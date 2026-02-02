【2月3日スタート】ランチも女子会も“熱々”で楽しむ魔法のパスタ伊集院店「魔法のパスタの熱々フェア」開催

写真拡大 (全7枚)

有限会社ナチュラルスマイル



焦がしチーズと小エビの石焼きグラタン風パスタ

海鮮チゲクリーム

寒い季節のランチタイムや女子会に、
ゆっくり楽しめる“熱々生パスタ”はいかがでしょうか。


鹿児島県日置市の魔法のパスタ伊集院店では、
2026年2月3日（月）より「魔法のパスタの


熱々フェア」を開催いたします。


石鍋で提供する生パスタは、時間が経っても冷めにくく、
おしゃべりを楽しみながら最後まで美味しく味わえるのが特長。
もっちりとした食感の生パスタにソースがよく絡み、
ランチや女子会でゆっくり過ごしたい方におすすめです。
ドリンクバー付きのため、食後も会話を楽しめます。


■ フェア対象メニュー（生パスタ）


焦がしチーズと小エビの石焼きグラタン風パスタ
香ばしく焼けたチーズに、ぷりっとした小エビとほうれん草。
クリーミーで食べやすく、ランチや女子会に人気の一皿です。


単品：1,590円（税抜）／1,749円（税込）


ドリンクバー付き


大盛り：＋275円（税込）


あさりのうま辛和風パスタ
あさりの出汁がしっかり効いた和風ソース。
ほどよい辛さで、女性に人気の生パスタです。


単品：1,490円（税抜）／1,639円（税込）


ドリンクバー付き


大盛り：＋275円（税込）


チーズフォンデュクリーム
3種チーズ（モッツァレラ・チェダー・ゴルゴンゾーラ）の濃厚クリーム。
バゲットにつけてシェアしながら楽しめる、女子会におすすめの生パスタです。


単品：1,690円（税抜）／1,859円（税込）


ドリンクバー付き


大盛り：＋275円（税込）


海鮮チゲクリーム
ピリ辛クリームソースに海鮮の旨みをプラス。
寒い日のランチにも体が温まる生パスタです。


単品：1,590円（税抜）／1,749円（税込）


ドリンクバー付き


大盛り：＋275円（税込）


■ ランチ・女子会にうれしいセット


生パスタセット
サラダ・スープバー・おかわり自由のバゲット付き


＋418円（税込）



魔法のパスタの熱々フェア


あさりのうま辛和風パスタ

チーズフォンデュクリーム


魔法のパスタ伊集院店外観

魔法のパスタ伊集院店内観

もっちり食感の生パスタと、
熱々の石鍋仕立てで心も体もぽかぽか。
ランチや女子会のひとときに、
魔法のパスタ伊集院店の「熱々フェア」をぜひお楽しみください。


■ 開催概要


フェア名：魔法のパスタの熱々フェア


開催開始日：2026年2月3日（月）


店舗：魔法のパスタ伊集院店


所在地：鹿児島県日置市（伊集院エリア）


最寄り駅：JR伊集院駅


駐車場：17台完備


電話番号：099-202-3515


ご予約 :
https://select-type.com/rsv/?id=-wF7fj9mzQY
ホームページ :
https://mahopaijuin.com/