【キーエンス財団】 大学新１年生対象「給付型給付金」募集スタート

2026年4月に大学へ入学される新１年生の皆さんへ。 キーエンス財団の「給付型奨学金」、今年度の募集がスタートします。

この奨学金は「夢と希望を持った若い世代を支援したい。」そんな想いから生まれました。今年度からは月額12万円に増額し、4年間で総額576万円を給付。返済の必要はありません。募集人数も1,500名に拡大しています。 文系・理系は問いません。応募に所得制限もありません。4年制の学部・学科に進学される方なら、どなたでも応募いただけます。応募受付は2026年2月2日(月)から。

また、新2・3・4年生の皆さんには「応援給付金」(30万円)を5,000名に給付する制度があります。こちらも2月2日(月)から応募に必要な「IDナンバー」の発行を開始します。

さらに、2027年3月卒業予定の方(現3年生)を対象とした「貸与奨学金の返還支援」は来年度も募集予定です。詳細は2026年6月ごろ、財団HPでお知らせします。

学びたいこと、挑戦したいこと、叶えたい夢――。

キーエンス財団は、学生の皆さんが自分らしい道を選び、前へ進んでいけるよう応援してまいります。

