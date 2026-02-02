中学生が災害時の判断を考える「クロスロードゲーム」実施　防災館体験と組み合わせた実践型プログラム

社会福祉法人絆友会

一般社団法人絆友会(https://honbu.hanyuukai.biz/)は、東京都豊島区において、東京消防庁(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/index.html)主催による本取組に協力し、防災教材「クロスロードゲーム」を担当しました。

本取組では、「クロスロードゲーム」を用いた防災学習プログラムを実施し、災害時に直面しうる“判断の分かれ道”を題材に、正解が一つではない状況において自らの考えを言語化し、他者の視点から学ぶ参加型学習を行いました。

今回は、防災講座と防災館での体験を組み合わせて実施し、体験と講座の順序による学びの違いが見られる機会となりました。

実施概要

対象：都内中学校の生徒(中学2年生約147名)

内容：クロスロードゲーム（防災講座＋グループ対話）

構成：前半／後半の2グループに分けて実施

前半グループ：講座受講 → 防災館で体験

後半グループ：防災館で体験 → 講座受講

会場：豊島区内中学校／池袋防災館

防災館（都民防災教育センター）(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/taiken/tokyo_bskan/index.html)は、都民の皆さんの安全な暮らしを目指し、楽しみながら地震の揺れの体験、初期消火や応急救護、火災の煙からの避難要領など、防災に関する知識や技術を学んでいただく体験施設です。こうした体験は、町会・自治会の防火防災訓練や、学校や企業新入社員に対する防災教育などにも活用され、効果を上げています。

防災館では、煙体験、地震体験、消火コーナーなどを通じて、災害時を想定した様々な体験を行いました。

講師コメント

防災館で様々な体験をし、職員から解説を受けてから講座を受けた生徒は、災害のイメージを持ちやすく、発表でも気付きや考察が素晴らしかった。初めてのクロスロードゲームにも関わらず積極的に取り組み、自分の考えを話し合えていた。

体験や講座の内容をご家族と話すことで、家具の転倒防止、避難、備蓄など、家庭での備えが少しでも進むことを期待したい。

［講師プロフィール］

田原ひとみ(アークネクスト代表)

防災士/看護師

日本防災士会会員／日本災害医学会会員／朝霞市地域防災アドバイザー／埼玉県イツモ防災インストラクター。

東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター（DMTC）にて「災害対策論」教育プログラムを修了。

また、医療的ケア（喀痰吸引・経管栄養）教員講習も修了。

防災教育のほか、全国各地で保育士等キャリアアップ研修や職員研修の講師としても活動。

行政・教育機関・地域団体などと連携し、実践的な防災啓発および人材育成に取り組んでいる。

防災教育の広がりに向けて

災害は、いつ自分の身に降りかかってくるかわかりません。

災害を他人事ではなく自分事として捉え、日頃から備えを整え、自宅や学校周辺のリスクを知っておくことが、早めの避難や安全な行動につながります。

こうした講座が、皆さんの防災意識を高め、学校や家庭で災害について考え、話し合うきっかけとなれば幸いです。

研修委託・講座開催のご相談について

絆友会では、学校や地域団体、企業などを対象にした防災教育・体験型研修の委託実施を随時受け付けています。

クロスロードゲームをはじめ、避難所運営（HUG）や防災ワークショップなど、対象や目的に合わせたプログラムの企画・講師派遣が可能です。

防災学習や職員研修の導入を検討されている団体様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

研修に関してのご相談

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会

メール office@kizuna-info.com

TEL 080-5188-5855

https://www.honbu.hanyuukai.biz/

※営業や勧誘などのお問い合わせはご遠慮ください。