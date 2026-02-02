北陸初開催！誰でも初日から楽しめるスノーリュージュ(木ゾリ）無料体験会を宇奈月スノーパークで実施
（イメージ画像）
2026年2月22日（日）10時から15時まで、富山県黒部市の宇奈月スノーパークにて、
北陸地方では初となる「スノーリュージュ（木ゾリ）」の無料体験会を開催します。
五輪種目のリュージュはフランス語で『木ゾリ』を意味します。
主催の日本木ゾリ協会はヨーロッパで人気の木ゾリ文化を日本でも定着させ、日本もヨーロッパの強豪国と対峙できるレベルに押し上げる事を目的に「まずはソリの楽しさを沢山の日本人に知って欲しい」というコンセプトのもと活動しています。
「スノーリュージュ（木ゾリ）は、特別な技術や経験がなくても、誰でも乗ったその日から楽しめる新しいウインタースポーツとして、現在全国各地で注目を集め始めています。
■ 歴史あるスキー場に、新しい賑わいを
会場となる宇奈月スノーパークは、大正時代から続く歴史あるスキー場です。
一方で、近年はウインタースポーツ離れの影響もあり、来場者数の減少という課題を抱えています。
そこで今回、スキーやスノーボード未経験者でも気軽に楽しめるスノーリュージュ（木ゾリ）を通じて、
「もう一度、雪山に足を運ぶきっかけをつくりたい」
そんな想いから、本体験会を企画しました。
■ スノーリュージュに最適なフィールド「宇奈月スノーパーク」
宇奈月スノーパークは、
・圧雪されたワイドバーン
・初心者でも安心して滑れる緩やかな斜面
・スノーリュージュの世界観にぴったりな林間コース
といった特徴を備えており、小規模なスキー場でありながら、
スノーリュージュ（木ゾリ）を体験するには最適な環境が整っています。
■ 遊んだあとは温泉へ。宇奈月ならではの楽しみ方
スキー場の麓には、全国的にも知られる宇奈月温泉街があります。
スノーリュージュで体を動かしたあとは、温泉に浸かってゆっくりと疲れを癒す--
そんな宇奈月ならではの一日を満喫できるのも、本イベントの魅力です。
■ 今後はシリーズ大会「Sori-1 JAPAN」も開催予定
今後は、スノーリュージュ（木ゾリ）の普及と競技文化の創出を目指し、
シリーズ大会 「Sori-1 JAPAN」 の開催も予定しています。
まずはその第一歩として、
参加無料・事前申込不要の体験会で、
スノーリュージュの楽しさを体感してみてはいかがでしょうか。
■ 開催概要
イベント名：スノーリュージュ（木ゾリ）無料体験会
開催日：2026年2月22日（日）
時間：10:00～15:00
会場：宇奈月スノーパーク（富山県黒部市）
参加費：無料
申込：不要（当日直接会場へ）
アクセス：宇奈月温泉街から無料リフトで来場可能
■ こんな方におすすめ
スキー・スノーボード未経験の方
小さなお子様連れのご家族
新しい冬のアクティビティを体験したい方
温泉とセットで雪遊びを楽しみたい方
《お問い合わせ先》
一般社団法人日本木ゾリ協会
長野県長野市栗田2172 長野東口Sﾋ゛ﾙ3-B
代表理事 吉崎雄貴（リュージュ競技全日本選手権3位・元JOC強化指定選手）
電話番号：090-5167-4512
メール：gajakonn@yahoo.co.jp
HP：https://www.kizori-japan.com/