石鍋で提供する生パスタは、時間が経っても冷めにくく、

おしゃべりを楽しみながら最後まで美味しく味わえるのが特長。

もっちりとした食感の生パスタにソースがよく絡み、

ランチや女子会でゆっくり過ごしたい方におすすめです。

ドリンクバー付きのため、食後も会話を楽しめます。

■ フェア対象メニュー（生パスタ）

焦がしチーズと小エビの石焼きグラタン風パスタ

香ばしく焼けたチーズに、ぷりっとした小エビとほうれん草。

クリーミーで食べやすく、ランチや女子会に人気の一皿です。

単品：1,590円（税抜）／1,749円（税込）

ドリンクバー付き

大盛り：＋275円（税込）

あさりのうま辛和風パスタ

あさりの出汁がしっかり効いた和風ソース。

ほどよい辛さで、女性に人気の生パスタです。

単品：1,490円（税抜）／1,639円（税込）

ドリンクバー付き

大盛り：＋275円（税込）

チーズフォンデュクリーム

3種チーズ（モッツァレラ・チェダー・ゴルゴンゾーラ）の濃厚クリーム。

バゲットにつけてシェアしながら楽しめる、女子会におすすめの生パスタです。

単品：1,690円（税抜）／1,859円（税込）

ドリンクバー付き

大盛り：＋275円（税込）

海鮮チゲクリーム

ピリ辛クリームソースに海鮮の旨みをプラス。

寒い日のランチにも体が温まる生パスタです。

単品：1,590円（税抜）／1,749円（税込）

ドリンクバー付き

大盛り：＋275円（税込）

■ ランチ・女子会にうれしいセット

生パスタセット

サラダ・スープバー・おかわり自由のバゲット付き

＋418円（税込）

魔法のパスタの熱々フェアあさりのうま辛和風パスタチーズフォンデュクリーム魔法のパスタ伊集院店外観魔法のパスタ伊集院店内観

もっちり食感の生パスタと、

熱々の石鍋仕立てで心も体もぽかぽか。

ランチや女子会のひとときに、

魔法のパスタ伊集院店の「熱々フェア」をぜひお楽しみください。

■ 開催概要

フェア名：魔法のパスタの熱々フェア

開催開始日：2026年2月3日（月）

店舗：魔法のパスタ伊集院店

所在地：鹿児島県日置市（伊集院エリア）

最寄り駅：JR伊集院駅

駐車場：17台完備

電話番号：099-202-3515

ご予約 :https://select-type.com/rsv/?id=-wF7fj9mzQYホームページ :https://mahopaijuin.com/