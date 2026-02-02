WeaversJAPAN 、AI英会話サービス、「MAX AI」を正式開始

株式会社WeaversJapan

[2025-02-02] グローバルAI教育企業ウィーバースジャパン（ WeaversJAPAN ）は、AI英会話サービス「MAX AI（マックスAI）」を正式開始しました。

「MAX AI」の特徴

1．AIチューターとマンツーマン会話！

「MAX AI」は、AIチューターと学習者がマンツーマンで英会話を行うサービスで、ウォーミングアップから本番レッスン、復習・フィードバックまで、実際の対面レッスンに近い流れを再現している点が特徴です。

2．学習者のレベル・目的に応じた学習が可能！

初心者向け会話からテーマ別スピーキング、ビジネス英語、TOEICスピーキングなど資格試験対策にも対応します。学習者のレベルに合わせ、全24コース・440レッスンの正規カリキュラムで学ぶ『PT（パーソナルトレーニング）』モード、ネイティブAIの友達と自由に会話できる「メイト（MATE）」モードを提供し、ユーザーの好みに応じて異なる学習方法を選択できます。

3．緊張感を抑えながら、止まることなく続く会話！

学習中に適切な英語表現が思い浮かばない場合は、日本語で答えてもAIチューターが理解できる設計となっており、ヒント文を提示することで会話が止まることなく自然にレッスンを続けられます。これにより、対面レッスンに比べて緊張感を抑えながら学習できる点も強みとしています。

4．AIチューターが会話内容を記憶する「パーソナライズ学習」が可能！

「MAX AI」は、AIチューターが学習者との会話内容を記憶しながら授業を進めるため、より豊かな内容に基づいたパーソナライズ学習が可能となります。さらに、AIチューターは学習者の発話の意味を把握して答えるだけでなく、文法構造の分析や文脈に基づくエラー診断を提供することで、学習者が段階的に会話能力を向上させられるよう支援しています。時間や場所に縛られず、いつでもどこでも学習できることから、継続性と学習への集中度を同時に高めることもできます。

韓国で検証されたサービスをアップグレードして展開！

「MAX AI」は現在、韓国で100社以上の企業や公的機関に導入されており、社員向け語学学習プログラムとして活用されています。その実際の運用を通じて技術力と学習効果が検証されてきました。



日本でサービス展開する「MAX AI」は、2026年アップグレード版として、英国・インドのアクセントを新たに追加し、初心者でもスムーズにAIチューターと学習を進められるよう操作性を強化しました。日本現地の学習環境を反映してシステムを再整備し、まずはB2B市場を中心にサービスを提供していく予定です。

担当者コメント

ウィーバースジャパンの担当者は、「MAX AIは単なるチャットボット型学習ではなく、効果的な学習構造を反映したAIチューターがレッスンを主導するマンツーマン英会話サービスです。韓国市場で実証された成果を基に、日本の学習者にも新しい英会話学習体験を提供していきます」とコメントしています。

■「ウィーバースジャパン」

ウィーバースジャパンは、グローバルAI教育企業であるウィーバースブレイン（WeaversBRAIN）の日本法人です。ウィーバースブレインは、韓国で初めて人間のネイティブ講師のようにAIがオンラインで英語を教える「MAX AI」や、AIビジネス教育エンジン「WeCoach（ウィーコーチ）」を開発しました。

今年初頭には、WeCoachエンジンを基に「MAX AI World」や「MAX AI SPEAKING TEST」など、企業向けのカスタマイズサービスを展開し、グローバル市場での事業拡大を進めています。また、約2,000人のネイティブインタビュー映像を活用した英会話サービス「Speakingmax」は、累計会員数120万人を突破しました。

・会社名 : WeaversJAPAN

・担当者: リ・ジョンウォン

・Email：partnership_b2bglobal@weaversbrain.com

・ホームページ：https://www.maxai.co.jp/