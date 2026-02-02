【日本人初】株式会社B-Steep CEO・株式会社CeeGlass CAIO 武藤匠吾が、AIワークフローツール「n8n」の公式アンバサダーに就任

株式会社B-Steep

株式会社B-Steep（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：武藤匠吾）および、株式会社CeeGlass（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：中山恭輔）は、両社の技術的中心人物である武藤匠吾が、世界中で利用されているAIワークフローツール「n8n（エヌエイトエヌ）」の公式アンバサダーに任命されたことをお知らせいたします。

本件は、n8n公式アンバサダーとして日本人初の選出となります。

■ 株式会社B-Steepについて：AIワークフローによる業務変革の専門家集団

株式会社B-Steepは、AIワークフローおよび業務自動化領域に特化した技術者集団です。代表の武藤は、株式会社CeeGlassの最高AI責任者（CAIO）も兼務しており、両社の強みを活かして以下の事業を展開しています。

- AIエージェント・ワークフロー特化のコンサルティングサービス：n8nやOpenAIのAgent Kit等を活用した業務変革や企業変革を推進- AIワークフロー導入・開発支援：n8nをはじめとする最新のAIツールを駆使し、複雑な業務プロセスの自動化を実装- 生成AI活用・内製化支援：クライアント企業様が自走してAIを活用できる組織作り、事務局によるAI活用支援- AIエージェントに特化した研修サービス：AIエージェントの仕組みを知るのに、n8nは最適なツールです現場ですぐに使えるユースケースを踏まえたAI研修を提供

私たちは単にツールを導入するだけでなく、「実務で本当に使えるAIフロー」を設計・構築することに強みを持っています。

■ 「日本初」のアンバサダー選出が証明する信頼と技術力

「n8n公式アンバサダー」は、世界中のn8nユーザーの中から、特に深い知識、開発経験、コミュニティへの貢献度が認められた人物のみが選出される制度です。現在、世界全体でも約55名程度に限られており、非常に狭き門となっています。

今回、武藤が日本人として初めてこの公式アンバサダーに選出されました。

これは、以下の実績がn8n公式およびグローバルコミュニティから高く評価された結果です。

- 国内最大級の発信力：YouTubeチャンネル「AIワークフロー解説のトモ(https://www.youtube.com/@tomos_aiagent)」を通じ、1.2万人以上（2026年1月時点）へ専門知識を提供- 教育・普及活動：青山学院大学様への講義や、170名以上（2026年1月時点）が所属するコミュニティ運営を通じ、日本国内におけるn8n活用の裾野を拡大- 実務への深い洞察：表面的な機能紹介にとどまらず、現場の課題解決に即した設計思想を発信株式会社B-Steep CEO兼 株式会社CeeGlass CAIOの武藤が青山学院大学でn8nを紹介する様子

この選出は、B-Steepが提供する技術やノウハウが、「世界トップレベルの信頼性」を持つことの証明でもあります。

なお、日本国内には、ワークフローの提供を通じて認定される「公認クリエイター」が複数名存在しますが、n8nの活性化や普及活動を担う「公式アンバサダー」は26年1月時点では、日本では一人も存在しなかった限定された役割でした。

技術提供に留まらない広範な活動が公式に認められた、希少性の高い選出となります。

■ AI・業務自動化の課題解決は、B-Steepにお任せください

日本人初の公式アンバサダーを擁する株式会社B-Steepは、その知見を活かし、企業の課題解決を強力にバックアップします。

【このような課題をお持ちの企業様へ】

- 社内の定型業務をAIで自動化したいが、やり方がわからない。- 「n8n」などのノーコード・ローコードツールを導入したが、使いこなせていない。- AI導入を進めたいが、エンジニア不足で開発が進まない。- 社員へのAI研修を行い、業務効率化の意識を高めたい。

B-Steepは、世界に認められた確かな技術力で、お客様の業務プロセスを変革するパートナーとなります。ぜひお気軽にご相談ください。

■ 代表コメント

株式会社B-Steep 代表取締役社長 / 株式会社CeeGlass CAIO 武藤 匠吾

n8nは、AIと業務をつなぐ「実務のためのワークフロー基盤」として、非常に高い可能性を持つツールです。日本ではまだ十分に知られていない一方で、正しく活用すれば多くの現場を変えられると感じています。今回のアンバサダー就任を通じて、日本におけるn8n活用の事例や学びを広げ、実務に根ざしたAI活用をさらに推進していきたいと考えています。

株式会社CeeGlass 代表取締役社長 中山 恭輔

弊社CAIOである武藤が、世界的な評価を得たことを大変嬉しく、誇りに思います。EdTech事業を展開するCeeGlassにおいて、テクノロジーの最先端を走り続けるメンバーがいることは最大の強みです。会社として彼のアンバサダー活動を最大限バックアップすると同時に、そこで得られた世界レベルの知見や技術をいち早く取り入れ、弊社サービスを通じて顧客の皆様への価値提供と社会への還元を進めてまいります。

■ 会社概要

株式会社B-Steep

代表取締役：武藤 匠吾

所在地：神奈川県藤沢市弥勒寺1-17-15

大きな挑戦への小さな一歩を提供する」というミッションを掲げ、AIワークフローおよび業務自動化領域に特化し、海外製ツールを活用した実務導入・開発支援・教育活動を展開。「n8n」をはじめとする最新技術を用い、企業のDXと内製化を支援しています

■ 関連URL：

- 会社HP：株式会社B-Steep 会社HP(https://b-steep.com/)- YouTubeチャンネル：AIワークフロー解説のトモ(https://www.youtube.com/?app=desktop&hl=ja)- 無料コミュニティ：トモラボ（with TENHO Academy）(https://www.skool.com/tomolab-free)- 有料コミュニティ：トモラボ＋ 今日から始めるAIワークフロー教室(https://www.skool.com/tomolab-plus)

株式会社CeeGlass

代表者：代表取締役社長 中山 恭輔

所在地：神奈川県川崎市中原区上平間1402-23

事業内容：総合型選抜対策支援SaaS「CeeGlass Suite」の開発・提供、総合型選抜専門塾「ココミット」の運営等

「誰もが楽しくやりがいを持ち、サステイナブルに過ごせる“ヘルシー熱狂”を実現する未来をつくる。」をミッションに掲げ、教育（Education）とテクノロジー（Technology）を融合させたEdTech事業を展開。BtoB向けSaaS「CeeGlass Suite」の提供を通じ、学校・学習塾の進路指導DXを推進するほか、BtoC向けに総合型選抜専門塾「ココミット」などを運営しています

■ 関連URL：

■ 本件に関するお問い合わせ・ご依頼

- 会社HP：株式会社CeeGlass HP(https://hp01.ceeglass.com/)- 総合型選抜対策専門ツール：CeeGlass Suite(https://hp01.ceeglass.com/CGS)- 塾運営：総合型選抜専門塾「ココミット」(https://lp02.ceeglass.com/)

株式会社B-Steep お問い合わせ窓口はこちら(https://b-steep.com/form)



