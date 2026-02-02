音楽のレコード大賞3回受賞・梅崎俊春氏が訪問取材 「やき鳥歩ム自由が丘」でA-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード導入導入後、お客様の“1か月以内の再来店”が増加

株式会社ポイント機構

株式会社ポイント機構（以下、当社）は、循環型ポイントテクノロジー＆サービス「A-GELエージェルポイント（通称：AGP）＆A-GELギフトカード」の活用施策として、東京都目黒区自由が丘の飲食店「やき鳥歩ム自由が丘」にて「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」を導入し、導入事例取材を実施しました。取材は、加盟店として導入している音楽のレコード大賞を3回受賞した梅崎俊春氏が担当しました。

やき鳥歩ム自由が丘

取材動画内容：https://youtu.be/Ezb8slf3Xb4?si=WAT_rcURhM5UboVh(https://youtu.be/Ezb8slf3Xb4?si=WAT_rcURhM5UboVh)

A-GELギフトポイント付与のイメージ動画：https://youtu.be/cFM4Kh1c3-4?si=lw_cas12iScjJbhM

A-GELギフトポイント付与のイメージ動画：https://youtu.be/1Hd0OfRzoE0?si=d0eSSm3mWRFD0_0Z

A-GELギフトポイント飲食店でのイメージ動画：https://youtu.be/4CwRZtauh-c?si=nB5cfSlflKm0gUod

1. 背景：物価高・急激な仕入れ高騰でも「お客様の満足」を下げないために

当社は、売上・利益の減少、物価高騰が社会問題化している現状に着目し、ポイントを単なる“値引き”ではなく課題解決のためのツールとして活用する手法を提供しています。

「やき鳥歩ム自由が丘」では、物価高による“急激な仕入れ価格上昇”を受け、単なる価格転嫁ではなく、大切なお客様に“今以上に喜んでもらう”方法として導入を検討しました。

2. 店舗概要：やき鳥専門でありながら“他では食べられない”品揃え

「やき鳥歩ム自由が丘」は、東京都目黒区自由が丘1-3-4 伊勢元ビル2階にある飲食店で、やき鳥を提供しています。東京都内では珍しい福島県の固有種として、「会津地鶏」を20年以上提供している専門店であり、やき鳥に加えて魚介類も楽しめる、他では食べられないメニューを揃えています。

3. A-GELギフトポイント＆カードの特徴：低固定費＋“使われた分だけ”の成功報酬型

導入検討において、「他のポイントサービスは導入費が必要／月額費用が高い」ことが一般的である一方、下記の条件が導入の後押しになったとしています。

3-1. 費用条件

導入費：0円

月額費用：1,000円（現在、無料キャンペーン中）

還元率：最大40％までを“加盟店独自のオリジナルポイント”として自由設計、加盟店側にて設定・変更可能

3-2. 付与コストの考え方（下書き記載）

加盟店は、ポイントを「付与」すること自体の負担が0円（付与しても加盟店負担は0円）

一方で、店舗でポイントが「使用」されたタイミングで、1ポイントあたり0.3円（税別）の成功報酬型手数料を支払う方式

4. 仕組みの核：有効期限1か月＋“プレゼント（ギフト）派生”で再来店の動機を作る

「やき鳥歩ム自由が丘」では、導入後すぐに変化が現れたとしています。

A-GELギフトポイントの特徴として、

ポイントの有効期限：1か月

受け取った人（ユーザー）を起点に、有効期限内なら“何度でも派生してプレゼント”できる機能（※派生プレゼントは会員登録済みのみ）

受け取る側は会員登録なしでも受領可能で、慣れない方でも受け取りやすい（高齢者などの生活応援ポイントとしても受け取れる）

この設計により、「失効しないうちに使おう」→来店理由が生まれる、さらにギフト派生により“誰かに渡す／渡される”接点が増える、という再来店の導線を形成します。

5. 導入後の変化：1か月以内の再来店増＋追加注文増

1か月以内に再来店するお客様が増加し、何度も来店するケースも出てきた

一品・二品の追加注文の増加につながった

お客様との「ありがとう」の言葉が増え、コミュニケーション増加につながった

「お客様が1ヶ月に1回以上きてくださる状態になった」

6. 当社の立ち位置：ポイント会社ではなく“成功のためのツール”として提供

当社は、ポイント会社としてではなく、コンサルティングにおける課題解決のために、ポイント（A-GELギフトポイント）やクーポンカード（A-GELギフトカード）を成功のための「ツール」として利用している、営業コンサルティングを主とする会社です。

7. 取材体制

本事例は、同じ加盟店でもある「音楽のレコード大賞3回受賞の梅崎俊春氏」により訪問取材を実施しました。

訪問先：やき鳥歩ム自由が丘

店舗概要

店舗名：やき鳥歩ム自由が丘

所在地：東京都目黒区自由が丘1-3-4 伊勢元ビル2階

特徴：会津地鶏を20年以上提供／魚介類も楽しめる品揃え

A-GELギフトポイント

「成功報酬0.3円（税別）／自店での使用時1p当たり」

付与は、費用がかかりません。