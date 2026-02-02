＜PAO TOKO＞脱PFAS。紙容器『紙カップ（クラフト）』3品、フッ素系のブラウン耐水耐油紙から“ブラウンエコバリーF”へ順次切替

株式会社 東光「84角 紙カップ（クラフト）／84角 紙カップ（クラフト）RN」

株式会社 東光（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高久 仁男）は、和洋菓子店さま向けBtoB販売の菓子用包材紙カップ『84角 紙カップ（クラフト）』『68角 紙カップ（クラフト）』『63角 紙カップ（クラフト）』の3商品について、原紙をフッ素系の”ブラウン耐水耐油紙”から、ノンフッ素耐油紙・ノーコート未晒アイボリー（裏面特殊樹脂塗工）の“ブラウンエコバリー（F）”へ、2026年2月より順次変更いたします。

なお、変更時期は商品ごとに異なるため、詳細は担当までお問い合わせください。

※PFAS（ピーファス）＝ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物

『紙カップ（クラフト）』自然や身体に配慮した紙へ刷新

撥水・撥油効果が高いことから幅広く使用されてきた有機フッ素化合物“PFAS”は、自然界で分解されにくく、環境や健康への影響が懸念されています。こうした背景を受け、各国で規制の動きが進んでいます。

東光では『紙カップ（クラフト）』の3商品の原紙を、ノンフッ素耐油紙「ブラウンエコバリー（F）」へ変更いたします。漂白工程で用いる化学薬品を最小限に抑えた未晒しクラフトパルプ（UKP）を使用し、環境負荷を低く抑えます。

上が旧製品の原紙、下が新製品の原紙

原紙変更に伴い、商品名・商品番号・単重が変更となります。

紙色は従来品よりやや明るくなりますが、クラフト紙特有のモダンでナチュラルな風合いはそのままにお使いいただけます。

＜商品番号・商品名の変更＞

●［旧］851087 「84角 紙カップ（クラフト）」

⇒【新】858723『84角 紙カップ（クラフト）RN』

●［旧］ 851638 「68角 紙カップWT（クラフト）」

⇒【新】 858724『68角 紙カップWT（クラフト）RN』

●［旧］ 851639 「63角 紙カップWT（クラフト）」

⇒【新】 858725『63角 紙カップWT（クラフト）RN』

温かみのあるモダンな装い『紙カップ（クラフト）』をご紹介

カジュアルでありながら都会的な表情を持つクラフト紙包材は、スイーツの印象をぐっとモダンに引き上げます。尖りすぎない落ち着きと、どこか温かみを感じさせる風合いは、日常使いからギフト用途まで幅広く使いやすい素材です。

【84角 紙カップ（クラフト）】カットバウムとミニパイにコンフィズリー・小さな焼き菓子のトレーに生どら焼きサンドに

非耐熱仕様ながら直置きが可能な紙トレーのため、ケーキやサンドケーキ（生どら焼き）、写真のような大きめの焼き菓子、細かい焼き菓子の詰め合わせなど、幅広い用途に対応できる汎用性の高いトレーです。

OPフィルムなどの敷き紙を合わせることで、色のアクセントを加えたおしゃれな演出もお楽しみいただけます。

【68角 紙カップWT（クラフト）】【63角 紙カップ（クラフト）】チーズケーキとフォンダンショコラ（68角）にオレンジケーキとナッツケーキ（63角）におはぎや生菓子にも。63角は 「F／F ロールケーキ箱 茶」にピッタリ5個、 68角はゆるめに4個入りますサイズ違いのあんバター（左：68角・右：63角 ）

耐熱仕様のため、お菓子を焼いてそのままギフトとして使える便利な紙カップです。

トレーに嵌る蓋や焼き菓子ケースも揃っており、ギフト用途にもおすすめです。

68角は幅広で浅め、63角は小ぶりで深さのある設計。ミニケーキやおはぎなどを入れることで、和洋問わずアーバンな印象に仕上がります。

68角用 蓋：062389、061892 箱：839116、838246（数量限定）

63角用 蓋：066734（受注生産）、062190（受注生産） 箱：260313、803972、803973

商品詳細

まだまだ広がる、クラフト紙包材の世界

＜クラフト紙BOX シリーズ＞

84角 紙カップ（クラフト）RN68角 紙カップWT（クラフト）RN63角 紙カップWT（クラフト）RN[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168662/table/10_1_1b1de690787a0bfc2dd75003f693f593.jpg?v=202602021221 ]

同じクラフト紙でも、『紙カップ（クラフト）』とは異なる台湾原紙を使用したクラフト紙BOXシリーズ。素材の風合いを活かしつつ、用途や形状で選べるラインナップを揃えています。

栗きんとん・モンブラン、わらびもち、お団子にスイーツ弁当、スコップケーキに【117角×50H 正方形箱（クラフト）】

PPウォータータイト貼のため、お菓子を直置きできるクラフトボックス。和菓子・洋菓子を問わず幅広くお使いいただけます。

美しいカーブの蓋はラッピングなしでも成立し、掛け紙を添えることで演出の幅が広がります。

スイーツはそのまますくっても、紙箱を広げて切り分けてもお楽しみいただけます。

品名：117角×50H 正方形箱（クラフト）

品番：855561

サイズ：外寸117×117（底面100×100）×51H／内寸：115×115（底面99×99）×50H

カステラやどら焼きなどのサンドケーキやブロック型カステラに【109角×63H 開閉箱（クラフト）】

お菓子の直置きはできませんが、特徴的な形状で強い印象を残すクラフト箱です。

本物のハンバーガーのように、フィルムや二方袋に入れたスイーツサンドを収めれば、遊び心のあるギフトに仕上がります。

これまでケーキ箱や貼箱に入れていたパウンドケーキやカステラなどの焼き菓子も、あえてバーガー箱にすることで新鮮な提案が可能です。

品名：109角×63H 開閉箱（クラフト）

品番：857673

サイズ：外寸120×110×63H／内寸：底90×90×63H／本体内寸底90×90×34H

＜エコPAO紙トレー（クラフト） シリーズ＞

焼き菓子の詰め合わせに

環境保護機関の認証を受けた未晒しクラフト紙を使用した、3サイズ展開のクラフト紙トレーシリーズ。ケーキ、和菓子、焼菓子と幅広く対応します。

どら焼き、モンブラン、シュヌレ、カヌレ、ショートケーキ、フルーツ大福に【エコPAO78φ紙トレー（クラフト）】【エコPAO72φ紙トレー（クラフト）】【エコPAO62φ紙トレー（クラフト）】

紙製でありながらインジェクショントレーのようにしっかりとした縁があり、持ちやすさに配慮。高台付きの設計で、お菓子のボリューム感を引き立てます。柔らかな風合いとクラフト紙特有のモダンな印象を併せ持ち、環境にも配慮したSDGs対応トレーです。

大福、栗蒸羊羹、練り切り菓子にエコPAO78φ紙トレー(クラフト)と蓋エコPAO72φ紙トレー(クラフト)と蓋エコPAO62φ紙トレー(クラフト)と蓋エコPAO72φ紙トレー(クラフト)とA-PET 72φ 紙トレー用蓋はF／F ロールケーキ箱 茶にピッタリ入る

すべてのサイズに専用の蓋をご用意。78φの低蓋・高蓋、72φの中高蓋には当社オリジナル蓋を採用しています。

片手でも開けやすい設計で、特に人気の78φ用蓋はバイオPETを使用したecoタイプです。

洋菓子のケーキやカヌレから、和菓子の上生菓子・大福まで幅広くおすすめです。

エコPAO78φ紙トレー(クラフト)

蓋:バイオPET 78φ 紙トレー用低蓋

エコPAO78φ紙トレー(クラフト)

蓋:バイオPET 78φ 紙トレー用高蓋

エコPAO72φ紙トレー(クラフト)

蓋:A-PET 72φ 紙トレー用蓋

「矢印のある突起」と「反対側」を同時に挟み押しすると蓋が簡単に外れる構造

商品詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168662/table/10_2_b9c6eac21f7ea73e6e95f84d20135ebe.jpg?v=202602021221 ]

※仕入れ商品になります。詳細はお問合せください。

商品をご購入いただくお客様へのご案内

東光の商品は、ご契約店様向けにご提供しているBtoB商品です。

ご契約につきましては、最寄りの営業所担当者とご相談のうえ進めさせていただきます。

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

●お取引はケース単位でのご注文となります。単品でのご提供は承っておりません。

●一般のお客様は、下記の「WEB販売 suipa」(https://suipa.package.co.jp/)よりご購入ください。商品によっては取り扱いのない場合がございます。何卒ご了承ください。

■ 株式会社 東光（トウコウ）

販売・契約 お問い合わせフォーム :https://package.co.jp/contact.html最寄りの営業所より、担当者から折り返しご連絡を差し上げます。報道関係の方は同フォームから企画課あてにご連絡ください。

株式会社東光は1961年に創業の、菓子業界向けパッケージメーカーです。

和洋菓子を中心に、紙容器・プラスチックカップ・成型シートなど、ご契約店様・企業様向けのBtoB取引を主体に展開しています。

営業担当が直接お打ち合わせを行い、ご要望や商品の特徴に合わせたオリジナルパッケージを企画・製造・販売。

全国の洋菓子店やメーカーのギフト商品を中心に、魅力を引き立てる包装をお届けしています。

【公式HP】 https://www.package.co.jp/

【公式Instagram】 @pao.toko：https://www.instagram.com/pao.toko/

【WEBカタログ】 https://my.ebook5.net/PAOTOKO/

※報道・メディア関係のお問い合わせは公式ホームページのお問い合わせフォーム、またはこの記事上記のお問い合わせフォームボタンより「企画課」あてにご連絡ください。販促担当より折り返しご連絡いたします。

