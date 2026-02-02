キーワードマーケティング、「佐賀県奨学金返還サポート認定企業」に認定

株式会社 キーワードマーケティング

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社キーワードマーケティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧沢 貴浩、以降「当社」）は、佐賀県が実施する奨学金返還支援事業において、「佐賀県奨学金返還サポート認定企業」に認定されました。

佐賀県奨学金返還支援制度について

「佐賀県奨学金返還支援制度」とは、将来の佐賀県を担う若手人材の確保と定着を図るため、従業員の奨学金返還を支援する県内の法人を「認定企業」として登録し、その取り組みを広く「見える化」することで若者が県内企業を選択し、安心して働き続けられる環境を整備することを目的に佐賀県が実施する制度です。本制度を通じて、従業員や求職者はもとより、地域社会からも社会的な評価を受けることができる環境づくりが推進されています。

今後の展望

当社は今後も「働く人の幸せ」と「企業の成長」を両立させるため、福利厚生の拡充や柔軟な働き方の推進に積極的に取り組み、佐賀県の発展に寄与するデジタル人材の育成に邁進してまいります。

キーワードマーケティングについて

キーワードマーケティングは2004年創業、1500社以上の支援実績のある運用型広告に特化した広告代理店です。2022年12月に、PRエージェンシーのベクトルグループに参画。PRと運用型広告の知見をかけ合わせた「検索創出型マーケティング（SCM）」で、運用型広告だけでは難しかった低予算での認知拡大施策にも取り組み、お客様の事業拡大に貢献しています。

【会社概要】

社名：株式会社キーワードマーケティング

代表者：瀧沢 貴浩

所在地：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ13F

URL：https://www.kwm.co.jp/

事業内容：運用型広告の運用代行、検索エンジンマーケティングの研究・教育事業

