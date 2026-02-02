北陸初開催！誰でも初日から楽しめるスノーリュージュ(木ゾリ）無料体験会を宇奈月スノーパークで実施

一般社団法人日本木ゾリ協会（イメージ画像）

2026年2月22日（日）10時から15時まで、富山県黒部市の宇奈月スノーパークにて、

北陸地方では初となる「スノーリュージュ（木ゾリ）」の無料体験会を開催します。

五輪種目のリュージュはフランス語で『木ゾリ』を意味します。

主催の日本木ゾリ協会はヨーロッパで人気の木ゾリ文化を日本でも定着させ、日本もヨーロッパの強豪国と対峙できるレベルに押し上げる事を目的に「まずはソリの楽しさを沢山の日本人に知って欲しい」というコンセプトのもと活動しています。

「スノーリュージュ（木ゾリ）は、特別な技術や経験がなくても、誰でも乗ったその日から楽しめる新しいウインタースポーツとして、現在全国各地で注目を集め始めています。



■ 歴史あるスキー場に、新しい賑わいを

会場となる宇奈月スノーパークは、大正時代から続く歴史あるスキー場です。

一方で、近年はウインタースポーツ離れの影響もあり、来場者数の減少という課題を抱えています。

そこで今回、スキーやスノーボード未経験者でも気軽に楽しめるスノーリュージュ（木ゾリ）を通じて、

「もう一度、雪山に足を運ぶきっかけをつくりたい」

そんな想いから、本体験会を企画しました。



■ スノーリュージュに最適なフィールド「宇奈月スノーパーク」

宇奈月スノーパークは、

・圧雪されたワイドバーン

・初心者でも安心して滑れる緩やかな斜面

・スノーリュージュの世界観にぴったりな林間コース

といった特徴を備えており、小規模なスキー場でありながら、

スノーリュージュ（木ゾリ）を体験するには最適な環境が整っています。



■ 遊んだあとは温泉へ。宇奈月ならではの楽しみ方

スキー場の麓には、全国的にも知られる宇奈月温泉街があります。

スノーリュージュで体を動かしたあとは、温泉に浸かってゆっくりと疲れを癒す--

そんな宇奈月ならではの一日を満喫できるのも、本イベントの魅力です。



■ 今後はシリーズ大会「Sori-1 JAPAN」も開催予定

今後は、スノーリュージュ（木ゾリ）の普及と競技文化の創出を目指し、

シリーズ大会 「Sori-1 JAPAN」 の開催も予定しています。

まずはその第一歩として、

参加無料・事前申込不要の体験会で、

スノーリュージュの楽しさを体感してみてはいかがでしょうか。



■ 開催概要

イベント名：スノーリュージュ（木ゾリ）無料体験会

開催日：2026年2月22日（日）

時間：10:00～15:00

会場：宇奈月スノーパーク（富山県黒部市）

参加費：無料

申込：不要（当日直接会場へ）

アクセス：宇奈月温泉街から無料リフトで来場可能



■ こんな方におすすめ

スキー・スノーボード未経験の方

小さなお子様連れのご家族

新しい冬のアクティビティを体験したい方

温泉とセットで雪遊びを楽しみたい方

《お問い合わせ先》

一般社団法人日本木ゾリ協会

長野県長野市栗田2172 長野東口Sﾋ゛ﾙ3-B

代表理事 吉崎雄貴（リュージュ競技全日本選手権3位・元JOC強化指定選手）

電話番号：090-5167-4512

メール：gajakonn@yahoo.co.jp

HP：https://www.kizori-japan.com/