FM AICHI「Menicon Music Contact」 2026年2月のマンスリーパーソナリティは「ヤングスキニー」に決定！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知｜名古屋 FM80.7MHz／豊橋 FM81.3MHz）では、毎月異なるアーティストが登場し、パーソナリティを務めるラジオ番組「Menicon Music Contact」をお届けしています。

2026年2月のマンスリーパーソナリティには、若者のリアルな思いを描く等身大の歌詞でZ世代から支持を受けるロックバンド「ヤングスキニー」が登場。

2月11日にリリースされるMajor 3rd Full Album 『理屈で話す君と、感情論の僕』の魅力や制作秘話など、ここでしか聴けないスペシャルトークを１ヵ月にわたりたっぷりお届けします。

【photo by うえむらすばる】

さらに、第2週・第3週は、1月23日に125組250名のリスナーを招待して開催された 『Menicon Music Contact 公開録音イベント ヤングスキニー SPECIAL LIVE in Menicon Theater Aoi』 の模様もオンエア。ライブ音源に加え、メンバーによるトークセッションも交え、会場の臨場感や熱気をそのままラジオでお楽しみいただけます。

◆放送・配信情報

番組は、以下の方法でお聴きいただけます。

・地上波ラジオ（FM AICHI）でのリアルタイム放送

・radiko「タイムフリー再生」（放送から1週間以内に聴取可能）

・radikoプレミアム「エリアフリー再生」（全国どこからでも聴取可能）

・radikoポッドキャスト限定のオンデマンド配信

◆ヤングスキニーのサイン入りグッズプレゼント！

2月は、サイン入りポスターを1名様にプレゼントします。

応募方法

１．番組公式X（旧Twitter）をフォロー

２．対象の投稿をリポスト

◆「ヤングスキニー」 プロフィール

かやゆー(Vo./Gt.)、ゴンザレス(Gt.)、りょうと(Ba)、しおん(Dr.)からなる、嘘だらけで、矛盾だらけな日常を歌う、平均年齢23歳の4 ピースロックバンド。

2020年8月にVo&GtのかやゆーがSNSでメンバーを募集し結成。

Z世代を中心に支持を集め、2023年にメジャーデビュー。

同年3月には代々木公園野外音楽堂で1万人以上を動員するフリーライブを成功させる。

これまで「本当はね、」「ゴミ人間、俺」「ベランダ feat. 戦慄かなの」など数々の楽曲がバイラルヒット。

2026年2月にはバンド初となる日本武道館ワンマン公演を開催予定（SOLD OUT）。

公式サイト：https://www.yangskinny.com/(https://www.yangskinny.com/)

【番組概要】

番組名：Menicon Music Contact

放送日時：毎週土曜日 12:30～13:00

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

パーソナリティ：月替わりでアーティストが担当

2026年2月担当：ヤングスキニー

内容：話題のアーティストが楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージと共に最新曲を紹介

番組公式Xをフォローし、投稿をリポストすると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を実施

番組公式X：@menicon807

ハッシュタグ：#メニコンミュージックコンタクト