Wi-Fiルーターの国内4メーカーが定める新セキュリティ基準「DLPA推奨ルーター 2」の策定及び特設ページを公開

デジタルライフ推進協会（DLPA）加盟の4社（株式会社アイ・オー・データ機器、NECプラットフォームズ株式会社、株式会社エレコム、株式会社バッファロー）は、Wi-Fiルーター設計のセキュリティ基準として「DLPA推奨ルーター 2」を策定しました。

インターネット利用が日常化する中、家庭やオフィスにおけるネットワークのセキュリティ対策はますます重要になっています。デジタルライフ推進協会（以下、DLPA）では2019年にWi-Fiルーターのセキュリティ基準を「DLPA推奨ルーター」として策定し、家庭用Wi-Fiルーターの設計に反映してまいりました。

そして、昨今のインターネット犯罪の多様化、高度化に伴い、従来からDLPAで蓄積してきた情報やノウハウを取りまとめ、セキュリティ基準を新たに追加。新セキュリティ基準「DLPA推奨ルーター 2」を策定し、特設ページを公開致しました。

DLPAは会員企業およびそのお客様に対して「DLPA推奨ルーター 2」の周知・普及を行っていくことでインターネット利用環境の安心・安全に貢献してまいります。



◆本件に関するお知らせページ

DLPA推奨ルーターが新基準「DLPA推奨ルーター 2」にパワーアップ！(https://dlpa.jp/backnumber/articles/20260202-01.html)

◆DLPA推奨ルーター 2 特設ページ

https://dlpa.jp/guidance/

DLPA（Digital Life Promotion Association）とは、デジタル技術の進歩により可能となる、新たなデジタル技術の活用形態を「デジタルライフ」と位置付け、そこでの利用者の利便性を守り、その健全な発展に寄与することを目的に平成22年2月に設立。デジタルライフの普及・促進および啓発活動やデジタルライフの実現に伴う基準・規格・ガイドラインの提案などを行っています。

https://dlpa.jp/