日本の伝統素材「紙布」と、廃棄予定の鉄粉を活用した新作プロダクト。第101回東京インターナショナル・ギフト・ショーで発表

株式会社Raymaka

株式会社Raymaka（本社：広島県広島市、代表取締役：末宗 千登世）が展開するブランド「Kamiora/カミオラ」は2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される東京インターナショナル・ギフト・ショーにて、日本の伝統素材「紙布（しふ）」と、廃棄予定の鉄粉を活用した新作プロダクトを発表いたします。


本展示では、「素材の物語を、現代の暮らしへ」という思想のもと、伝統素材と地域産業由来の副産物を組み合わせることで、
環境配慮と美しさ、実用性を両立したプロダクトを提案します。


【URL】https://www.shifu-kamiora.com/(https://www.shifu-kamiora.com/)



伝統素材オリジナル紙布と廃棄予定の鉄粉をプリントした尾道帆布の新作プロダクト

日本の伝統素材「紙布」を、現代の暮らしへ


紙布は、和紙を細く裁断し、撚りをかけ、織り上げることで生まれる日本独自の伝統織物です。軽やかで空気を含むような質感を持ち、古くから日本の風土に寄り添って使われてきました。今回展示する紙布は、広島県江田島地域にてオリジナルで製作した特別な素材です。織り構造の工夫と撥水加工を施すことで、紙素材でありながら耐久性と実用性を兼ね備え、
日常使いに適した現代的なテキスタイルへと進化させています。



紙布の糸

反物として織る

廃棄予定の鉄粉を「資源」として再解釈

本プロダクトには、広島県内の鉄工所で製造工程上発生し、これまで廃棄されてきた鉄粉を活用しています。鉄粉を用いたプリントは、広島県尾道市向島町を拠点とするテキスタイルメーカー 立花テキスタイル が考案した技法によるもので、尾道帆布 に鉄粉をプリントすることで生まれました。工業素材特有の力強さと偶然性を活かした表情は一点一点異なり、同じものが二つと存在しないテキスタイルとなっています。廃棄物として扱われてきた素材を、新たな表現の要素として再解釈することで、地域産業とデザインをつなぐ循環型のものづくりを実現しています



鉄工所で出る鉄粉

鉄粉プリントした尾道帆布

「保存」ではなく、「使われ続ける」ためのサステナブルな考え方

Raymakaが考えるサステナブルとは、単に環境に配慮した素材を使うことではありません。失われつつある素材や技術、
廃棄されてきた副産物を“使われ続けるプロダクト”として再構築し、日常の中で価値を循環させていくことを大切にしています。本展示は、伝統・産業・環境配慮を横断するRaymakaの現在地を示す試みです。


出展概要

展示会名：第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー


会期：2026年2月4日（水）～6日（金）


　　　10:00-18:00(最終日は17:00まで)


会場：東京ビッグサイト　


　　　LIFE×DESIGN　西１-AC-28　「Kamiora」


出展内容：


・紙布（しふ）を用いた新作テキスタイルプロダクト


・廃棄予定の鉄粉を活用したプリント表現


・素材開発・製作背景の展示紹介


ブランドについて

Raymakaが展開するブランド Kamiora は、日本各地の素材や技術、地域産業と向き合いながら、
「素材の物語を、現代の暮らしへ」届けることを目指しています。


これまでに開発した商品例


・廃棄される布をアップサイクルするブランド「ZANPUP」　https://www.zanpup.com(https://www.zanpup.com)


株式会社Raymakaについて

【会社概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　


社名：株式会社Raymaka


所在地：広島県広島市中区舟入南6丁目1-6


代表取締役：末宗 千登世


事業内容：


・サステナブル素材を用いたプロダクト開発


・ブランド企画・運営


・ブランドコンサルティング


設立：2019年12月3日

お問い合わせ先


suemune.c@raymaka.com





代表取締役　クリエイティブdirector末宗千登世