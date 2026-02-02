『遊戯王 マスターデュエル』の“初代”高校生日本一が決定！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『遊戯王 マスターデュエル』高校生日本一決定戦の決勝大会を2026年2月1日（日）に開催し、初代高校生日本一が決定したことをお知らせします。

本大会は、デジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』の高校生日本一を決定する公式大会で、今回が記念すべき第1回目の開催となりました。国内在住の高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信制高等学校生を対象とした2人一組のチーム戦で、戦略と絆を武器に日本一の座を目指して対戦していただきました。

決勝大会当日は、予選を突破した8チーム16名の選手たちが日本各地から東京・有明「コナミクリエイティブフロント東京ベイ」のesports TOKYO BAY studioに集結し、トーナメント形式で対戦を実施。高校生ならではの発想と情熱がぶつかりあう熱いデュエルが展開し、見事、「イチョット」選手・「チーズ」選手からなるチーム「@イグニ☆'S」が初代王者の栄冠を手にしました。惜しくも準優勝となったのは「sebek」選手・「nia」選手からなるチーム「うちゅマグキ2人衆」という結果となりました。大会サポーターをつとめた「井上裕介（NONSTYLE）」さん、「宮下兼史鷹（宮下草薙）」さん、「長浜広奈」さんたちも、高校生たちの柔軟な発想や真剣な姿に終始興奮した様子で、熱いトークが繰り広げられました。

決勝大会の模様は、YouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開中です。高校生トップクラスのデュエルをぜひご覧ください。

【アーカイブ公開中】『遊戯王 マスターデュエル』高校生日本一決定戦 決勝大会

https://www.youtube.com/live/Yawy5K6jbHM

全209チームの頂点！初代高校生日本一が決定！！

【優勝】

チーム「@イグニ☆'S」（ 「イチョット」選手・「チーズ」選手）

～コメント～

「初戦負けてしまったときは心配でしたが、優勝できてとにかく嬉しいです！！」

「もし次の大会があればまた参加したいです」

【準優勝】

チーム「うちゅマグキ2人衆」（ 「sebek」選手・「nia」選手）

【特設サイト】『遊戯王 マスターデュエル』高校生日本一決定戦

https://www.konami.com/yugioh/masterduel/high-school-championship/

『遊戯王 マスターデュエル』とは？

大人気カードゲーム『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ』（遊戯王OCG）をオンラインで楽しめるデジタルカードゲームです。豪華なグラフィック、魅力的なサウンド、軽快なテンポでデュエルを盛り上げます。世界中のデュエリストと「遊戯王」を本格的にプレイしよう！

【公式サイト】

https://www.konami.com/yugioh/masterduel/jp/ja/

【公式X】

https://x.com/yugioh_md_info

