FM AICHI「Menicon Music Contact」 2026年2月のマンスリーパーソナリティは「ヤングスキニー」に決定！
FM AICHI（株式会社エフエム愛知｜名古屋 FM80.7MHz／豊橋 FM81.3MHz）では、毎月異なるアーティストが登場し、パーソナリティを務めるラジオ番組「Menicon Music Contact」をお届けしています。
2026年2月のマンスリーパーソナリティには、若者のリアルな思いを描く等身大の歌詞でZ世代から支持を受けるロックバンド「ヤングスキニー」が登場。
2月11日にリリースされるMajor 3rd Full Album 『理屈で話す君と、感情論の僕』の魅力や制作秘話など、ここでしか聴けないスペシャルトークを１ヵ月にわたりたっぷりお届けします。
【photo by うえむらすばる】
さらに、第2週・第3週は、1月23日に125組250名のリスナーを招待して開催された 『Menicon Music Contact 公開録音イベント ヤングスキニー SPECIAL LIVE in Menicon Theater Aoi』 の模様もオンエア。ライブ音源に加え、メンバーによるトークセッションも交え、会場の臨場感や熱気をそのままラジオでお楽しみいただけます。
◆放送・配信情報
番組は、以下の方法でお聴きいただけます。
・地上波ラジオ（FM AICHI）でのリアルタイム放送
・radiko「タイムフリー再生」（放送から1週間以内に聴取可能）
・radikoプレミアム「エリアフリー再生」（全国どこからでも聴取可能）
・radikoポッドキャスト限定のオンデマンド配信
◆ヤングスキニーのサイン入りグッズプレゼント！
2月は、サイン入りポスターを1名様にプレゼントします。
応募方法
１．番組公式X（旧Twitter）をフォロー
２．対象の投稿をリポスト
◆「ヤングスキニー」 プロフィール
かやゆー(Vo./Gt.)、ゴンザレス(Gt.)、りょうと(Ba)、しおん(Dr.)からなる、嘘だらけで、矛盾だらけな日常を歌う、平均年齢23歳の4 ピースロックバンド。
2020年8月にVo&GtのかやゆーがSNSでメンバーを募集し結成。
Z世代を中心に支持を集め、2023年にメジャーデビュー。
同年3月には代々木公園野外音楽堂で1万人以上を動員するフリーライブを成功させる。
これまで「本当はね、」「ゴミ人間、俺」「ベランダ feat. 戦慄かなの」など数々の楽曲がバイラルヒット。
2026年2月にはバンド初となる日本武道館ワンマン公演を開催予定（SOLD OUT）。
公式サイト：https://www.yangskinny.com/(https://www.yangskinny.com/)
【番組概要】
番組名：Menicon Music Contact
放送日時：毎週土曜日 12:30～13:00
放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）
パーソナリティ：月替わりでアーティストが担当
2026年2月担当：ヤングスキニー
内容：話題のアーティストが楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージと共に最新曲を紹介
番組公式Xをフォローし、投稿をリポストすると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を実施
番組公式X：@menicon807
ハッシュタグ：#メニコンミュージックコンタクト